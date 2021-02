Ginnastica: esercizi a terra, pochi li conoscono e li fanno

Squat, piegamenti, addominali e tanti altri esercizi a corpo libero di rafforzamento muscolare sembrano non essere proprio così amati dagli italiani. Anzi, nove su dieci abitanti, l’88,7%, non praticano a sufficienza questi semplici movimenti quando fanno ginnastica, indispensabili per rafforzare i muscoli e mantenere in forma il fisico. Alcuni praticano questi esercizi al massimo una volta la settimana, ma alla maggior parte degli italiani sono del tutto sconosciuti.

Italiani, popolo di pigri

Sono i dati che emergono da un maxi studio, il più ampio mai effettuato, basato sul confronto tra ventotto Paesi. L’Italia appare 19° nella classifica dei Paesi più attivi, dopo Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania. Condotto da esperti dell’Università del Queensland Meridionale in Australia, lo studio dimostra che in media più di tre adulti su quattro in Europa non praticano con regolarità questi esercizi. I più virtuosi sono gli islandesi: uno su due pratica gli esercizi di rafforzamento muscolare almeno due volte alla settimana quando fa ginnastica, seguiti dagli svedesi, il 38,4% e dai danesi con il 34,3%, mentre in Romania e a Malta sono meno dell’8% gli adulti che si impegnano in questo tipo di allenamento.

Perché fanno bene

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda una pratica almeno bisettimanale di questo tipo di esercizi di ginnastica, importanti per mantenere un buono stato di salute e prevenire le malattie croniche, dall’osteoporosi a problematiche muscolo-scheletriche, come il mal di schiena, fino a patologie metaboliche, come il diabete. Lo studio ha coinvolto oltre 280.000 adulti di 28 paesi europei, mostrando che, in media, appena il 17,3% di loro segue le linee guida OMS, nello specifico il 19,8% dei maschi e il 15% delle donne.

La cosa più preoccupante che emerge dai dati raccolti è che in alcuni Paesi oltre il 95 per cento degli adulti ha riferito di non svolgere mai questo tipo di allenamento.

Da sapere! Le malattie croniche come il diabete, i disturbi cardiovascolari, i tumori, come pure i disturbi psichici e le malattie respiratorie sono causa di ben l’86% dei decessi in Europa: fino ad ora, però, il messaggio inerente la pratica dell’attività fisica si è concentrato esclusivamente sul suggerire il movimento aerobico come la corsa o la camminata, mentre è importante anche l’attività anaerobica fatta con esercizi di ginnastica a corpo libero.

