Labbra carnose subito con le protesi “usa-e-getta”

Sono da sempre l’oggetto del desiderio. Ma le labbra, quelle che piacciono alle donne e conquistano gli uomini, devono essere piene, carnose, turgide. Per natura, oppure grazie all’intervento della chirurgia estetica. Negli ultimi anni le correzioni si sono sempre più indirizzate verso filler dall’effetto naturale per i quali è necessario però fare continui ritocchi, dal momento che l’acido ialuronico usato per le correzioni si riassorbe nell’arco al massimo di sei, otto mesi.

Labbra piene senza effetto canotto

Oggi però il desiderio di labbra carnose senza scadenza spinge sempre più verso l’impiego delle protesi labiali perfette soprattutto per chi parte da labbra molto sottili che hanno bisogno di più volume e per chi con il passare degli anni vede la mucosa svuotarsi e segnarsi con piccole rughette: l’impianto, infatti, aiuta a distendere ridando nuova giovinezza a tutto il viso. Mettere una protesi non significa però snaturare le labbra: anzi, l’effetto canotto è scongiurato perché l’impianto viene scelto dal medico in base al volume che è necessario aggiungere, come spiega il dottor Daniele Spirito, chirurgo plastico a Roma e docente presso la Cattedra di Chirurgia Plastica dell’Università di Milano.

Filler superato

Le protesi che assicurano labbra carnose sono piccoli cuscinetti in silicone duro non soggetti né alla rottura né alla degradazione che si possono rimuovere in qualunque momento si desideri, con grande facilità. Si tratta quindi di una soluzione definitiva, per chi lo desidera, che permette di dire addio ai filler con una serie di importanti vantaggi, primo quello di evitare continue punture e secondo quello di scongiurare qualsiasi possibile reazione dal momento che una protesi, essendo inerte, non può provocarne.

Risultati permanenti

Come si innestano le protesi ce lo spiega l’esperto: l’intervento si esegue in anestesia locale e dura meno di un’ora; si procede praticando due micro-incisioni agli angoli della bocca e si inseriscono le protesi che sono più sottili alle estremità e rigonfie nella parte centrale, in linea con il disegno delle labbra. Le protesi aumentano immediatamente il volume delle labbra con un risultato permanente: in caso non piacessero -evento comunque raro – bastano pochi minuti per sfilarle e tornare come prima.

Da sapere! Esistono protesi di cinque volumi diversi da scegliere in base non solo ai desideri personali, ma anche alle attente valutazioni del medico in base alle dimensioni di partenza e ai tratti del viso.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.