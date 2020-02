Vaccino Anti Pertosse bambini: cosa è, quando farlo, effetti indesiderati

CHE COS’E’

Questo vaccino protegge dalla pertosse, una malattia che prima della sua messa a punto rappresentava una delle cause più frequenti di morte in età pediatrica. Della pertosse è responsabile il Bordetella pertussis, un batterio che aggredisce le vie respiratorie provocando accessi di tosse talvolta così forti da aprire la strada al rischio di soffocamento. La tosse può permanere per mesi, debilitando il bambino, che può apparire sempre abbattuto, avere poco appetito e subire un arresto della crescita Oltre ai pericoli rappresentati dalla malattia in sé, la pertosse può avere una temibile complicanza: l’encelofalopatia, ossia una sofferenza del cervello che può causare danni irreversibili. Il batterio si trasmette per via inalatoria, cioè attraverso il contatto diretto con le goccioline di saliva di un malato.

Come funziona la vaccinazione anti pertosse

Il preparato vaccinale antipertosse contiene antigeni purificati. Significa che contiene particelle del batterio trattate in modo da sollecitare il sistema di difesa naturale a produrre anticorpi contro il Bordetella pertussis senza essere così aggressive da scatenare la malattia. La vaccinazione antipertosse viene eseguita nel bambino di pochi mesi in associazione con altre cinque vaccini: difterite, tetano, poliomielite, epatite B, Haemophilus influenzae tipo b (vaccinazione esavalente).

Dove si effettua

Il vaccino antipertosse viene iniettato in un muscolo, in genere nella coscia dei bambini fino a due anni di età o nella parte superiore del braccio nei bambini più grandi.

Chi deve fare la vaccinazione anti pertosse

E’ obbligatoria per tutti i bambini.

Il calendario vaccinale

La prima dose viene somministrata, in forma esavalente, all’inizio del terzo mese di vita (dal 61mo giorno di vita).

La seconda dose viene somministrata, in forma esavalente, all’inizio del 5° mese di vita (dal 121mo giorno di vita).

La terza dose viene somministrata, in forma esavalente, a 11 mesi compiuti.

Sono previsti richiami tra i 5-6 anni e poi a 15 anni

E’ un vaccino sicuro?

La vaccinazione antipertosse non apre la strada a particolari rischi. In particolare, eventuali effetti indesiderati sono infinitamente meno pericolosi di quanto lo sarebbe per il bambino contrarre la malattia.

Possibili effetti indesiderati

Indolenzimento, gonfiore, rossore nel sito di iniezione

Irritabilità

Sonnolenza

Stanchezza

Perdita dell’appetito

Febbre

Vomito e diarrea

Immunizzazione

Come gli altri vaccini, questa vaccinazione può non proteggere completamente tutti i bambini vaccinati. Va detto comunque che la pertosse contratta da un bambino vaccinato si manifesta comunque in forma lieve. Si può affermare che nella stragrande maggioranza dei casi il vaccino antipertosse assicura un’efficace copertura.

Quando rimandare la vaccinazione?

La vaccinazione va rimandata in caso di infezione grave con febbre elevata (oltre 38°C). Una infezione lieve, come per esempio il raffreddore, non impone obbligatoriamente di rinviare la vaccinazione ma va segnalata al medico.

A chi segnalare reazioni causate dal vaccino

Eventuali reazioni avverse al vaccino, anche diverse da quelle elencate, si possono segnalare all’Agenzia del Farmaco

