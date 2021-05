Pelle in primavera: servono attenzioni in più

Una stagione bizzarra con brusche variazioni di temperatura come quella che ci si trova a vivere quest’anno rende ancora più difficile per l’organismo abituarsi al cambio di stagione. E questo vale anche per la pelle in primavera. È più che mai importante quindi sostenere nel modo corretto la pelle in questa delicata fase di passaggio.

Miodottore, piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche, ha chiesto consiglio alla dermatologa Maria Gavrilova per un programma semplice ma efficace che supporti l’epidermide preparandola all’arrivo del caldo.

Obiettivo: illuminare la pelle

Occorre partire dal fatto che durante l’inverno la pelle tende a seccarsi e spesso all’arrivo della primavera si presenta spenta, opaca e disidratata. Per preservare la salute e la bellezza della pelle in primavera diventa fondamentale detergere delicatamente, rinnovare, rinforzare e idratare. Un trattamento d’elezione in questo momento, suggerisce l’esperta, è il peeling che grazie a sostanze acide riesce a rompere i legami presenti tra i corneociti accelerando la rigenerazione e illuminando la pelle.

Sì a sieri concentrati

Alla routine quotidiana di cura si possono poi aggiungere sieri antiossidanti che aiutano a rallentare l’insorgere delle rughe e proteggono da danni ambientali e stress. In primavera sono particolarmente utili sieri alla vitamina C che illumina la pelle, riduce le macchie e dona al volto un aspetto più giovane. Trattandosi di prodotti concentrati, sono sufficienti poche gocce, da applicare sul viso pulito oppure da miscelare alla consueta crema di trattamento.

Di giorno protezione contro smog e Uv

Tra le diverse formule cosmetiche per il giorno meglio prediligere quelle che difendono anche da smog e UV e riparano la barriera cutanea e il microbioma, l’insieme di tutti i microorganismi, tra cui batteri, virus, funghi e protozoi, che colonizzano intestino, pelle, cavo orale e polmoni e che mantengono questi organi in salute. Per supportare il microbioma è utile applicare creme idratanti che rinforzino la barriera cutanea grazie all’apporto di ingredienti come ceramidi.

Di notte rigenerazione

Durante la notte la pelle chiede invece un trattamento esfoliante che le permetta di rigenerarsi, migliorando luminosità e consistenza. In particolare i cosmetici a base di acido glicolico, una piccola molecola di alfa idrossiacido derivata dalla canna da zucchero, aumentano il turnover cellulare, purificano i pori, migliorano la texture e il tono cutaneo.

La cura inizia a tavola

La dieta influisce sul benessere della cute per questo si consiglia di variare sempre e mettere in tavola proteine, grassi, carboidrati, vitamine, antiossidanti e minerali. Ottimi i pomodori che cominciano ad arrivare sui mercati in primavera, ricchi di licopene, potente antiossidante. Nel menù primaverile non possono mancare poi noci, pesce e olio di oliva perché apportano grassi necessari a mantenere la barriera cutanea sana. Preziosi anche gli alimenti ricchi di vitamina C e flavonoidi, presenti in mele, fragole, mirtilli, pere, arance, nelle verdure come peperoni, ravanelli, cipolle e in alcune bevande come il tè verde.

Stop alla sedentarietà

Anche il movimento è amico della pelle: passeggiare in mezzo alla natura e fare attività fisica all’aria aperta ossigena e rivitalizza a fondo il tessuto cutaneo. Qualora non fosse possibile effettuare nel tempo libero sport fuori casa, valide soluzioni sono lo yoga e il pilates: il primo combatte lo stress che è nemico della pelle e favorisce l’equilibrio psicologico, alleggerendo le tensioni mentre il pilates migliora la circolazione verso la testa garantendo maggior nutrimento e ossigeno alla pelle.

Da sapere SE LA PELLE È SENSIBILE Per la pelle molto sensibile è meglio scegliere prodotti con niacinamide o vitamina B3 che aiuta a mantenere l’idratazione e aumenta la resistenza della barriera cutanea.

Fonti / Bibliografia Dott.ssa Maria Gavrilova, dermatologo, medico estetico, venereologo - Prenota online | MioDottore.itRisparmia tempo, prenota online! Dott.ssa Maria Gavrilova, dermatologo, medico estetico, venereologo a - leggi le recensioni, scegli la data: bastano pochi click.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.