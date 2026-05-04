Come preparare la pelle al sole: prodotti e consigli utili per tutta la famiglia

Preparare la pelle al sole significa adottare una strategia graduale e mirata che coinvolge più aspetti: la cura quotidiana della cute, l’alimentazione, l’idratazione e le corrette abitudini di vita.

Come spiega la dottoressa Laura Mazzotta, specialista in Igiene Preventiva e Nutrizione Clinica presso il Poliambulatorio AesteMedica di Ferrara, la pelle è un organo vivo e reattivo, capace di adattarsi agli stimoli ambientali se supportata in modo adeguato.

Migliorare la qualità della barriera cutanea, ottimizzare il turnover cellulare e fornire all’organismo i nutrienti necessari sono gesti che consentono, a tutte le età e anche in condizioni particolari come la gravidanza, di affrontare l’esposizione solare in modo più sicuro ed efficace. Per ottenere non solo un’abbronzatura più sana e uniforme, ma soprattutto per preservare nel tempo la salute e la qualità della pelle.

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Perché preparare la pelle al sole

Con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento delle ore di esposizione alla luce solare, la pelle si trova ad affrontare un cambiamento significativo che richiede un’adeguata preparazione. Il sole rappresenta infatti una fonte preziosa di benessere: stimola la produzione di vitamina D, favorisce il buon umore grazie all’azione sulla serotonina e contribuisce alla regolazione del ritmo sonno-veglia. Tuttavia, accanto a questi benefici, è importante considerare con attenzione anche i potenziali effetti negativi di un’esposizione non controllata che possono manifestarsi sia nel breve che nel lungo periodo.

La radiazione ultravioletta (UV) è in grado di penetrare nei diversi strati cutanei, provocando alterazioni cellulari, stress ossidativo e infiammazione. Nel breve termine, questo può tradursi in eritemi, scottature e disidratazione; nel lungo periodo, invece, può accelerare i processi di invecchiamento cutaneo, favorire la comparsa di macchie e, nei casi più gravi, aumentare il rischio di lesioni precancerose e tumorali.

Serve quindi preparare la pelle al sole, un gesto non solo estetico, ma un vero e proprio approccio preventivo alla salute: si tratta infatti di un passaggio fondamentale per prevenire danni cutanei e ottenere un’esposizione più sicura e graduale.

Spesso si tende a sottovalutare questo aspetto, limitandosi all’utilizzo della protezione solare solo nei primi giorni di vacanza, ma in realtà la pelle necessita di essere “allenata” e supportata già nelle settimane precedenti. È inoltre fondamentale considerare che non tutte le pelli reagiscono allo stesso modo. Il fototipo, l’età, eventuali patologie cutanee e condizioni fisiologiche particolari, come la gravidanza o l’infanzia, influenzano profondamente la risposta al sole. Proprio per questo motivo, il come preparare la pelle al sole richiede sempre un approccio personalizzato.

Esfoliazione

Il primo elemento da considerare è lo stato della barriera cutanea: un’epidermide secca, disidratata o ispessita risponde in modo meno efficace all’esposizione solare ed è più soggetta a irritazioni, eritemi e disomogeneità dell’abbronzatura.

Per preparare la pelle al sole è utile quindi intervenire inizialmente con una esfoliazione delicata, che permetta di eliminare le cellule morte e favorire un turnover cellulare fisiologico. Questo processo migliora la luminosità della cute e consente una distribuzione più uniforme della melanina durante l’esposizione al sole. È importante, tuttavia, evitare trattamenti aggressivi o troppo ravvicinati all’esposizione che potrebbero rendere la pelle più sensibile.

Da L’Erbolario, lo Scrub MagicAzione Tra i Ciliegi è un delicatissimo oliogel con olio di semi di ciliegia e microgranuli di nocciolo di ciliegia che, una volta applicato su pelle asciutta, permette un massaggio esfoliante che rimuove le impurità e le cellule morte superficiali. A contatto con l’acqua si trasforma in una piacevole emulsione lattescente che lascia la pelle morbida e vellutata.

Anche per la pelle secca e sensibile, Lavera Doccia Peeling permette con un gesto pratico e veloce di rinnovare la cute direttamente sotto la doccia. La formula con pH neutro agisce nel massimo rispetto della pelle e la fragranza di limetta e rosmarino regala energia e vitalità.

Dalla linea Bouquet Floral di Melvita, la Polvere Esfoliante Delicata che si trasforma in una soffice schiuma a contatto con l’acqua, eliminando dolcemente le cellule morte e affinando la grana della pelle. Arricchita con enzimi di melograno e AHA di ibisco, stimola il rinnovamento cellulare per una cute più levigata e compatta.

