Come sciogliere il catarro dalle orecchie dei bambini

Il catarro che si forma inizialmente nel naso, quando non viene eliminato velocemente, può arrivare fino all’orecchio. Nei bambini è frequente che ristagni per la particolare conformazione della tuba di Eustachio, il canale che collega naso e orecchio.

L’infiammazione della tuba ne causa l’ostruzione e questo può determinare una fastidiosa sensazione di orecchie ovattate, un lieve calo dell’udito, irritabilità e disturbi del sonno visto che la posizione sdraiata fa aumentare la pressione nell’orecchio.

Se non si procede a sciogliere velocemente il catarro dalle orecchie, il ristagno può determinare una dolorosa otite. I rimedi utili allo scopo sono i lavaggi nasali, una corretta idratazione, l’applicazione di impacchi caldi. Sono da evitare invece soluzioni fai da te come l’uso di bastoncini cotonati, il ricorso a farmaci, l’istillazione nell’orecchio di olio caldo. E’ opportuno rivolgersi al pediatra se la situazione non migliora in un paio di giorni, compaiono febbre, dolore, fuoriuscita di secrezioni dall’orecchio.

Perché si forma il catarro nelle orecchie

Tutto ciò che l’organismo produce ha una precisa funzione nell’economia della salute. Succede anche con quanto può sembrare all’apparenza fastidioso come il muco. La secrezione prodotta dalle vie respiratorie serve infatti come una naturale barriera contro le aggressioni esterne: con la sua viscosità, intrappola infatti polveri, inquinanti, virus e batteri evitando la loro penetrazione profonda. Questo in condizioni fisiologiche. Quando invece il muco viene prodotto in quantità eccessiva oppure se ristagna per un tempo lungo diventando catarro, più denso e difficile da eliminare, si passa da una condizione fisiologica a una patologica.

Ma perché si forma il catarro nelle orecchie, situazione molto frequente nei bambini soprattutto nella stagione invernale? Occorre partire dal fatto che il primo organo in cui si forma il muco, e che rappresenta non a caso la prima difesa dell’organismo, è il naso.

Quando per via di raffreddori, sindromi influenzali ma anche per riniti allergiche, il muco viene prodotto in eccesso e non viene eliminato rapidamente, ristagna diventando un catarro denso che può arrivare nell’orecchio. Qui provoca l’ostruzione della tuba di Eustachio, il piccolo canale che collega l’orecchio medio alla parte posteriore del naso e della gola.

Nei bambini questo canale è più corto, ampio e meno inclinato rispetto all’adulto e questo favorisce il passaggio dei germi e il ristagno del catarro. La tuba si infiamma, si gonfia e si restringe: ostruita, impedisce il corretto deflusso del catarro che finisce nel timpano provocando una fastidiosa sensazione di orecchio tappato.

Inoltre il catarro accumulato può infettarsi e aumentare la pressione nell’orecchio: se non si riesce quindi a sciogliere il catarro dalle orecchie, il piccolo può andare incontro a un’otite, spesso molto dolorosa.

Scopri qui come liberare dal catarro neonati e bambini

I sintomi del catarro auricolare

La presenza di catarro che ristagna nelle orecchie è testimoniata da una serie di sintomi piuttosto chiari:

sensazione di ovattamento : il cosiddetto orecchio chiuso è il sintomo più frequente spesso accompagnato da un senso di pienezza o di pressione

: il cosiddetto orecchio chiuso è il sintomo più frequente spesso accompagnato da un senso di pienezza o di pressione lieve abbassamento dell’udito

leggeri ronzii e crepiti

disturbi del sonno : l’accumulo di catarro peggiora quando si sta sdraiati e questo può rendere più faticoso l’addormentamento e favorire frequenti risvegli

: l’accumulo di catarro peggiora quando si sta sdraiati e questo può rendere più faticoso l’addormentamento e favorire frequenti risvegli equilibrio instabile: in alcuni casi, l’otite catarrale può influire sull’equilibrio

in alcuni casi, l’otite catarrale può influire sull’equilibrio irritabilità: la sensazione generale di disagio dovuto al ristagno del muco può rendere più nervosi, con difficoltà di concentrazione e di attenzione.

Ovviamente tutto quanto riguarda fastidi e sensazioni particolari a livello dell’orecchio può essere esposto a parole solo dai bambini più grandicelli.

