La gravidanza è circondata da tante aspettative, fra cui quella di sapere subito cosa fare una volta dimessi dall’ospedale. Ma nessun genitore nasce con tutte le risposte. Per questo, gli errori delle neomamme nel primo mese a casa sono molto frequenti. Fra poppate continue, notti frammentate, pianti difficili da interpretare e una quotidianità completamente stravolta, la realtà può essere molto diversa da quella immaginata durante i nove mesi. La magia di avere finalmente il proprio bambino tra le braccia si mescola a stanchezza, dubbi e insicurezze. Si cerca di seguire orari precisi, si fatica a chiedere aiuto e, a volte, ci si dimentica persino di prendersi cura di sé.

È del tutto normale: diventare mamma richiede tempo, proprio come imparare a conoscere il proprio bambino. Infatti, non esiste un unico modo giusto di essere mamma e sbagliare fa parte del percorso.

1. Cercare di seguire ritmi rigidi e orari fissi

A molte neomamme viene spontaneo provare a organizzare la giornata secondo orari precisi: l’allattamento ogni tre ore, i sonnellini in determinati momenti, la passeggiata appena dopo pranzo.

Del resto, avere una routine può sembrare rassicurante e dà l’illusione di avere la situazione sotto controllo, soprattutto quando le giornate appaiono imprevedibili. Nelle prime settimane, però, è difficile e spesso poco utile imporre al neonato ritmi prestabiliti.

I bimbi molto piccoli, infatti, non hanno ancora un ritmo sonno-veglia regolare e possono alternare periodi di sonno brevi a momenti di veglia, sia di giorno sia di notte. Anche la frequenza delle poppate può variare sensibilmente da un bambino all’altro e da un momento all’altro della giornata.

Come evitarlo

Nelle prime settimane, invece di concentrarsi sulla creazione di routine regolari, è meglio darsi tempo per imparare gradualmente a riconoscere i segnali di fame e sonno del bambino. Nella maggior parte dei casi, è indicato l’allattamento a richiesta, che significa nutrire il piccolo ogni volta che manifesta il bisogno di poppare, senza imporre intervalli rigidi, né di giorno né di notte. I neonati possono attaccarsi frequentemente al seno, anche ogni due ore o più spesso, e interrompere da soli la poppata quando sono sazi.

Anche con il latte artificiale è importante rispettare i segnali di fame e sazietà, senza forzare il bambino a terminare il biberon. Naturalmente, bisogna attenersi a eventuali indicazioni specifiche del pediatra, soprattutto se ci sono difficoltà di crescita o altre esigenze particolari.

2. Isolarsi e rifiutare gli aiuti

Dopo il parto molte donne sentono il desiderio di stare a stretto contatto con il proprio bambino, trascorrendo quanto più tempo possibile con lui. È del tutto normale voler proteggere la nuova intimità familiare e non desiderare troppe interferenze esterne. Bisogna, però, fare attenzione a non isolarsi eccessivamente, arrivando magari ad allontanarsi anche dal partner e dai familiari più stretti.

Al contrario, è importante parlare con qualcuno, condividere dubbi, paure ed emozioni e, soprattutto, lasciarsi aiutare. Gestire ogni cosa da sole rischia di diventare molto faticoso, soprattutto quando la stanchezza si accumula e il tempo per riposare è poco. Accettare una mano non è un segno di debolezza, ma un modo per prendersi cura anche di sé.

Come evitarlo

Imparare ad accettare l’aiuto delle persone care. Un familiare o il partner possono preparare un pasto, fare la spesa, occuparsi delle faccende domestiche o tenere il bambino mentre la mamma si concede una doccia o un momento di riposo.

È utile anche ritagliarsi qualche occasione per parlare con altre persone, senza che ogni conversazione ruoti necessariamente intorno al bambino. Mantenere un contatto con il proprio mondo affettivo aiuta a non sentirsi sole e a vivere con maggiore equilibrio il cambiamento.

3. Subire troppe visite

All’estremo opposto rispetto a quelle che tendono a isolarsi, ci sono neomamme che si ritrovano con la casa sempre piena di parenti e amici desiderosi di conoscere il piccolo.

Un po’ di compagnia e di aiuto possono fare piacere, ma visite frequenti, soprattutto se non concordate, rischiano di diventare un’ulteriore fonte di fatica. Anche quando sono animate dalle migliori intenzioni, possono interferire con il riposo, l’allattamento e i momenti di tranquillità necessari per prendere confidenza con il bambino.

Come evitarlo

È importante trovare un equilibrio, stabilendo tempi e modalità delle visite in base alle proprie esigenze. Non è affatto scortese rimandare un incontro, chiedere agli ospiti di avvisare prima o limitare la durata della loro permanenza. Si può anche spiegare che, almeno nelle prime settimane, si preferisce ricevere poche persone alla volta.