Idratazione

Un altro pilastro nel programma di preparazione della pelle al sole è rappresentato dall’idratazione: l’applicazione quotidiana di creme idratanti ricche di sostanze lenitive e restitutive aiuta a mantenere l’integrità della barriera cutanea.

Ricca e cremosa, subito assorbita, la Crema Corpo Riparatrice di Dermolab con glicerina, lipidi di burro di karité e phyto squalano rafforza la barriera cutanea, nutre a fondo e rigenera per dare morbidezza anche alle pelli più secche.

Nourishing Body Lotion è una delicata crema fluida per il corpo che fa parte della gamma Douglas Organics: la combinazione di olio di nocciolo di albicocca e olio di semi di chia biologico nutre e ammorbidisce la pelle lasciandola delicatamente profumata e idratata per tutto il giorno.

Alimentazione

Anche bere una quantità adeguata di acqua è essenziale per sostenere la funzionalità della pelle dall’interno, soprattutto con l’aumento delle temperature. L’alimentazione svolge un ruolo altrettanto centrale: una dieta ricca di frutta e verdura di stagione apporta vitamine A, C ed E e carotenoidi e contribuisce a contrastare lo stress ossidativo indotto dai raggi UV. In alcuni casi selezionati, può essere utile ricorrere a integratori specifici, sempre sotto consiglio medico, per supportare ulteriormente la pelle nella fase di preparazione.

Carovit Forte Plus Programma Solare è un integratore alimentare a base di vitamine, minerali ed estratto di arancia rossa ricco di antiossidanti da utilizzare prima e durante il periodo di esposizione al sole per potenziare le difese della pelle.

Bears Golden Goddess Tan Vitamin è un integratore alimentare, vegano e senza zuccheri, proposto sotto forma di orsetti gommosi: è formulato con rame, beta-carotene, vitamine C, E e D per un effetto antiossidante protettivo e per valorizzare la pigmentazione della pelle.

Protezione

Un altro elemento fondamentale è la protezione solare, che deve essere considerata un alleato quotidiano e non un optional e quindi un passaggio fondamentale nella routine sul come preparare la pelle al sole. L’utilizzo di filtri adeguati, scelti in base al proprio tipo di pelle e al contesto (mare, montagna, città), consente di ridurre in modo significativo l’impatto negativo dei raggi UV. È importante ricordare che la protezione deve essere applicata correttamente e riapplicata nel corso della giornata, soprattutto in presenza di sudorazione abbondante o dopo il contatto con l’acqua.

Un protettore solare adatto anche in città, perfetto anche per gli uomini perché leggerissimo, invisibile e molto pratico da usare. ISDIN Protector Facial Mist si vaporizza sul viso e immediatamente si fonde con la pelle offrendo una protezione SPF 50 dai raggi Uva, Uvb e anche dalla luce blu che accelera l’invecchiamento cutaneo. Ad azione idratante per un comfort immediato e sicuro.

Perfetto per chi fa sport sotto il sole e per le prime giornate in piscina, Anthelios Uv Sport Gel-crema Spf 50+ di La Roche-Posay resiste per 80 minuti all’acqua e al sudore: tenace ma delicato con la pelle, contiene glicerina e vitamina E antiossidante per una protezione rinforzata.

Come comportarsi con i bambini

La pelle dei bambini richiede un’attenzione particolare quando si parla di esposizione solare, poiché presenta caratteristiche strutturali e funzionali diverse rispetto a quella degli adulti. È più sottile, meno protetta dal punto di vista immunologico e con una minore capacità di difesa nei confronti dei raggi ultravioletti. Questo significa che anche un’esposizione relativamente breve può provocare danni significativi, non sempre immediatamente visibili ma potenzialmente rilevanti nel tempo.

Dal punto di vista medico, è ormai consolidato che le scottature in età pediatrica rappresentano infatti uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di problematiche cutanee in età adulta.

La preparazione della pelle al sole nei bambini non prevede trattamenti specifici come negli adulti, ma si basa soprattutto su un’educazione corretta e progressiva all’esposizione solare.

È importante abituare gradualmente la pelle al sole, iniziando con tempi molto brevi e nelle fasce orarie meno intense, come le prime ore del mattino o il tardo pomeriggio. Questo permette alla pelle di attivare i propri meccanismi di difesa senza subire stress eccessivi. L’utilizzo di protezioni solari ad altissimo fattore (SPF 50+) è imprescindibile e deve diventare una routine costante. L’uso di cappellini, magliette con protezione UV e occhiali da sole rappresenta un ulteriore livello di sicurezza.