Nei neonati e nei più piccoli la presenza di catarro nelle orecchie si manifesta spesso sotto forma di irrequietezza, irritabilità, difficoltà nel sonno fino al pianto protratto: in tutti questi casi la valutazione del pediatra è opportuna per riuscire a risolvere la situazione in modo che il fastidio possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Metodi efficaci per scioglierlo

La presenza del catarro nelle orecchie nella maggior parte dei casi rappresenta un disturbo che può durare pochi giorni ma non è detto che non si possa protrarre per settimane oppure ripresentarsi a breve distanza tra un episodio e l’altro. Questo anche perchè nei bambini la guarigione tende ad essere più lenta proprio per la particolare conformazione della tuba di Eustachio.

Sciogliere il catarro dalle orecchie con qualche semplice rimedio può essere utile quindi per una soluzione più rapida del problema e per evitare otiti catarrali ricorrenti:

soffiare il naso : con i bambini più grandicelli il soffio del naso, che deve essere fatto spesso ma senza troppa decisione, è il modo migliore per mantenere pulito il naso evitando che il muco possa raggiungere l’orecchio

: con i bambini più grandicelli il soffio del naso, che deve essere fatto spesso ma senza troppa decisione, è il modo migliore per mantenere pulito il naso evitando che il muco possa raggiungere l’orecchio fare lavaggi nasali : liberare il naso dal muco in maniera tempestiva evita che si accumuli e passi nell’orecchio. Servono a questo i lavaggi nasali da effettuare con soluzioni fisiologiche, acqua termale in fialette monodose oppure con le pratiche bombolette con erogatore spray . Quando i bambini sono un po’ più grandicelli può essere utile l’impiego per i lavaggi nasali di una soluzione ipertonica al 2% o al 3% : l’elevata concentrazione di sale riesce infatti ad assorbire per osmosi il liquido presente nel naso rimuovendolo con facilità. I lavaggi nasali possono essere fatti anche ai neonati purchè si proceda con delicatezza e con le giuste manovre: ideale è programmarli prima di dormire in modo da liberare il più possibile naso e orecchie dal catarro e favorire così il sonno.

: liberare il naso dal muco in maniera tempestiva evita che si accumuli e passi nell’orecchio. Servono a questo i lavaggi nasali da effettuare con . Quando i bambini sono un po’ più grandicelli può essere utile l’impiego per i lavaggi nasali di una : l’elevata concentrazione di sale riesce infatti ad assorbire per osmosi il liquido presente nel naso rimuovendolo con facilità. purchè si proceda con delicatezza e con le giuste manovre: ideale è programmarli prima di dormire in modo da liberare il più possibile naso e orecchie dal catarro e favorire così il sonno. mantenere una buona idratazione : più il muco rimane fluido, minore è il rischio che ristagni nel naso e nelle orecchie. E’ importante quindi offrire con una certa frequenza ai piccoli acqua naturale, camomilla e altre tisane, se piacciono e sono indicate per l’età, purchè sempre non zuccherate, brodi vegetali

: più il muco rimane fluido, minore è il rischio che ristagni nel naso e nelle orecchie. E’ importante quindi offrire con una certa frequenza ai piccoli acqua naturale, camomilla e altre tisane, se piacciono e sono indicate per l’età, purchè sempre non zuccherate, brodi vegetali umidificare l’aria di casa : la secchezza presente negli ambienti molto riscaldati tende ad asciugare i tessuti e a rendere più denso il muco che diventa così difficile da eliminare. Serve quindi mantenere la temperatura degli ambienti attorno ai 19-20° e umidificare l’aria usando un umidificatore oppure semplicemente mettendo sopra i caloriferi una vaschetta con l’acqua

: la secchezza presente negli ambienti molto riscaldati tende ad asciugare i tessuti e a rendere più denso il muco che diventa così difficile da eliminare. usando un umidificatore oppure semplicemente mettendo sopra i caloriferi una vaschetta con l’acqua sbadigliare o deglutire : sono azioni semplici che i bambini più grandicelli possono eseguire in modo di favorire l’apertura della tuba di Eustachio e l’eliminazione del catarro

: sono azioni semplici che i bambini più grandicelli possono eseguire in modo di favorire l’apertura della tuba di Eustachio e l’eliminazione del catarro fare un impacco caldo : il calore favorisce la circolazione a livello locale, aiuta a ridurre la sensazione di fastidio e di pressione all’orecchio. Può bastare applicare un panno inumidito con acqua calda facendo attenzione che non scotti oppure una piccola borsa dell’acqua calda avvolta in telo lasciando l’impacco in loco per 10/15 minuti

