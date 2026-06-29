La cellulite è un inestetismo molto diffuso tra le donne ed è assolutamente democratica: riguarda, infatti, tutte le età e non è necessariamente correlata al peso. Scatenata da molteplici cause – tra cui ritenzione idrica e cattiva circolazione – è spesso legata a uno stile di vita poco sano, ma può essere aggravata anche da predisposizione genetica e da squilibri ormonali.

Essendo un inestetismo multifattoriale, richiede la messa in atto di rimedi e accorgimenti che agiscono su più fronti. Tra i più efficaci la pratica regolare di attività fisica, un’adeguata idratazione e un regime alimentare equilibrato. Un grande aiuto arriva, poi, dalla cosmesi: esistono in commercio molte creme anticellulite efficaci, in grado di attenuare visibilmente l’effetto pelle a buccia d’arancia, agevolare il drenaggio dei liquidi in eccesso e stimolare la circolazione.

Di seguito, una selezione delle migliori creme anticellulite da testare.

Creme anticellulite che funzionano: BioNike, Biopoint e Leocrema

BioNike firma Defence My Body Trattamento Cellulite, una crema-gel drenante e riducente che, sfruttando l’azione freddo-caldo, stimola la microcircolazione favorendo il drenaggio dei liquidi e l’eliminazione delle scorie. Durante l’utilizzo si avverte una leggera sensazione di pizzicore, segno dell’attività del prodotto. Adatta anche alle pelli più sensibili, non contiene fonti di iodio ed è quindi consigliata anche a chi risente di patologie tiroidee.

BioNike, Defence My Body Trattamento Cellulite. Prezzo: 59,50€ su bionike.it e presso i rivenditori autorizzati

Vanta ottime recensioni Biopoint Crema Corpo Anticellulite e Snellente. La formula contiene un potente mix di caffeina, symfit e carnitina utile per il drenaggio dei liquidi stagnanti e per il metabolismo dei grassi. Contiene anche escina e lotus, che migliorano la circolazione e agevolano la normale attività lipolitica. Kigelia africana ed estratto di guaranà tonificano e rassodano i tessuti, mentre le proteine della soia restituiscono elasticità. Si tratta di un cosmetico dermatologicamente testato, senza parabeni, oli minerali, alcol e coloranti artificiali.

Biopoint, Crema Corpo Anticellulite e Snellente. Prezzo: 23,00€

Combatte la cellulite e rimodella le zone più critiche Leocrema Gel Corpo Anticellulite. Gli ingredienti principali sono caffeina e centella asiatica, entrambi efficaci contro ritenzione idrica e microcircolazione alterata. La texture leggera e fresca risulta molto piacevole a contatto con la pelle e, inoltre, si assorbe in fretta permettendo di vestirsi subito dopo l’utilizzo.

Leocrema, Gel Corpo Anticellulite Azione Tonificante. Prezzo: 12,40€

I trattamenti dall’azione rassodante e rimodellante intensiva

Per un’azione d’urto contro gli inestetismi della pelle, la linea Bios Line Cell-Plus affianca Cell-Plus Booster Anticellulite e Cell-Plus Crema Rassodante.

Il Booster Anticellulite sfrutta l’alternanza dell’effetto freddo-caldo per riattivare il microcircolo. La formula si avvale, inoltre, della sinergia di uno speciale attivatore di snellimento brevettato dal brand, caffeina, carnitina e mentolo. Questo mix di attivi riduce la cellulite e gli accumuli adiposi, provvedendo anche a drenare i liquidi in eccesso.

Bios Line, Cell-Plus Booster Anticellulite. Prezzo: 37,00€

Cell-Plus Crema Rassodante interviene in modo mirato e specifico sull’elasticità e sulla compattezza della pelle, contrastando anche le smagliature. Formulata con tre oli vegetali (olio di mandorle, olio di tamanù e olio di passiflora), contiene una miscela di fitoestratti, acido ialuronico a diversi pesi molecolari, insaponificabile di olio di olivo e alghe azzurre della Bretagna che favoriscono la naturale produzione di collagene ed elastina. Pur essendo molto ricca, presenta una texture scorrevole che non lascia traccia e si assorbe velocemente. Può essere usata durante o dopo la dieta e anche durante o dopo la gravidanza.

