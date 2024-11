Beauty case a prova di freddo: tutti i prodotti adatti alla pelle del viso in inverno

Quando fa freddo è istintivo coprirsi. Come si cambia l’armadio, quindi, così si dovrebbe cambiare il beauty case in inverno. La pelle soffre infatti nei mesi freddi e nelle parti più esposte come il viso non può affrontare “nuda” i rigori del gelo. Occorre di conseguenza passare a trattamenti cosmetici nutrienti e protettivi che, sin dal gesto della detersione, l’aiutino a mantenere il giusto tasso di idratazione e la preservino da secchezza e screpolature. Anche nei punti più delicati del viso come le labbra e il contorno occhi.

Come cambia l’esigenza della pelle al freddo

L’inverno non è una stagione amica della pelle. Sono tanti, infatti, i fattori che l’aggrediscono violentemente facendole perdere equilibrio e benessere. Il primo è sicuramente il freddo. Come succede per l’intero organismo, anche la cute esposta alle basse temperature mette in atto meccanismi di adattamento che, se da un lato la salvano, dall’altro rompono delicati equilibri.

«I vasi sanguigni, ad esempio, si restringono: così il viso non disperde calore ma diventa pallido e la pelle, mancando del giusto apporto di ossigeno e nutrimento trasportati dal sangue, va incontro a una progressiva secchezza accentuata dal fatto che in inverno le ghiandole sebacee lavorano meno» commenta Sara Colombari, docente di estetica.

Inverno poi non vuol dire solo freddo. «Sono anche molte altre le aggressioni quotidiane a cui la pelle viene sottoposta e che ne alterano sensibilmente l’equilibrio idro-lipidico aprendo la strada alla secchezza» continua l’esperta. «È il caso dei bruschi sbalzi di temperatura tra interno ed esterno che possono anche accentuare il rossore nelle pelli che ne vanno soggette ma anche dell’aria secca dei locali riscaldati e di abitudini di igiene poco adatte alla stagione come quella di lavare il viso con acqua molto calda».

Naturalmente più la cute è sensibile come nel caso delle donne in gravidanza, più è esposta al rischio di essere danneggiata dalle aggressioni tipiche del periodo invernale. Tra queste va ricordato anche lo smog che proprio nel periodo freddo raggiunge livelli molto elevati nelle grandi città. Gli inquinanti dell’aria si depositano nei pori della pelle e li ostruiscono togliendo ossigenazione e compromettendo ulteriormente l’equilibrio della cute che perde non solo morbidezza ma anche comfort e luminosità.

Numerosi studi hanno inoltre verificato che l’esposizione prolungata allo smog rende la pelle più fragile e reattiva: questo significa che cuti già delicate per natura, o per particolari condizioni come possono essere i nove mesi dell’attesa, finiscono per irritarsi e arrossarsi con maggior facilità e frequenza.

Come reagiscono labbra e occhi

Se tutto il viso soffre per il freddo, ci sono alcuni punti dove l’azione degli agenti esterni stagionali si fa ancora più aggressiva. «È il caso innanzitutto delle labbra» spiega l’esperta. «Sguarnita di difese nei confronti del gelo, la delicata e sottile mucosa labiale facilmente perde il suo già precario equilibrio idro-lipidico e, una volta inaridita, diventa ruvida, screpolata, segnata da dolorose fessurazioni».

Anche il contorno occhi subisce un forte stress in inverno. «Occhiaie, borse e piccole rughe diventano infatti più evidenti» continua l’estetista. «Senza contare che l’azione inaridente del gelo, degli sbalzi di temperatura tra dentro e fuori, dell’aria secca dei locali riscaldati porta via idratazione accentuando la sottile raggiera di rughette attorno agli occhi».

Una nuova beauty routine

«La skincare quotidiana dovrebbe essere adattarsi alle esigenze della pelle che cambiano al cambiare delle stagioni» commenta l’esperta. «Ecco allora che in inverno è importante rivedere non tanto i gesti della cura che rimangono sempre gli stessi, dalla detersione all’applicazione della crema di giorno e di sera, quanto la tipologia di prodotti che si utilizzano: nel beauty case a prova di freddo trovano posto così formulazioni più ricche e generose, con una buona azione nutriente, protettiva e riparatrice».

Non vanno pensate però come formule grasse e pesanti sulla pelle: più che la consistenza contano gli ingredienti presenti nei trattamenti da mettere nel beauty a prova di freddo che vedono in testa gli oli vegetali particolarmente ricchi di sostanze, come gli acidi grassi essenziali in grado di ricostituire il film idrolipidico di protezione della cute, le ceramidi che rinforzano la pelle, il collagene, l’acido ialuronico, le vitamine e gli antiossidanti che contrastano i processi ossidativi innescati dalle aggressione esterne come quella dello smog e che comportano un’accelerazione nel processo di invecchiamento cellulare.

