Borse sotto gli occhi, tutti i possibili rimedi

Non solo appesantiscono lo sguardo ma finiscono anche per dare un aspetto poco vitale a tutto il viso. Le borse sotto gli occhi sono un inestetismo tanto frequente quanto difficile da affrontare.

Sì ai rimedi della nonna

Innanzitutto, meglio non cimentarsi con il trucco perché se il correttore riesce bene a camuffare le occhiaie, fa molto poco sui volumi rigonfi delle borse se non addirittura renderli più evidenti. Meglio allora affidarsi ai rimedi classici. Quando si è giovani e le borse compaiono per via della stanchezza e magari di qualche stravizio, una sonora dormita funziona sempre così come l’applicazione al mattino del dorso di un cucchiaino tenuto in freezer.

Il freddo, infatti, è un potente decongestionante che agisce contro i gonfiori di vario genere. Stesso discorso con le bustine di camomilla bagnate velocemente nell’acqua e tenute per qualche ora in frigorifero: appoggiate sulle borse per cinque minuti come fossero una sorta di impacco hanno un ottimo potere drenante e calmante.

Quando la situazione si complica

La situazione si complica quando l’età avanza. In questo caso le borse, infatti, oltre che alla stanchezza e allo stress, possono essere dovute alla perdita di elasticità della pelle e a un rallentamento di tutte le funzioni cutanee, compreso il drenaggio. Anche in questo caso il primo intervento riguarda lo stile di vita. Una buona gestione del sonno che preveda di non coricarsi troppo tardi e di dormire un numero adeguato di ore aiuta così come tenere la testa leggermente più alzata del solito per favorire il drenaggio dei liquidi durante la fase del riposo, evitando accumuli che al mattino creano gonfiore.

Niente fumo, ovviamente, che limita l’ossigenazione dei tessuti e largo a un’alimentazione ricca di frutta e verdura dalle forti proprietà antiossidanti e protettive del tessuto cutaneo. Fondamentale anche tenere il più possibile a bada le fonti di stress che possono incidere sul ritmo del sonno.

I prodotti che aiutano

Contro le borse sotto gli occhi servono formulazioni specifiche (anche sotto forma di patch), ipoallergeniche dal momento che vengono a contatto con un’area molto fragile, e che contengano sostanze naturali dal forte potere drenante e decongestionante come la centella, l’amamelide, l’ippocastano e la caffeina.

Si usano mattina e sera picchiettandole delicatamente con l’anulare lungo tutta la zona del contorno occhi. Se, invece, si desidera un intervento più deciso occorre affidarsi a un chirurgo estetico.

Gli interventi di medicina estetica

La blefaroplastica resta l’intervento di elezione per dire addio alle borse sotto gli occhi dovute al rilassamento del tessuto. La tecnica ambulatoriale BAT messa a punto dal chirurgo estetico milanese Sergio Noviello limita la perdita di sangue e il traumatismo del tessuto: così si riduce il disagio post-operatorio e si consente un recupero molto veloce senza necessità di un lungo riposo come succede invece con la metodica classica.

Lo sapevi che? Anche il cetriolo, grazie alle sue proprietà astringenti, è un potente rimedio naturale contro le occhiaie. Basta raffreddarne alcune fette in frigo per 10 minuti e poi porle sulle palpebre chiuse per altri 10-15 minuti, per vedere miracolosamente le borse sgonfiarsi.