Inoltre, è bene non sentirsi obbligate a intrattenere gli ospiti o a preparare la casa per accoglierli. Chi viene a trovare una neomamma dovrebbe rispettare i suoi tempi e, se possibile, offrirsi di dare una mano anziché aspettarsi di essere servito.

4. Coprire troppo il neonato per paura del freddo

La paura che il bambino possa sentire freddo porta spesso a coprirlo eccessivamente, soprattutto durante i mesi invernali. Tutine pesanti, coperte, cappellini e strati aggiuntivi possono sembrare una forma di protezione, ma talvolta possono essere eccessivi e compromettere il benessere del bebè. I neonati, infatti, hanno un sistema di termoregolazione ancora immaturo e possono avere difficoltà a disperdere il calore in eccesso.

Come evitarlo

Scegliere l’abbigliamento in base alla temperatura dell’ambiente e alle condizioni climatiche, preferendo indumenti comodi e traspiranti.

Per capire se il bambino è sufficientemente caldo, è meglio toccare il torace, il collo o la nuca anziché affidarsi alla temperatura di mani e piedi, che possono essere freschi anche quando il piccolo sta bene. Se la pelle è sudata o il torace appare molto caldo, può essere necessario togliere uno strato.

Anche durante il sonno bisogna evitare di coprire eccessivamente il bambino e seguire le indicazioni per un riposo sicuro e ridurre il rischio di morte in culla: farlo dormire a pancia in su, su una superficie piana e rigida, senza cuscini, paracolpi, peluche o coperte libere. Per tenerlo al caldo si può valutare l’utilizzo di un sacco nanna adeguato alla temperatura della stanza e alla taglia del piccolo.

Come vestire i bambini evitando sbalzi di temperatura, i nostri consigli

5. Pretendere di tornare subito alla normalità

Fra gli errori delle neomamme nel primo mese a casa c’è anche la convinzione di dover riprendere rapidamente la vita di prima: occuparsi della casa, cucinare, gestire gli impegni familiari, essere una buona amica, non trascurare il partner e, contemporaneamente, prendersi cura del neonato. A volte questa aspettativa nasce dall’idealizzazione della maternità, altre dal desiderio di dimostrare a se stesse e agli altri di essere in grado di gestire tutto.

In realtà, il puerperio è un periodo di recupero fisico e psicologico. Il corpo ha bisogno di tempo per riprendersi dalla gravidanza e dal parto, sia dopo un parto vaginale sia dopo un cesareo.

La stanchezza, i cambiamenti ormonali, le eventuali difficoltà dell’allattamento e il sonno frammentato possono rendere impegnative anche le attività più semplici.

Come evitarlo

Ridimensionare le aspettative e concedersi il tempo necessario per recuperare energie. Non è indispensabile avere una casa sempre in ordine o preparare ogni giorno manicaretti. Riposarsi ogni volta che è possibile e se ne sente la necessità, concedersi una doccia calda e dedicare qualche momento a se stesse sono gesti importanti, non perdite di tempo.

Ricordare, inoltre, che non serve occuparsi personalmente di ogni incombenza. Se possibile, è utile delegare, chiedere sostegno al partner e concentrarsi sulle priorità: il benessere del bambino e il proprio. Anche accettare che alcune attività rimangano in sospeso fa parte dell’adattamento alla nuova vita familiare.

6. Pensare che ogni pianto significhi fame

Il pianto è uno dei principali strumenti con cui il neonato comunica i propri bisogni. Nelle prime settimane, però, interpretarlo non è sempre facile. Può capitare che la mamma pensi immediatamente alla fame, soprattutto quando il bambino piange poco dopo una poppata, e inizi a dubitare di avere abbastanza latte.

In realtà, il piccolo può piangere per diversi motivi: potrebbe avere sonno, bisogno di contatto, caldo, freddo, fastidio per il pannolino sporco o semplicemente necessità di essere consolato.

Anche la richiesta frequente di poppare non indica automaticamente una produzione di latte insufficiente: soprattutto nei primi mesi, i bambini possono attraversare momenti in cui chiedono il seno molto spesso, anche per stimolare il seno.

Come evitarlo

Osservare il bambino nel suo insieme e imparare gradualmente a riconoscere i suoi segnali. All’inizio è normale procedere per tentativi: provare a cullarlo, cambiargli il pannolino, verificare che non abbia troppo caldo o freddo, prenderlo in braccio o cambiare posizione per vedere se si calma.

Per valutare se l’allattamento procede bene, è importante considerare elementi come la crescita, il numero di pannolini bagnati e le condizioni generali del piccolo, confrontandosi con il pediatra o con un’ostetrica in caso di dubbi. Se il bambino sembra non alimentarsi adeguatamente, è importante chiedere una valutazione senza aspettare.