L’obiettivo chiave è quello di mantenere il più possibile integra, e ripristinarla quando è danneggiata, la barriera protettiva della cute che freddo e altre aggressioni invernali impoveriscono lasciando la pelle priva di difese nei confronti degli agenti esterni. Una barriera protettiva indebolita lascia infatti fuoriuscire acqua dagli strati profondi e questo contribuisce a inaridire la cute. La prima buona regola a tutela dell’integrità della barriera cutanea, consiglia l’esperta, è non uscire mai senza la protezione di una crema sul viso: una barriera forte e integra, grazie all’azione emolliente e restitutiva di un cosmetico, funziona al pari del cappotto che si indossa in inverno per proteggersi dal freddo.

Prodotti beauty per l’inverno

I gesti della cura restano identici in ogni stagione. A partire dalla detersione, più che mai necessaria nella stagione fredda per rimuovere le impurità e gli inquinanti che si depositano sulla pelle compromettendone la barriera e favorendo arrossamenti e irritazioni. La detersione deve essere però molto delicata per non stressare ulteriormente una cute che già è impoverita dalle aggressioni esterne.

La proposta di Weleda è il nuovo Skin Food Balsamo Detergente Nutriente, un prodotto per la detersione dolce e rispettoso dalla formula a base di olio di girasole che mantiene la naturale idratazione della cute.

Strucca, idrata e insieme lenisce il nuovo Crystal Oil Peptide Cleanser di Miamo: in gel, si trasforma in un olio setoso che massaggiato sul viso rimuove le impurità profonde, i residui di trucco e di prodotti liberando i pori senza lasciare residui.

A chi preferisce la detersione senza risciacquo Lafarmacia. propone l’Acqua Micellare per viso, occhi e labbra, una formula delicatissima, adatta anche alle pelli più sensibili, con arginina, acido ialuronico e calendula lenitiva e addolcente.

La detersione si completa sempre con il passaggio sul viso del tonico che perfeziona la pulizia, rinfresca, addolcisce e prepara la pelle ai successivi trattamenti. Sono da evitare tutte le formule con alcool che impoveriscono e irritano preferendo un tonico a base di acque ed estratti floreali.

L’ Acqua floreale di Fiordaliso bio di Melvita è così delicata che si può usare anche nella fragile zona del contorno occhi. 100% naturale, decongestionante, lenitiva, preziosa per dare comfort alla pelle arrossata, si può applicare con un dischetto di cotone ma volendo anche semplicemente picchiettarla con le dita.

Resta sempre preziosa l’azione decongestionante, idratante e rinfrescante dell’acqua termale. La si può usare a completamento della detersione ma anche durante la giornata in tutti i momenti in cui si ha bisogno di offrire freschezza e benessere alla pelle che “tira” per la secchezza e pizzica per i rossori.

Terme Acqua Termale Spray di Mediterranea è a base di acqua delle Terme di Lurisia combinata con estratti di alga rossa e camomilla, acqua di mare e acido ialuronico che la rendono ancora più decisa nell’azione antinfiammatoria, idratante e rivitalizzante.

Una volta ogni dieci, quindici giorni può essere utile programmare una maschera per un’azione di purificazione profonda per contrastare l’eventuale deposito di impurità e smog sul viso.

La Maschera viso all’ossigeno detox di Rougj ha un’azione detossinante grazie alla presenza della polvere di carbone e in più con i probiotici aiuta a mantenere l’equilibrio del microbiota cutaneo, con la glicerina vegetale offre morbidezza, con la niacinamide agisce contro lo stress epidermico causato da raggi UV e luce blu.

Per il giorno una ricca crema emolliente effetto scudo contro freddo e inquinanti è indispensabile perché il viso non soffra in inverno e non può mancare nel beauty a prova di freddo.

La Crema Idro-Nutriente della gamma Defence Hydractive di BioNike ha una ricca formula con Hyaluron-pro, complesso di Acido Ialuronico a diversi pesi molecolari, garantisce idratazione continua fino a 48 ore in tutti gli strati dell’epidermide. Grazie a speciali fitoattivi ad azione antiossidante, aiuta a contrastare i radicali liberi generati dagli aggressori ambientali, UV e inquinamento, mentre nutre e ammorbidisce con il burro di karité.

L’Idratante Riparatore e Rimpolpante alla Ceramide Bioattiva di The Inkey List agisce efficacemente contro la secchezza riparando la barriera cutanea con le ceramidi, vero e proprio “cemento” pronto a rafforzare le difese della pelle frenando la perdita di acqua dagli strati profondi.

È utile da tenere sempre a portata di mano l’Unguento alla Propoli di Antos: con le proprietà benefiche della propoli associate a quelle della cera d’api e dell’olio di mandorle dolci agisce come un efficace sos in caso di screpolature, arrossamenti e irritazioni.

Alla crema si può associare un siero. L’innovazione cosmetica ha messo a punto formulazioni che, pur mantenendo la consistenza lieve e piacevole di un siero, vantano le stesse performance riparatrici, relipidanti e ammorbidenti di una formula cremosa e sono perfette quindi nel beauty a prova di freddo.