: il calore favorisce la circolazione a livello locale, aiuta a ridurre la sensazione di fastidio e di pressione all’orecchio. Può bastare applicare un panno inumidito con acqua calda facendo attenzione che non scotti oppure una piccola borsa dell’acqua calda avvolta in telo lasciando l’impacco in loco per 10/15 minuti procedere con la rieducazione tubarica: è utile in modo particolare quando il deposito di catarro nelle orecchie si presenta con una certa frequenza. La tecnica serve infatti per migliorare la ventilazione e il drenaggio dell’orecchio medio. Si procede attraverso esercizi specifici, manovre di compensazione e attività ludiche che stimolano i muscoli coinvolti nella deglutizione e nella respirazione: è necessario che la tecnica venga insegnata, seguita e monitorata da una logopedista in modo che il percorso riabilitativo sia non solo efficace ma anche piacevole da seguire per i piccoli.

Cosa NON fare mai: i rischi dei rimedi fai-da-te

Per cercare di sciogliere il catarro dalle orecchie spesso si ricorre a rimedi fai da te che purtroppo in molti casi non solo non portano a risultato ma rischiano anche di essere pericolosi. Ecco quindi cosa è bene evitare:

fare eseguire ai piccoli la manovra di Valsalva che consiste nel soffiare delicatamente con il naso tappato e la bocca chiusa per equalizzare la pressione nelle orecchie. Nei bambini, proprio perché l’anatomia della tuba di Eustachio è diversa da quella degli adulti, l’esecuzione della manovra in modo scorretto o con troppa forza può spingere il catarro in profondità nell’orecchio, favorendo la comparsa di un’otite profonda, causando barotraumi e provocando dolore al timpano .

che consiste nel soffiare delicatamente con il naso tappato e la bocca chiusa per equalizzare la pressione nelle orecchie. Nei bambini, proprio perché l’anatomia della tuba di Eustachio è diversa da quella degli adulti, l’esecuzione della manovra in modo scorretto o con troppa forza può spingere il catarro in profondità nell’orecchio, favorendo la . utilizzare bastoncini cotonati o coni per la pulizia delle orecchie che non hanno nessuna azione sul catarro e che in ogni caso non andrebbero mai usati nei bambini per il pericolo di danneggiare il timpano

o coni per la pulizia delle orecchie che non hanno nessuna azione sul catarro e che in ogni caso non andrebbero mai usati nei bambini per il pericolo di danneggiare il timpano versare olio caldo nelle orecchie

usare gocce auricolari. Qualsiasi farmaco deve sempre essere prescritto dal pediatra. Vale anche per gli antibiotici e per l’aereosol.

Quando consultare il pediatra o l’otorino

Se i rimedi impiegati non riescono a sciogliere il catarro dalle orecchie in tempi brevi, il suo ristagnare può provocare una sintomatologia più significativa. È opportuno quindi rivolgersi al pediatra:

quando la situazione non si risolve nell’arco di un paio di giorni. Una visita è sempre opportuna: il catarro nell’orecchio non è visibile direttamente nel condotto uditivo esterno ma solo con l’otoscopio da parte del medico

Una visita è sempre opportuna: il catarro nell’orecchio non è visibile direttamente nel condotto uditivo esterno ma solo con l’otoscopio da parte del medico se è presente dolore all’orecchio che nei neonati può determinare un pianto senza sollievo

che nei neonati può determinare un pianto senza sollievo quando compare febbre sopra i 38° persistente per più di due giorni

per più di due giorni qualora si noti fuoriuscita di liquido o secrezioni dall’orecchio

nel momento in cui il bambino segnala una persistente riduzione dell’udito

nel caso in cui il ristagno del catarro si ripresenti con frequenza, il pediatra può anche indirizzare dall’otorino: la visita specialistica può essere utile infatti per una valutazione più precisa della condizione dell’orecchio.

Foto di Towfiqu Barbhuiy by Pexels

In breve Il ristagno di catarro nell’orecchio è una condizione frequente nei piccoli. Si risolve in genere in pochi giorni, aiutandosi con rimedi semplici come i lavaggi nasali e l’umidificazione degli ambienti mentre sono da evitare il ricorso ai farmaci o l’uso di bastoncini cotonati. Il pediatra va consultato se compaiono dolore, febbre e secrezioni.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.