7. Confrontarsi continuamente con le altre mamme

Un errore molto insidioso è confrontare continuamente la propria esperienza con quella delle altre donne. C’è chi racconterà di un neonato che dorme diverse ore consecutive, chi mostrerà giornate organizzate alla perfezione e chi sembrerà aver trovato immediatamente il proprio equilibrio.

Soprattutto sui social network, può sembrare che tutte le altre mamme sappiano già cosa fare, siano sempre serene e riescano a gestire ogni aspetto della nuova quotidianità. Ma non bisogna dimenticare che ciò che viene mostrato online o raccontato a parole è spesso una selezione di momenti, non il racconto completo della vita reale.

Come evitarlo

È bene ricordare che ogni bambino ha caratteristiche e tempi diversi e che anche il percorso di ogni mamma è unico. Non bisogna misurare la propria capacità di accudire un neonato sulla base delle esperienze altrui. Se i social alimentano ansia, insicurezza o senso di inadeguatezza, può essere utile ridurne temporaneamente l’utilizzo e dare più spazio alle relazioni che offrono ascolto e sostegno.

È importante anche imparare a essere indulgenti con se stesse, riconoscendo che non esistono mamme perfette e che si sta facendo del proprio meglio in una fase di grandi cambiamenti.

8. Trascurare il proprio benessere emotivo

La nascita di un bambino porta con sé cambiamenti profondi, non soltanto nella vita quotidiana ma anche nell’identità e nell’equilibrio emotivo della donna. La gioia di essere diventata mamma può convivere con paura, irritabilità, tristezza, ansia e senso di inadeguatezza. Non sempre ci si sente immediatamente felici e appagate, ma questo non significa essere una cattiva madre.

Nei giorni successivi al parto può comparire il cosiddetto baby blues, una condizione piuttosto frequente caratterizzata da oscillazioni dell’umore, facilità al pianto, irritabilità e malinconia, che generalmente si risolve spontaneamente entro circa due settimane.

Diversa è la depressione post partum, che può manifestarsi con tristezza persistente, perdita di interesse, ansia intensa, senso di colpa, difficoltà a riposare anche quando se ne ha la possibilità e sensazione di non riuscire a prendersi cura del bambino.

Come evitarlo

È importante non giudicare o nascondere le proprie emozioni. Parlare con il partner, una persona fidata, l’ostetrica o il medico può aiutare a riconoscere il disagio e a ricevere il sostegno necessario. Se la tristezza e l’ansia persistono oltre le prime due settimane, peggiorano o rendono difficile affrontare la quotidianità, è importante rivolgersi tempestivamente a un professionista.

In presenza di pensieri profondamente negativi come farsi del male o fare del male al bambino, occorre chiedere immediatamente aiuto medico. La salute mentale della mamma è parte integrante della salute di tutta la famiglia e merita la stessa attenzione riservata al benessere del neonato.

Il primo mese a casa non deve essere perfetto

Diventare mamma significa anche imparare un nuovo modo di vivere, ascoltare il proprio bambino e conoscere progressivamente i suoi bisogni. Il primo mese a casa non è una prova da superare e non esiste una lista di comportamenti da seguire alla perfezione. Ci saranno giornate più semplici e altre più faticose, momenti di sicurezza e altri di incertezza.

Concedersi tempo, accettare il sostegno delle persone vicine e chiedere aiuto quando serve sono passi importanti per affrontare questa fase con maggiore serenità.

Foto di copertina di fancycrave1 via Pixabay

In breve Seguire orari rigidi per poppate e sonno, isolarsi, ricevere troppe visite, coprire eccessivamente il neonato e pretendere di tornare subito alla normalità: sono alcuni dei più frequenti errori delle neomamme nel primo mese a casa. A questi si possono aggiungere i dubbi sull’allattamento, il confronto con le altre mamme e il rischio di trascurare la propria salute emotiva. È del tutto normale: per imparare a conoscere il proprio bambino e adattarsi al suo arrivo serve tempo.

Fonti / Bibliografia I segnali di fame nel neonato - Meyer - Azienda Ospedaliero UniversitariaL'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze si occupa dell'assistenza sanitaria dei bambini, della didattica e della ricerca scientifica in ambito pediatrico. Il Meyer è un ospedale ad alta specializzazione.

Diario della gravidanza Iscriviti al diario della gravidanza: scopri ogni settimana come cresce il tuo bambino, come cambi tu mamma, i sintomi da gravidanza, gli esami da fare e tanti consigli e curiosità. Email Quando hai avuto l`ultima mestruazione? Dichiaro di aver preso visione della presente informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo EU 679/2016 e di averne compreso il contenuto, di essere maggiorenne e di aver letto e accettato le condizioni di utilizzo

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.