Bios Line, Cell-Plus Crema Rassodante. Prezzo: 36,00€

Se la zona più interessata da inestetismi e adiposità è la pancia, è consigliata Matis Paris Réponse Body Slim-Instant. Dalla formula innovativa, combina potenti ingredienti naturali che favoriscono il drenaggio dei tessuti, rimodellano l’addome e migliorano l’aspetto della pelle. Tra gli ingredienti si distinguono l’estratto di alga rossa, la caffeina e il pepe rosa, tutti dalle spiccate proprietà detossinanti, tonificanti e riducenti. Si consiglia di utilizzarla di sera per ottimizzare i benefici.

Matis Paris, Réponse Body Slim-Instant. Prezzo: 57,00€ su matis-paris.it e presso i rivenditori autorizzati

Dibi Cell Rewind Crema Anti-Cellulite Morfo-Levigante Crema Avvolgente è un trattamento dalla texture effetto velluto che aiuta a ritrovare, con un utilizzo costante, una pelle più compatta e morbida. Gli ingredienti Fosfo-Glicell, escina, caffeina e centella asiatica lavorano sul drenaggio e contrastano la cellulite, mentre l’estratto di Maca (una radice peruviana) agisce sul rimodellamento della silhouette. Dibi ha testato e consiglia questo prodotto anche per le donne in menopausa.

Dibi, Cell Rewind Crema Anti-Cellulite Morfo-Levigante. Prezzo: 59,00€ presso i rivenditori autorizzati

Miamo, brand di cosmetici funzionali fondato dalle due farmaciste (madre e figlia) Elena Aceto di Capriglia e Camilla D’Antonio, propone Cellulite Multi-Action Gel. Un trattamento che contrasta a più livelli la cellulite, sia quando è in fase iniziale che negli stadi più avanzati, dall’effetto caldo-freddo. Con ingredienti come mentolo, escina, fosfatidilcolina, caffeina, carnitina ed enzimi collagenasi, provvede a stimolare la microcircolazione, aiutare il metabolismo dei grassi e ridurre la formazione di nuove cellule adipose. La texture è scorrevole e per nulla untuosa.

Miamo, Cellulite Multi-Action Gel. Prezzo: 70,00€ su miamo.com e presso i rivenditori autorizzati

Prodotti effetto freddo per un sollievo immediato

I prodotti corpo effetto freddo sono consigliati in particolar modo per il periodo estivo, quando si avvertono sensazioni spiacevoli come pesantezza, dolore e gonfiore alle gambe. Oltre ad apportare sollievo, le creme anticellulite effetto freddo stimolano in modo praticamente immediato il microcircolo sfruttando il fisiologico fenomeno di vasocostrizione (restringimento dei vasi sanguigni).

Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo e si trova facilmente anche nella grande distribuzione Dermolab Anticellulite Tonificante Gel Anticellulite Effetto Freddo, dermatologicamente testato e adatto a tutti i tipi di pelle. Con ingredienti come caffeina, mentolo, escina, estratto d’alghe e acido ialuronico, combatte la cellulite e le adiposità localizzate restituendo, giorno dopo giorno, una pelle più compatta ed elastica. La texture ad assorbimento ultra-rapido rende questo trattamento il prodotto ideale per chi è sempre di corsa.

Dermolab, Anticellulite Tonificante Gel Anticellulite Effetto Freddo. Prezzo: 11,50€

Goovi, brand di cosmesi clean&vegan fondato da Michelle Hunziker, include nella sua vasta gamma di prodotti corpo Shape Your Booty Crema Cellulite. Si tratta di una crema-gel che promette di ridefinire le forme, ridurre gli accumuli adiposi e l’effetto buccia d’arancia grazie all’estratto di pepe rosa e all’estratto marino fermentato. Dal gradevole effetto freddo, contiene il 97,5% di ingredienti di origine naturale, non contiene fonti di iodio ed è consigliata anche in presenza di fragilità capillare.

Goovi, Shape Your Booty Crema Cellulite. Prezzo: 25,90€

Attenzione: ricordiamo che in gravidanza e durante l’allattamento l’utilizzo dei prodotti anticellulite è generalmente sconsigliato, a meno che non si abbia l’approvazione del proprio ginecologo e la certezza di usare cosmetici testati e formulati specificamente per le donne incinte.

In copertina Foto di Sora Shizamaki Via Pexels

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In breve A base di ingredienti come caffeina ed escina, le creme anticellulite riducono la pelle a buccia d’arancia, aiutano a drenare i liquidi in eccesso e a rimodellare la figura. Vanno utilizzate con costanza e sempre abbinate a uno stile di vita sano ed equilibrato per ottenere risultati visibili e duraturi.

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