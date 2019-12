Polmonite: 2018 anno nero, morti nel mondo 800mila bambini

L’Unicef e altre organizzazioni internazionali tra le quali Save the Children hanno lanciato un appello per avviare un’azione globale contro la polmonite: nel 2018 sono stati oltre 800mila i bmbini con meno di 5 anni morti a causa di questa malattia: uno ogni 38 secondi. La maggior parte di loro aveva meno di due anni e circa 153.000 bambini sono morti nel primo mese di vita.

Pochi finanziamenti per la prevenzione

La polmonite è causata da batteri, virus o funghi che impediscono ai bambini di respirare, poiché i loro polmoni si riempiono di pus e liquido. Henrietta Fore, direttore generale dell’Unicef, ha denunciato come, ogni giorno, circa 2.200 bambini sotto i 5 anni muoiano a causa di polmonite: facilmente diagnosticabile, curabile e quasi sempre prevenibile, causa più morti fra i più piccoli di qualsiasi altra malattia; 437.000 bambini sotto i 5 anni sono morti per diarrea e 272.000 per malaria. Nonostante ciò i finanziamenti disponibili per combattere la polmonite sono molto inferiori rispetto a quelli destinati alla prevenzione di altre malattie: solo il 3% delle spese attuali per le ricerche per le malattie infettive a livello globale.

La situazione in Italia e nel mondo

Oltre la metà delle morti di bambini a causa di polmonite è avvenuta in soli 5 paesi: Nigeria (162.000), India (127.000), Pakistan (58.000), Repubblica Democratica del Congo (40.000) ed Etiopia (32.000).

I tassi di mortalità standardizzati più bassi sono stati registrati in Finlandia, mentre percentuali inferiori a 10 decessi per 100.000 abitanti sono stati segnalati anche in 11 regioni della Grecia, in tre regioni dell’Ungheria e dell’Austria e in una regione tedesca. Tassi poco elevati anche in sette regioni in Italia, dove a fronte di una media nazionale del 14,41, il Friuli, con una media di 21,12, guida la lista seguita dalla Valle d’Aosta (19,51) e dalla Provincia di Bolzano col 19,2. È la Calabria la regione con la media più bassa (5,39), seguita da Campania (6,06) e Basilicata (7,06).

