La Regione Lombardia ha avviato ufficialmente la nuova campagna di immunizzazione gratuita contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS). La misura di prevenzione coinvolge tutti i bambini nati a partire dal 1° aprile 2026 ed è stata anticipata di un mese rispetto al passato per garantire un’immunizzazione tempestiva dei più piccoli in vista dell’autunno.

Come funziona l’immunizzazione e come accedere

La campagna di prevenzione promossa dalla Regione Lombardia punta a garantire una copertura capillare e tempestiva, facilitando l’accesso al servizio per tutte le famiglie e riducendo al minimo i tempi di attesa prima della stagione a maggior rischio di contagio.

La modalità di immunizzazione: l’intervento non prevede la somministrazione di un vaccino tradizionale, bensì l’erogazione diretta di un anticorpo monoclonale. La procedura è completamente gratuita, avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione del consenso informato da parte dei genitori.

La campagna di immunizzazione regionale prevede:

per i neonati dal 01/09/26 al 31/03/27: il percorso di immunizzazione prende il via direttamente all’interno delle strutture ospedaliere o delle cliniche private accreditate, dove il farmaco viene somministrato ai piccoli prima delle dimissioni dal reparto di maternità.

per i bambini nati dal 01/04/26 al 31/08/26: l’immunizzazione è organizzata sul territorio grazie alla rete della medicina pediatrica: sono gli stessi pediatri di libera scelta a contattare le famiglie per fissare l’appuntamento ed effettuare la somministrazione presso i propri studi oppure presso i Centri Vaccinali.

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Quali sono i possibili effetti indesiderati?

L’anticorpo monoclonale presenta un ottimo profilo di sicurezza e le reazioni avverse segnalate sono generalmente lievi e temporanee:

Eruzione cutanea: è l’effetto indesiderato più comune , di entità lieve o moderata, che può comparire entro 14 giorni dalla somministrazione.

è l’effetto indesiderato , di che può comparire entro 14 giorni dalla somministrazione. Febbre e reazioni locali: entro 7 giorni dall’iniezione possono manifestarsi febbre lieve o lievi reazioni nella sede di iniezione (come un leggero arrossamento o gonfiore).

Adesione record e crollo dei ricoveri

Nelle scorse edizioni l’adesione ha superato il 90% della popolazione target. Questo elevato tasso di partecipazione ha portato a un drastico calo degli accessi al Pronto Soccorso e delle patologie gravi legate al VRS, riducendo nettamente anche le ammissioni in terapia intensiva.

L’impatto sanitario ed economico

I dati evidenziano la portata della svolta prevenzionale sul territorio regionale:

Prima dell’immunizzazione universale: la Lombardia registrava ogni anno oltre 3.500 ricoveri ospedalieri correlati al virus , con una spesa sanitaria vicina ai 15 milioni di euro.

la Lombardia registrava , con una spesa sanitaria vicina ai 15 milioni di euro. Oggi: i ricoveri e i relativi costi per il sistema sanitario sono crollati, dimostrando la concreta efficacia dell’azione preventiva

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Modello per l’Italia e prevenzione tempestiva

L’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha sottolineato come la Lombardia sia stata la prima regione italiana a offrire gratuitamente questa protezione a tutti i neonati.

I risultati ottenuti sul campo hanno fatto da apripista su scala nazionale, spingendo il Ministero della Salute a stanziare fondi specifici per estendere l’iniziativa a tutta Italia.

Per le famiglie, l’anticipo della campagna al 1° settembre garantisce di scudare i neonati in tempo utile, prima che il virus inizi a circolare ampiamente nella stagione fredda.

In breve L’anticipo della campagna di immunizzazione contro il VRS al 1° settembre conferma l’impegno della Regione Lombardia nel prevenire le forme gravi di bronchiolite nei primi mesi di vita. Offerta gratuitamente e su base volontaria a tutti i nati dal 1° aprile 2026, questa profilassi tramite anticorpo monoclonale protegge i neonati prima del picco epidemico invernale. I risultati ottenuti nelle scorse edizioni ne evidenziano l’impatto positivo, riducendo drasticamente ricoveri e accessi in terapia intensiva.

Fonti / Bibliografia Campagna di immunizzazione anti RSVAnticorpo monoclonale RSV disponibile in Lombardia dal 1° settembre 2026 per i neonati. Protezione contro il virus respiratorio sinciziale: somministrazione, indicazioni e effetti indesiderati.

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