Lombardia, al via dal 1° settembre la campagna gratuita di immunizzazione anti-VRS

Angela Bruno A cura di Angela Bruno

Anticipata la misura di immunizzazione per i nati da aprile 2026: protezione immediata contro la bronchiolite e modello per tutta Italia.

RSV cosa sapere

La Regione Lombardia ha avviato ufficialmente la nuova campagna di immunizzazione gratuita contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS). La misura di prevenzione coinvolge tutti i bambini nati a partire dal 1° aprile 2026 ed è stata anticipata di un mese rispetto al passato per garantire un’immunizzazione tempestiva dei più piccoli in vista dell’autunno.

Come funziona l’immunizzazione e come accedere

La campagna di prevenzione promossa dalla Regione Lombardia punta a garantire una copertura capillare e tempestiva, facilitando l’accesso al servizio per tutte le famiglie e riducendo al minimo i tempi di attesa prima della stagione a maggior rischio di contagio.

La modalità di immunizzazione: l’intervento non prevede la somministrazione di un vaccino tradizionale, bensì l’erogazione diretta di un anticorpo monoclonale. La procedura è completamente gratuita, avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione del consenso informato da parte dei genitori.

La campagna di immunizzazione regionale prevede:

  • per i neonati dal 01/09/26 al 31/03/27: il percorso di immunizzazione prende il via direttamente all’interno delle strutture ospedaliere o delle cliniche private accreditate, dove il farmaco viene somministrato ai piccoli prima delle dimissioni dal reparto di maternità.
  • per i bambini nati dal 01/04/26 al 31/08/26: l’immunizzazione è organizzata sul territorio grazie alla rete della medicina pediatrica: sono gli stessi pediatri di libera scelta a contattare le famiglie per fissare l’appuntamento ed effettuare la somministrazione presso i propri studi oppure presso i Centri Vaccinali.

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Quali sono i possibili effetti indesiderati?

L’anticorpo monoclonale presenta un ottimo profilo di sicurezza e le reazioni avverse segnalate sono generalmente lievi e temporanee:

  • Eruzione cutanea: è l’effetto indesiderato più comune, di entità lieve o moderata, che può comparire entro 14 giorni dalla somministrazione.
  • Febbre e reazioni locali: entro 7 giorni dall’iniezione possono manifestarsi febbre lieve o lievi reazioni nella sede di iniezione (come un leggero arrossamento o gonfiore).

Adesione record e crollo dei ricoveri

Nelle scorse edizioni l’adesione ha superato il 90% della popolazione target. Questo elevato tasso di partecipazione ha portato a un drastico calo degli accessi al Pronto Soccorso e delle patologie gravi legate al VRS, riducendo nettamente anche le ammissioni in terapia intensiva.

L’impatto sanitario ed economico

I dati evidenziano la portata della svolta prevenzionale sul territorio regionale:

  • Prima dell’immunizzazione universale: la Lombardia registrava ogni anno oltre 3.500 ricoveri ospedalieri correlati al virus, con una spesa sanitaria vicina ai 15 milioni di euro.
  • Oggi: i ricoveri e i relativi costi per il sistema sanitario sono crollati, dimostrando la concreta efficacia dell’azione preventiva

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Modello per l’Italia e prevenzione tempestiva

L’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha sottolineato come la Lombardia sia stata la prima regione italiana a offrire gratuitamente questa protezione a tutti i neonati.

I risultati ottenuti sul campo hanno fatto da apripista su scala nazionale, spingendo il Ministero della Salute a stanziare fondi specifici per estendere l’iniziativa a tutta Italia.

Per le famiglie, l’anticipo della campagna al 1° settembre garantisce di scudare i neonati in tempo utile, prima che il virus inizi a circolare ampiamente nella stagione fredda.

 

 
 
 

In breve

L’anticipo della campagna di immunizzazione contro il VRS al 1° settembre conferma l’impegno della Regione Lombardia nel prevenire le forme gravi di bronchiolite nei primi mesi di vita. Offerta gratuitamente e su base volontaria a tutti i nati dal 1° aprile 2026, questa profilassi tramite anticorpo monoclonale protegge i neonati prima del picco epidemico invernale. I risultati ottenuti nelle scorse edizioni ne evidenziano l’impatto positivo, riducendo drasticamente ricoveri e accessi in terapia intensiva.

 

Fonti / Bibliografia

  • Campagna di immunizzazione anti RSVAnticorpo monoclonale RSV disponibile in Lombardia dal 1° settembre 2026 per i neonati. Protezione contro il virus respiratorio sinciziale: somministrazione, indicazioni e effetti indesiderati.
Pubblicato il 3.9.2026 Aggiornato il 3.9.2026
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