L’individuazione del virus Shamonda (SHAV) in un essere umano segna un momento di profonda attenzione per le autorità sanitarie internazionali. Confermato ufficialmente il 22 ottobre 2026 dal ministero della Salute francese e monitorato da vicino dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), il caso riguarda un paziente gravemente immunodepresso ricoverato agli Hospices Civils di Lione, deceduto a inizio mese dopo aver manifestato serie complicanze cerebrali.

Fino a questo momento, il patogeno era considerato di pertinenza quasi esclusivamente veterinaria. Sebbene l’evento rappresenti il primo caso documentato di infezione umana a livello globale, gli esperti invitano alla cautela: la grave vulnerabilità del sistema immunitario del paziente non permette di trarre conclusioni affrettate sulla pericolosità del virus per la popolazione generale.

Cos’è il virus Shamonda e quali sono le sue origini

Il virus Shamonda è un virus a RNA appartenente al genere Orthobunyavirus (famiglia Peribunyaviridae) e fa parte del sierogruppo Simbu, lo stesso ceppo in cui rientra il virus Schmallenberg (emerso nel bestiame europeo nel 2011). La prima identificazione storica del patogeno risale al 1965 in Nigeria, quando venne isolato nei bovini. Negli anni successivi, la sua presenza è stata tracciata in diverse regioni dell’Africa e dell’Asia, compreso il Giappone, rimanendo circoscritta all’ambito animale.

L’arrivo del virus nel continente europeo è invece un fenomeno estremamente recente. Nel giugno 2026, alcuni allevamenti di bovini da latte situati nella Francia orientale hanno iniziato a segnalare anomalie cliniche negli animali, tra cui febbre, letargia, diarrea e un repentino calo nella produzione di latte.

Le indagini di laboratorio, i cui dettagli sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Eurosurveillance, hanno rivelato la presenza di una nuova linea europea del virus, successivamente distinta dalle analisi genomiche in due varianti principali: SHAV-EU1 e SHAV-EU2.

Modalità di trasmissione e ruolo dei vettori Culicoides

In ambito veterinario, la trasmissione del virus avviene quasi esclusivamente attraverso la puntura di piccoli insetti ematofagi: i moscerini appartenenti al genere Culicoides.

Questi vettori, particolarmente attivi durante i mesi caldi dell’anno, sono già noti alla comunità scientifica per veicolare diverse altre malattie animali. Tra gli animali non si registrano evidenze di contagio diretto da individuo a individuo, fatta eccezione per la via verticale (ovvero il passaggio del virus dalla madre al feto durante la gestazione).

Per quanto riguarda il caso umano registrato a Lione, l’ipotesi epidemiologica più accreditata punta sulla puntura di un insetto vettore infetto avvenuta nell’est della Francia, zona in cui la circolazione virale negli allevamenti era particolarmente sostenuta tra la primavera e l’estate del 2026.

Gli organismi di controllo sottolineano due aspetti fondamentali:

assenza di trasmissione interumana: non esiste alcuna evidenza che il virus Shamonda possa trasmettersi da persona a persona nessun vettore specifico ancora confermato nell’uomo: la specie esatta di Culicoides responsabile del contagio umano è tuttora oggetto di analisi di laboratorio ed entomologiche.

La mappa dei contagi in Europa e la situazione in Italia

Dalla sua comparsa estiva, il virus Shamonda ha mostrato una rapida capacità di espansione geografica nel settore zootecnico. I dati raccolti dall’ECDC indicano che la circolazione virale negli animali di allevamento ha interessato ben 12 Paesi europei, oltre al territorio di Jersey.

Tra le nazioni coinvolte figurano Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Liechtenstein e Italia.

In Italia, il ministero della Salute era già intervenuto a settembre per sensibilizzare il sistema veterinario nazionale, richiedendo un rafforzamento della sorveglianza epidemiologica negli allevamenti a seguito dei primi riscontri sul territorio.

La presenza di SHAV negli animali italiani non equivale tuttavia alla presenza di casi umani nel nostro Paese: il caso francese resta, al momento, del tutto isolato. Inoltre, l’abbassamento delle temperature autunnali sta riducendo naturalmente l’attività di volo dei moscerini Culicoides, limitando le occasioni di trasmissione.

Un approccio “One Health” per la valutazione del rischio

La comparsa del primo contagio umano impone un cambio di passo nel monitoraggio sanitario. Le autorità internazionali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), stanno promuovendo una strategia basata sul modello One Health, un approccio integrato che collega la salute umana, quella animale e la tutela dell’ambiente.

Questa metodologia prevede un’azione coordinata su più fronti:

potenziamento della diagnostica: sviluppo di kit di test più rapidi per consentire ai laboratori europei di identificare tempestivamente eventuali casi anomali controllo dei vettori: monitoraggio entomologico delle popolazioni di Culicoides e delle loro dinamiche stagionali tracciamento genomico: sequenziamento costante dei campioni virali per intercettare possibili mutazioni di rilievo epidemiologico.

Attualmente, le Istituzioni sanitarie francesi ed europee non ravvisano un rischio per la popolazione generale. Il decesso di Lione rappresenta un importante segnale di allerta scientifica per tutelare i soggetti fragili e immunodepressi, ma non configura l’inizio di una nuova emergenza pandemica.

In breve Il virus Shamonda, storicamente diffuso negli animali in Africa e Asia e trasmesso da moscerini Culicoides, è arrivato negli allevamenti europei nel 2026. La prima infezione umana è stata registrata a Lione in un paziente fortemente immunodepresso, poi deceduto per complicanze cerebrali. Le autorità sanitarie escludono la trasmissione tra persone e rassicurano: allo stato attuale, non sussiste alcun rischio epidemico per la popolazione generale.

Fonti / Bibliografia Homepage | European Centre for Disease Prevention and Control

Eurosurveillanceeurosurveillance.org is the online home of Eurosurveillance, Europe's journal on infectious disease surveillance, epidemiology, prevention and control.

World Health Organization (WHO)The United Nations agency working to promote health, keep the world safe and serve the vulnerable

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