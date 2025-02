Orzaiolo nel neonato: i consigli della pediatra Esposito

L’orzaiolo nei neonati, ma anche nei bambini, è una manifestazione relativamente comune e non grave. Consiste nell’infiammazione di una delle ghiandole che si trovano sul bordo della palpebra inferiore. Può causare prurito e bruciore soprattutto nei più piccoli. Solitamente si risolve da solo, ma alcune manovre igieniche contribuiscono ad alleviare i fastidi dell’orzaiolo nei neonati. Vediamo in che modo, insieme con la professoressa Susanna Esposito, pediatra, infettivologa e ordinario di Pediatria all’Università di Parma.

I sintomi dell’orzaiolo nel neonato

L’orzaiolo è una sorta di foruncolo che si forma sul bordo della palpebra inferiore. Il “foruncolo” nella palpebra superiore si chiama invece calazio ed è anch’esso abbastanza comune nei bambini. Proprio come un foruncolo, l’orzaiolo è caratterizzato da:

arrossamento iniziale nella zona infiammata della palpebra

gonfiore

dolore e bruciore

prurito

comparsa di una puntina bianca dovuta alla presenza di pus

Inoltre, può comparire anche una secrezione palpebrale muco-purulenta.

Per quale motivo viene l’orzaiolo?

Le ghiandole concorrono alla formazione del liquido lacrimale e delle secrezioni dell’occhio, motivo per cui si parla di:

orzaiolo esterno se si infiammano le ghiandole di Zeiss o di Moll, che si trovano sul bordo inferiore delle palpebre;

orzaiolo interno se invece l’infiammazione coinvolge le ghiandole di Meibonio, situate sul bordo della palpebra superiore.

“Causa dell’infiammazione è un agente infettivo, solitamente lo Staphylococcus aureus o il Demodex folliculorum”, spiega la dottoressa Esposito. “Questi aggrediscono la cute e la mucosa delicata dell’occhio scatenando l’infezione con i sintomi”.

Altre cause dell’orzaiolo nei neonati

L’orzaiolo nei neonati e nei bambini piccoli può venire anche a causa della blefarite, un’infiammazione del bordo palpebrale caratterizzata da aumento delle secrezioni oculari e lieve desquamazione della cute delle palpebre. Questo crea una situazione di ristagno di umidità e secrezioni alla base dei bulbi piliferi, che costituiscono un terreno per la crescita dei batteri.

Inoltre, l’orzaiolo può comparire quando l’organismo del piccolo è debilitato per malattie infettive, forme influenzali, disturbi intestinali. Sembra che questa infezione palpebrale compaia più facilmente nei bambini con problemi di dermatite atopica.

L’orzaiolo è contagioso?

Non ci sono certezze scientifiche che l’orzaiolo in adulti e bambini sia contagioso. Tuttavia è opportuno lavare bene le mani prima e dopo aver provveduto all’igiene palpebrale del bambino, utilizzando eventualmente guanti protettivi usa e getta.

Come curare l’orzaiolo del neonato

L’orzaiolo nei neonati spesso guarisce da solo nel giro di qualche giorno, ma è importante evitare che si infetti. I piccoli, infatti, tendono a toccare e grattare con le unghie la zona, a causa del prurito, e rischiano quindi si procurare piccole escoriazioni che aumentano l’infiammazione.

È allora importante sapere che cosa fare e che cosa non fare attraverso manovre di igiene che alleviano il fastidio e favoriscono una guarigione più rapida.

Da fare

Tenere le unghie del piccolo ben corte, eventualmente fargli indossare guanti leggeri

Lavare accuratamente la palpebra, mattina e sera, con garza sterile imbevuta di soluzione fisiologica

Applicare impacchi caldo-umidi sulla zona per qualche minuto, per favorire la fuoriuscita del pus

Parlare con il pediatra oppure con un oculista pediatrico per capire se sia il caso di applicare colliri o pomate a base di antibiotici

Da evitare

Toccare la parte con le mani non ben lavate

Permettere che il bambino si gratti la palpebra

Premere l’orzaiolo per farlo scoppiare

Applicare farmaci di qualsiasi tipo senza aver prima chiesto al medico

L’orzaiolo non ha conseguenze sulla vista, ma è bene eseguire le manovre di igiene per favorire la risoluzione del problema ed evitare la comparsa di un’infiammazione. Per qualsiasi dubbio, soprattutto per i neonati e i bambini, è importante parlare con il medico.

In breve L’orzaiolo nei neonati, ma anche nei bambini più grandi e negli adulti, è un foruncolo con pus dovuto all’infiammazione delle ghiandole delle ciglia. Se il nostro bambino ne è soggetto, sono utili impacchi caldo-umidi e lavaggi accurati con soluzioni fisiologiche. Eventuali colliri o pomate contenenti antibiotici vanno suggeriti dal medico.