Da Linea MammaBaby, Sole Baby Spf 50 è un’emulsione morbida e di rapido assorbimento, ideale sia per il corpo che per il viso, dei piccoli e anche dei grandi di famiglia. L’estratto oleoso di calendola, in sinergia con l’olio di karité e l’estratto di aloe, rafforza la barriera cutanea offrendo una naturale prevenzione dai danni della pelle esposta al sole.

Un altro aspetto cruciale è l’idratazione: i bambini tendono a disidratarsi più facilmente, e questo può aumentare la sensibilità della pelle. Favorire il consumo di acqua e proporre alimenti ricchi di acqua e vitamine, come frutta e verdura, contribuisce a sostenere la salute cutanea. La prevenzione nei bambini si basa su attenzione, gradualità e costanza, con l’obiettivo di proteggere la pelle oggi per preservarla nel futuro.

Da Fissan, la Crema Idratante, dermatologicamente testata e con pH fisiologico, si assorbe subito e con la sua formula a base di glicerina e camomilla, utilizzata quotidianamente, protegge viso, mani e corpo dagli effetti di agenti atmosferici, aiutando a prevenire la secchezza cutanea.

In gravidanza

La gravidanza è una fase della vita caratterizzata da profondi cambiamenti ormonali che influenzano in modo significativo anche la pelle. Tra le manifestazioni più comuni vi è una maggiore sensibilità cutanea e una predisposizione alla comparsa di discromie, in particolare il melasma gravidico, una condizione che si manifesta con macchie scure, soprattutto sul viso, e può essere aggravata dall’esposizione solare non adeguatamente protetta.

Per questo motivo, la preparazione della pelle al sole durante la gravidanza deve essere improntata a un approccio estremamente prudente e preventivo. Il primo passo è l’utilizzo quotidiano di una protezione solare ad ampio spettro, anche in città e non solo al mare. È consigliabile scegliere prodotti specifici per pelli sensibili o formulazioni adatte alla gravidanza, privilegiando filtri fisici che risultano generalmente più delicati.

Sole Mamma SPF 30 di Linea MammaBaby è un’emulsione delicatissima, fresca e a rapido assorbimento, ideale per viso e corpo arricchita con olio di mandorle dolci ed estratto di hamamelis bio: protegge efficacemente con filtri solari ECO REEF, sicuri sulla pelle e conformi al trattato di Hawai e quindi non dannosi per l’ambiente marino.

Una crema protettiva perfezionante, levigante e opacizzante, ideale per la città. SVR Sun Secure Blur Spf 50+ è ottima come base trucco: indicata anche per le pelli più sensibili di tutta la famiglia, mamme, papà e adolescenti è disponibile nella versione con o senza profumo, trasparente oppure colorata.

Dal punto di vista della cura quotidiana, è importante mantenere la pelle ben idratata con prodotti delicati e privi di sostanze potenzialmente irritanti.

Leggero, setoso, di pratico utilizzo, HydraOil Olio Spray Idratante 24 della linea Defence My Body di BioNike nutre intensamente la pelle, rafforza la barriera cutanea, preserva l’elasticità e la compattezza del tessuto. Formula delicatissima nickel tested, senza conservanti, senza glutine per il massimo rispetto della pelle.

FRESH body milk light di Ringana è una soffice emulsione che, senza lasciare tracce di unto, idrata e nutre a fondo la pelle rafforzandone la barriera protettiva con olio di macadamia, burro di karité olio d’avena. La consistenza lieve la rende perfetta nelle giornate calde: la formula senza alcool, profumo, a base naturale è adatta anche alle pelli più delicate.

Anche l’alimentazione svolge un ruolo importante: una dieta ricca di antiossidanti naturali da frutta e verdura aiuta a contrastare lo stress ossidativo indotto dal sole. Eventuali integrazioni devono sempre essere valutate dal medico, evitando il fai-da-te.

Foto in copertina di Goda Morgan by Pexels

In breve Preparare la pelle al sole non è un gesto occasionale o limitato ai primi giorni di esposizione, ma rappresenta un vero e proprio percorso di prevenzione che coinvolge l’intero organismo. Esfoliazione delicata, idratazione intensiva e protezione anche in città sono i gesti chiave perché tutti, anche chi ha la pelle delicata come i bambini e le future mamme, possano affrontare l’esposizione al sole estivo con serenità.

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