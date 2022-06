Antibiotici e vaccini: perché bisogna fare attenzione nell’infanzia?

L’efficacia protettiva dei vaccini che vengono somministrati nei primi mesi e anni di vita è ridotta nei bambini a cui sono stati somministrati antibiotici. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Pediatrics da un gruppo di ricercatori del Rochester General Hospital Research Institute (Rochester, New York) sui vaccini nell’infanzia. Ecco che cosa è stato scoperto sul legame tra antibiotici e vaccini nell’infanzia.

Quali sono i vaccini nell’infanzia?

I ricercatori hanno effettuato le misurazioni degli anticorpi relativi ai vaccini della prima infanzia (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Haemophilus influenzae di tipo b e pneumococco coniugato) sviluppati da 560 bambini. Di tutti i bambini partecipanti allo studio, 342 avevano assunto antibiotici e 218, invece, non avevano mai fatto uso di questa tipologia di farmaco. I ricercatori hanno così potuto rilevare che i livelli di anticorpi indotti dai vaccini nell’infanzia esaminati erano inferiori nei bambini trattati con antibiotici, e che per ogni ciclo di antibiotico assunto dal bambino i livelli di anticorpi contro queste malattie si riducevano ulteriormente.

Quali sono i vaccini del primo anno di vita?

Secondo il Piano nazionale di prevenzione vaccinale nel nostro Paese le vaccinazioni previste per i bambini nel primo anno di vita sono:

il vaccino esavalente contro la difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B e le infezioni da Haemophilus influenzae di tipo b. Viene somministrato in tre dosi al terzo, al quinto e al dodicesimo mese di vita

il vaccino pneumococcico-coniugato (PCV) contro le infezioni causate dal batterio Streptococcus pneumoniae. La somministrazione è raccomandata contemporaneamente alla vaccinazione con esavalente, ma in sede anatomica diversa

il vaccino contro il meningococco B (MenB) contro le infezioni causate dal batterio Neisseria meningitidis. Il ciclo vaccinale completo consiste di quattro, tre o due dosi a seconda dell’età di somministrazione della prima dose. Questa vaccinazione è raccomandata per tutti i nuovi nati ed è cruciale iniziarla il prima possibile poiché le malattie causate da questo batterio hanno l’incidenza massima nei primi due anni di vita

il vaccino contro il rotavirus, che viene somministrato per via orale ed è raccomandato universalmente a tutti i bambini a partire dalla sesta settimana di vita. Il ciclo vaccinale consiste di 2 o 3 dosi (in base al vaccino utilizzato) e può essere somministrato contemporaneamente agli altri vaccini previsti nei primi mesi di vita

il vaccino anti-influenzale è raccomandato e offerto gratuitamente a partire dai 6 mesi di vita ai bambini a rischio.

Quali sono le vaccinazioni del secondo anno di vita?

Secondo il calendario vaccinale, i bambini nel corso del loro secondo anno di vita possono essere sottoposti alle seguenti vaccinazioni:

contro morbillo, parotite e rosolia (MPR) e contro la varicella (V), che vengono somministrate mediante vaccino combinato quadrivalente MPRV, oppure tramite vaccino trivalente MPR e monovalente varicella in diversa sede anatomica (13esimo-15esimo mese di vita)

contro il meningococco C (MenC) che protegge contro le infezioni causate da un sottotipo del batterio Neisseria meningitidis ed è raccomandata tra il 13simo e 15simo mese di vita.

Quali sono le vaccinazioni nel quinto e sesto anno di vita?

Tra il quinto e il sesto anno di vita è il momento del richiamo delle vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite ed è raccomandata la somministrazione della seconda dose del vaccino contro morbillo, parotite, rosolia e varicella.

In sintesi Quando rimandare il vaccino nei bambini? Secondo l’Istituto superiore di Sanità i bambini con sintomi e infezioni lievi come raffreddore, tosse o dolore alle orecchie possono ricevere tutti i vaccini raccomandati, così come chi ha avuto febbre lieve dopo una precedente dose di vaccino o ha una terapia antibiotica o antistaminica in corso. In alcune situazioni, invece, la vaccinazione può essere controindicata temporaneamente e va quindi rimandata, per esempio in caso di infezioni gravi con febbre elevata. Per ogni dubbio si consiglia di consultare il proprio pediatra.

