Beauty kit da viaggio: idee e consigli pratici su cosa portare in vacanza

I beauty kit da viaggio sono la scelta ideale per avere a portata di mano tutto quanto serve per la beauty routine estiva del viso, del corpo e dei capelli. Per le mamme e anche per i bebè. Vediamo, quindi, insieme idee e consigli su cosa portare in vacanza puntando sulle small size, che fanno risparmiare peso e spazio in valigia, e sui travel kit, che riuniscono in una pratica pochette quello che può servire per proteggere e curare la pelle e per avere chiome sempre splendenti.

Beauty kit viaggio: tutte le small size per la beauty routine anche in vacanza

Sarà pur banale, ma le attenzioni per il viso, il corpo e i capelli non vanno in vacanza. Anche lontano da casa, al mare e in montagna, al lago o in campagna, è importante continuare a seguire una routine puntuale di cura e bellezza. Che si viaggi in auto, in treno e a maggior ragione in aereo, quello che conta è non occupare troppo spazio e non rendere la valigia troppo pesante. Servono proprio a questo i beauty kit da viaggio che molte case cosmetiche propongono nella stagione estiva. Contengono, infatti, tutte le small size per la beauty routine in vacanza, spesso proposte in pratiche trousse che risolvono anche il problema di dove mettere tutto quanto occorre per i quotidiani gesti di bellezza. A partire dal più semplice ma al tempo stesso basilare, la detersione. Nel Travel-Size Start’r Set Dry Skin Edition di Fenty Beauty c’è innanzitutto un detergente a base di gelatina e olio, capace di rimuovere anche il trucco waterproof, indispensabile in estate per resistere a caldo, sudore e tuffi. Insieme, sempre in formato small, si trova un’essenza, una formula a metà tra detersione e trattamento che rinforza la barriera protettiva della cute. Completa il kit una crema idratante, leggera e con SPF 30, perfetta come base trucco.

Formato travel anche per il Detergente Idratante CeraVe, studiato per le pelli secche e sensibili come possono essere quelle delle mamme in attesa. In So Hydrating, il set proposto da Byoma, insieme a un mini-detergente ci sono un siero e una crema idratante leggera. L’idratazione resta, infatti, uno dei gesti chiave per l’equilibrio e il benessere della cute. In tutte le stagioni, e in particolare in estate quando caldo, sole, sudore, repentini sbalzi di temperatura tendono a prosciugare le riserve idriche della pelle. Per riportarle a livelli ottimali occorre applicare ogni giorno, anche in vacanza, un prodotto idratante, da scegliere sempre in base alle esigenze della propria pelle.

La Crema alla Melissa di dr. Hauschka, proposta in formato travel, ha un effetto opacizzante che aiuta a tenere sotto controllo le lucidità di cui le pelli miste e grasse soffrono in modo particolare nella stagione estiva. Per potenziare l’idratazione insieme a creme, balsami e sieri può essere utile portare nel beauty delle vacanze anche una maschera. In versione small size L’Occitane en Provence propone la Maschera Viso&Occhi Rivitalizzante, piacevole come un sorbetto, con melone provenzale che offre un’extra di idratazione e di morbidezza, aiutando a contrastare la secchezza tipica del periodo estivo. Sempre per gli occhi, che spesso soffrono di gonfiori e pesantezza dovuti alle notti insonni per via del caldo e del pancione, si può portare nel beauty una formula ad hoc. La Crema Contorno Occhi Idratante Defatigante di HQ è proposta in una pratica bustina richiudibile.

Non va dimenticato che nei viaggi aerei è permesso portare nel bagaglio a mano confezioni di cosmetici che non superino i 100 ml, conservati in una busta trasparente. Per venire incontro a questa esigenza i kit beauty di Ringana sono proposti in una travel bag trasparente in plastica riciclata che può viaggiare comodamente nel bagaglio a mano. Sono disponibili in tre taglie light, medium e rich e contengono prodotti sia per la cura del viso sia del corpo. Tra questi due sono perfetti per quando si è in viaggio: Fresh Tooth Oil per un alito fresco anche senza spazzolino e Stay Fresh che trasforma la comune carta igienica in una salviettina umidificata.

Indecise su cosa mettere nel beauty? Alcuni travel kit sono una vera risorsa perché riuniscono davvero tutto quello che serve per la cura di viso, corpo e capelli. Come il Set Week End in Portofino di Yves Rocher che raccoglie ben 12 prodotti in una borsa mare da infilare in valigia per le giornate in spiaggia. Contiene l’intera routine in versione minisize per detergere, idratare, lenire e correggere anche Skincare Best Friends di Dr. Jart+. Il kit è adatto a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili che ritrovano equilibrio e benessere con il lenitivo Cicapair Tiger Grass Repair Serum e Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment con la sua colorazione verde-beige per minimizzare i rossori.

