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La Regione Lombardia ha avviato ufficialmente la nuova campagna di immunizzazione gratuita contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS). La misura di prevenzione coinvolge tutti i bambini nati a partire dal 1° aprile 2026 ed è stata anticipata di un mese rispetto al passato per garantire un’immunizzazione tempestiva dei più piccoli in vista dell’autunno.
Come funziona l’immunizzazione e come accedere
La campagna di prevenzione promossa dalla Regione Lombardia punta a garantire una copertura capillare e tempestiva, facilitando l’accesso al servizio per tutte le famiglie e riducendo al minimo i tempi di attesa prima della stagione a maggior rischio di contagio.
La modalità di immunizzazione: l’intervento non prevede la somministrazione di un vaccino tradizionale, bensì l’erogazione diretta di un anticorpo monoclonale. La procedura è completamente gratuita, avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione del consenso informato da parte dei genitori.
La campagna di immunizzazione regionale prevede:
- per i neonati dal 01/09/26 al 31/03/27: il percorso di immunizzazione prende il via direttamente all’interno delle strutture ospedaliere o delle cliniche private accreditate, dove il farmaco viene somministrato ai piccoli prima delle dimissioni dal reparto di maternità.
- per i bambini nati dal 01/04/26 al 31/08/26: l’immunizzazione è organizzata sul territorio grazie alla rete della medicina pediatrica: sono gli stessi pediatri di libera scelta a contattare le famiglie per fissare l’appuntamento ed effettuare la somministrazione presso i propri studi oppure presso i Centri Vaccinali.
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Quali sono i possibili effetti indesiderati?
L’anticorpo monoclonale presenta un ottimo profilo di sicurezza e le reazioni avverse segnalate sono generalmente lievi e temporanee:
- Eruzione cutanea: è l’effetto indesiderato più comune, di entità lieve o moderata, che può comparire entro 14 giorni dalla somministrazione.
- Febbre e reazioni locali: entro 7 giorni dall’iniezione possono manifestarsi febbre lieve o lievi reazioni nella sede di iniezione (come un leggero arrossamento o gonfiore).
Adesione record e crollo dei ricoveri
Nelle scorse edizioni l’adesione ha superato il 90% della popolazione target. Questo elevato tasso di partecipazione ha portato a un drastico calo degli accessi al Pronto Soccorso e delle patologie gravi legate al VRS, riducendo nettamente anche le ammissioni in terapia intensiva.
L’impatto sanitario ed economico
I dati evidenziano la portata della svolta prevenzionale sul territorio regionale:
- Prima dell’immunizzazione universale: la Lombardia registrava ogni anno oltre 3.500 ricoveri ospedalieri correlati al virus, con una spesa sanitaria vicina ai 15 milioni di euro.
- Oggi: i ricoveri e i relativi costi per il sistema sanitario sono crollati, dimostrando la concreta efficacia dell’azione preventiva
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Modello per l’Italia e prevenzione tempestiva
L’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha sottolineato come la Lombardia sia stata la prima regione italiana a offrire gratuitamente questa protezione a tutti i neonati.
I risultati ottenuti sul campo hanno fatto da apripista su scala nazionale, spingendo il Ministero della Salute a stanziare fondi specifici per estendere l’iniziativa a tutta Italia.
Per le famiglie, l’anticipo della campagna al 1° settembre garantisce di scudare i neonati in tempo utile, prima che il virus inizi a circolare ampiamente nella stagione fredda.
Fonti / Bibliografia
- Campagna di immunizzazione anti RSVAnticorpo monoclonale RSV disponibile in Lombardia dal 1° settembre 2026 per i neonati. Protezione contro il virus respiratorio sinciziale: somministrazione, indicazioni e effetti indesiderati.