Il Super Serum [10] di Nuxe è un concentrato 100% naturale con oli botanici frazionati incapsulati racchiusi sotto forma di microsfere (oltre 3.800 in un solo flacone) e infusi in una formula con Acido Ialuronico naturale e Niacinamide. Ne bastano poche gocce per idratare, nutrire e rigenerare anche la pelle più secca.

Di giorno la presenza di filtri UV è indispensabile: le radiazioni solari raggiungono infatti la pelle anche in inverno e nelle aree scoperte come il viso, sommandosi all’azione dannosa degli inquinanti, innescano meccanismi che impoveriscono la cute e ne accelerano l’invecchiamento.

La Crema Crema Viso Giorno SPF15 della linea AlgaDetox L’Erbolario contiene polisaccaridi di Alga Laminaria digitata e l’estratto di Moringa, capaci di prevenire la deposizione dei metalli pesanti e dello smog sull’epidermide. L’estratto di Alga Klamath e quello di Sargassum muticum contrastano i radicali liberi mentre l’acido ialuronico ad alto peso molecolare e numerosi oli vegetali mantengono la pelle ben nutrita.

La notte è ideale per l’applicazione di un olio viso che, con poche gocce, ripristina i lipidi che formano la barriera cutanea rinforzandola. Si può applicare da solo oppure in abbinamento con la crema.

e.l.f. Skin propone Youth Boosting Blue-ty Sleep Night Oil, un olio viso notturno con l’1% di retinoide granattivo che in dolcezza nutre, leviga e rimpolpa lasciando la pelle, anche la più sensibile, rinnovata e morbida al risveglio.

La routine di cura del viso in inverno si può completare programmando a cadenza regolare, da una a due volte la settimana, una maschera idratante da usare anche all’occorrenza quando, per il gelo intenso, il vento o i forti sbalzi di temperatura, la pelle mostra segni di secchezza e di fastidio.

MV1 Face Mask Hydra-Age Effect di Lovrén è una pratica maschera in morbido tessuto, 97% naturale, dalle spiccate proprietà addolcenti, nutrienti ed emollienti arricchita con acido ialuronico, olio di lamponi e olio di avocado.

Per il contorno occhi serve l’intervento di un prodotto specifico che idrati e rimpolpi, protegga e rinforzi le fibre elastiche, riduca i depositi di liquidi per decongestionare e dare freschezza allo sguardo. Si tratta di formulazioni a base di principi attivi idratanti e restitutivi come l’acido ialuronico, le ceramidi, gli oli e i burri vegetali a cui si aggiungono estratti vegetali che proteggono il microcircolo, aiutano a preservare la tonicità dei vasi, favoriscono il rilascio di liquidi e tossine così da evitare gonfiori.

Twinkle Twist di Eterea Cosmesi Naturale è una crema contorno occhi che mentre idrata con acido ialuronico, rigenera e riduce i gonfiori con centella asiatica, uniforma immediatamente le occhiaie grazie a specifici pigmenti tonalizzanti.

Stick, balsami e oli per labbra con burro di karité e oli vegetali, in particolare argan e cocco, jojoba e mirtillo, sono indispensabili nel beauty case a prova di freddo. Tra gli ingredienti da ricercare nelle formule è preziosa la vitamina E se la mucosa è particolarmente soggetta a screpolarsi, le ceramidi e la vitamina B 3 ad azione riparatrice.

Nature’s Balsamo Labbra Nutriente Papiro Assoluto. Prezzo: 11,50€

Il Balsamo Labbra Nutriente della linea Papiro Assoluto di Nature’s, a base di un mix di burri e oli vegetali, fra cui l’olio di Jojoba e di Argan, assicura tutta la morbidezza necessaria alle labbra evitando che si inaridiscano per il freddo. Si può usare da solo o come base per il trucco.

Honey Infused Lip Oil di Gisou è un olio labbra trasparente color oro miele, infuso con Miele Mirsalehi e Oli del Giardino delle Api che offre un nutrimento rinforzato aiutando le labbra a mantenersi morbide e senza screpolature.

A questi prodotti, da usare anche più volte al giorno per preservare elastica e morbida la mucosa, si possono aggiungere maschere restitutive da programmare anche una, due volte la settimana.

Cicavit + Masque Levres di SVR è la prima maschera dermatologica monouso per labbra: in morbidissimo tessuto, con il 91% di ingredienti naturali, in soli 10 minuti, idratata e rimpolpa la delicata mucosa labiale.

In breve La pelle soffre in inverno per il freddo, il vento, i bruschi sbalzi di temperatura che ne compromettono la barriera protettiva favorendone la disidratazione. Per contrastare secchezza e screpolature, rossori e irritazioni da gelo occorre aggiornare il beauty facendo posto alle formule più puntuali nell’azione nutriente, riparatrice e rigenerante.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.