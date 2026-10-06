Di Salmonella e pomodori crudi si è parlato molto nei giorni scorsi, quando la Puglia ha stabilito di sospendere per precauzione la somministrazione di pomodori freschi crudi nelle mense scolastiche, a causa di alcuni focolai di Salmonellosi nella zona ma anche in altre Regioni italiane.

La Salmonella è un batterio che provoca un disturbo gastrointestinale con febbre, che spesso guarisce spontaneamente ma può avere complicanze nei bambini piccoli, negli anziani e nei malati cronici. Per questa ragione, i pomodori crudi in Puglia sono stati sospesi momentaneamente dai menu anche in residenze assistenziali e ospedali.

L’allarme in Puglia

In Puglia, ma anche in altre Regioni italiane, nel mese di settembre sono stati registrati focolai di salmonellosi, una infezione batterica che si contrae dagli alimenti.

Non è la prima volta che succede: già nell’autunno 2025, le autorità sanitarie europee avevano individuato una epidemia in molti Paesi dell’Unione legata a Salmonella Strathcona ST2559, sempre nei pomodori.

Anche per il 2026, nel caso della Puglia, i casi di gastroenterite sembrerebbero essere collegati a una partita di pomodori ciliegino provenienti dalla Sicilia, sui quali sono state condotte analisi più approfondite.

Nell’attesa di risultati certi, la Regione ha deciso di sospendere per ragioni precauzionali la somministrazione dei pomodorini crudi in mense scolastiche, residenze per anziani e ospedali, sostituendoli con altri ortaggi.

Associare Salmonella e pomodorini non è così immediato. Di solito l’infezione dovuta a questo batterio è riferita a uova non pastorizzate, pollame o carne cruda, ma il batterio si trova anche nelle acque utilizzate per l’irrigazione.

Di conseguenza, anche la frutta e gli ortaggi possono essere contaminati dal batterio. Se consumati crudi, possono causare gli stessi sintomi gastrointestinali dell’infezione contratta con uova e carni, quindi:

diarrea anche con tracce di sangue

anche con tracce di sangue vomito

dolori addominali

febbre

malessere generale.

I sintomi di questa tossinfezione alimentare compaiono 12-36 dopo il contatto con il batterio e possono durare anche diversi giorni e, impedendo l’alimentazione e l’assunzione di liquidi. Rischiano quindi di causare problemi di disidratazione nei bambini piccoli, negli anziani e nelle persone con salute fragile.

Il divieto di somministrazione nelle mense

La decisione di non proporre pomodorini ciliegino in alcune strutture, dove sono presenti soggetti con organismo più fragile (bambini, anziani, malati cronici) è stata presa in via precauzionale.

Al momento, mancano infatti dati certi sulla presenza del batterio in questi ortaggi e devono essere condotte analisi sulla filiera produttiva per capire se la contaminazione è presente e in quale momento è avvenuta.

Come accennato, infatti, la Salmonella può raggiungere gli ortaggi in qualsiasi momento, dall’irrigazione alla concimazione con materiale organico, alla manipolazione per il confezionamento. Secondo gli esperti, il rischio esiste perché, a volte, il batterio non resta solo sulla superficie dell’ortaggio, ma penetra anche all’interno, nella polpa, attraverso lesioni e piccole spaccature presenti sulla buccia. Per questo, a volte può non essere sufficiente lavare con cura il prodotto. L’unica soluzione è allora la cottura, perché la Salmonella non resiste alle alte temperature.

Il problema è rappresentato dal fatto che i pomodorini solitamente si consumano a crudo, nell’insalata e non sempre il lavaggio è così accurato da eliminare un batterio.

La pastorizzazione e la cottura dei prodotti eliminano i rischi di contaminazione.

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I rischi nelle altre regioni d’Italia

La Puglia è la Regione nella quale si è concentrato il maggior numero dei casi, ma ci sono stati diversi episodi anche in Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Lazio.

In Lombardia, in particolare, è stato registrato un focolaio particolarmente ampio in Val Trompia, in provincia di Brescia. In queste zone, tuttavia, non è stata attivata alcuna misura precauzionale come in Puglia, preferendo concentrare le analisi sui prodotti da parte delle Asl e ritirando dal mercato i prodotti provenienti dalle zone in cui si sospetta la contaminazione batterica, ossia le province di Caltanissetta e Gela.

Di conseguenza, i pomodorini e in generale gli ortaggi che vengono proposti a scuola e che si trovano in commercio dovrebbero essere caratterizzati da un buon margine di sicurezza.

È bene ricordare che la salmonellosi e le altre tossinfezioni alimentari possono essere contrastate da alcune misure di sicurezza come:

cuocere gli alimenti con cura , conservarli al più presto alle basse temperature e servirli dopo averli scaldati fino a essere fumanti

, conservarli al più presto alle basse temperature e servirli dopo averli scaldati fino a essere fumanti consumare le uova sempre cotte (arrivando ad almeno 60 gradi nella parte più interna)

(arrivando ad almeno 60 gradi nella parte più interna) lavare le verdure con cura, lasciandole in ammollo per qualche minuti e cambiando più volte l’acqua

con cura, lasciandole in ammollo per qualche minuti e cambiando più volte l’acqua lavare con acqua calda e detersivo i piani di appoggio e i taglieri dove sono state preparate e affettate le materie prime crude (pollo, carni, ortaggi)

e i taglieri dove sono state preparate e affettate le materie prime crude (pollo, carni, ortaggi) lavarsi molto bene le mani prima e dopo la preparazione degli alimenti.

In caso di malessere è bene contattare il proprio medico oppure il pediatra per sapere come comportarsi.

In breve In alcune Regioni italiane ci sono stati casi di Salmonellosi probabilmente legata a pomodorini ciliegino. In Puglia li hanno ritirati dalle mense scolastiche e ospedaliere per precauzione, altrove stanno conducendo indagini per capire l’origine del batterio

Fonti / Bibliografia Prolonged multi-country outbreak of Salmonella Strathcona ST2559 linked to consumption of tomatoes in the European Union/European Economic Area – first updateA prolonged cross-border outbreak of Salmonella Strathcona ST2559 is ongoing in the European Union/European Economic Area (EU/EEA). From 2023 to 30 September 2025, 437 confirmed cases of S. Strathcona ST2559 were identified in 17 EU/EEA countries (205 additional cases since the first rapid outbreak assessment published on 12 November 2024).

Salmonella

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