Small size solari: tutti gli indispensabili

La protezione dalle radiazioni Uv in estate è la miglior assicurazione di salute e bellezza della pelle. È un gesto imprescindibile per tutti e soprattutto per le mamme in attesa. In gravidanza, infatti, la pelle risulta più sensibile e il rischio di eritemi e scottature diventa più concreto. I solari con SPF 50 e 50+, i più adatti alla protezione delle pelli chiare e sensibili, si presentano spesso in una confezione dal formato ridotto perfetta da avere sempre con sé in tutte le occasioni di vacanza. I solari vanno portati anche mentre si viaggia in nave, in auto o in treno visto che i raggi Uv passano anche attraverso i finestrini. È persino più piccolo di uno smartphone, lo Spray Pocket Sun Secure SPF 50+ di SVR che scivola discreto non solo nel beauty ma anche in borsa, in tasca, nel cruscotto dell’auto, pronto a offrire protezione a tutta la famiglia, grandi e piccini. Protezione sempre a portata di mano per mamme, bebè e bambini anche con Reflexe Solaire SPF 50+ di Avène altamente resistente all’acqua e senza profumo per non bruciare gli occhi quando lo si applica sul viso. Comodo da mettere nel beauty anche uno stick solare, veloce da applicare su piccole aree molto esposte come il naso, gli zigomi, la fronte. Active Defense Nude Sun Stick SPF 50+ di Miamo ha la prerogativa di affiancare a un’elevata capacità protettiva, anti macchia e anti-age, un effetto 100% invisibile sulla pelle. Per un beauty senza pensieri è perfetta la Pochette Minisize proposta da Lafarmacia. che riunisce il Latte Solare SPF 50 e due prodotti per ristorare la pelle dopo una giornata di sole, il Docciaschiuma Doposole, delicato per tutta la famiglia, e la Lozione Doposole Idratante e Lenitiva. Anche in Fun in The Sun Kit, il travel kit proposto da Alma K, ci sono gli indispensabili per proteggere e coccolare la pelle esposta al sole, la Crema Viso Protettiva e Nutriente SPF 50, la Crema Corpo Idratante Protettiva SPF 30 e la Lozione Doposole Delicata.

Small size capelli, per chiome splendenti sempre

Non solo la pelle ma anche i capelli hanno bisogno di attenzioni speciali durante la stagione estiva. Il sole e il sudore, la salsedine e il cloro sono agenti potenzialmente dannosi che inaridiscono la fibra e provocano una microinfiammazione a livello dei bulbi che indebolisce il capello e ne favorisce la caduta nel periodo autunnale. Ecco perché il primo gesto di salute e di bellezza per le chiome in estate è proteggerle quando si sta al sole. Biomed Sunny propone, in pratiche travel size con tappo richiudibile, tre prodotti indispensabili per la routine di cura e bellezza dei capelli esposti ai raggi: il pratico Shampoo Doccia Idratante per corpo e capelli, la Maschera Rigenerante Intensa anti-secchezza e la Magic Emulsion, fluido protettivo e districante con caviale verde e acqua costituzionale vegetale di bergamotto. Dopo l’esposizione al sole è importante riparare e rigenerare a fondo i capelli. Ha un formato ideale per essere portato anche in aereo il Balsamo Spray per capelli secchi proposto da L’Erbolario: con il 98% di ingredienti naturali, tra cui estratti di aloe e viola che danno morbidezza e luce, è studiato con un’attenzione speciale all’ambiente perché non richiede il risciacquo e limita quindi il consumo di acqua. Viaggi leggeri e sostenibili anche con lo Shampoo Solido Nutriente di Mediterranea, ricco in oli e burri vegetali riparatori e restitutivi. Supporta Dynamo Camp, onlus che sostiene bambini e adolescenti affetti da patologie gravi o croniche, il travel kit firmato Alfaparf Milano che contiene uno shampoo e una maschera della linea Semi di Lino Moisture, ideali per nutrire i capelli inariditi da sole, caldo e salsedine insieme al siero illuminante istantaneo Cristalli Liquidi da avere sempre a portata di mano per ammorbidire e dare lucentezza alle lunghezze. Azione nutriente e rigenerante anche per K-Cheratina Maschera Ricostruzione Travel Size disponibile da Capello Point, pronta a rinsaldare la cuticola del capello riparando le microfratture che rendono la chioma sfibrata e spenta.

Travel Kit Baby

Nel beauty delle vacanze trovano posto anche i prodotti indispensabili per la protezione e la cura della pelle delicata dei bebè. I piccoli hanno bisogno, infatti, di formule studiate appositamente per loro: anche in vacanza, i cosmetici di mamma e papà, per quanto delicati, rischiano di compromettere il delicato equilibrio di una cute che nei neonati non ha ancora sviluppato difese contro le aggressioni esterne. Il pratico Kit Viaggio di Mustela contiene il Latte Solare SPF 50+ per evitare eritemi e scottature, il Detergente Delicato e l’Hydra Bebè Latte Corpo che idrata e rafforza la barriera protettiva della pelle. L’elegante pochette del travel kit di Nenalife Kid Care riunisce Bagno Doccia, Shampoo, Balsamo e Crema per pelli sensibili con Attivo Prebiotico che regola l’equilibrio della pelle e fucosio, zucchero contenuto nel latte materno e prezioso per curare processi infiammatori che indeboliscono la cute. In valigia serve anche un kit per affrontare in serenità i piccoli inconvenienti dell’estate. Come le punture di insetto: Linea MammaBaby® propone il Kit Estate baby che riunisce, in una pochette in cotone gialla come il sole estivo, Zeta Baby, la lozione che tiene lontani gli insetti, e Post Zeta Baby, il gel lenitivo post-puntura. Helan pensa invece a un altro fastidio delle giornate al mare: le meduse. Nel kit Senza Pensieri insieme a Meduse Help, gel marino dopo puntura in pratico roll-on, c’è il Latte Solare Bimbi Protezione Molto Alta SPF 50+.

In sintesi In previsione della partenza, insieme alla valigia va preparato anche il beauty con tutto quanto serve per la cura del viso, del corpo e dei capelli in vacanza. Devono trovare posto i solari per proteggere sia la mamma che i bimbi, il doposole, i prodotti per la detersione sotto la doccia e nel bagnetto, le formule idratanti e magari qualche trattamento speciale come le maschere per una coccola extra. I beauty kit da viaggio sono la soluzione ideale per portare in valigia l’occorrente per la quotidiana routine di cura di tutta la famiglia: occupano un minimo spazio, pesano poco e hanno il formato giusto per viaggiare in aereo.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.