Preparare la valigia per le vacanze può far sorgere dei dubbi su cosa sia meglio portare con sé, specialmente quando non si viaggia da sole ma con il resto della famiglia.

Scegliere i prodotti beauty da portare in vacanza, per esempio, alle volte risulta davvero complesso. Il rischio è quello di riempire fin troppo i bagagli e di sovraccaricarsi di cosmetici che non verranno utilizzati una volta a destinazione.

Per evitare questa evenienza, l’ideale è fare affidamento su pochi prodotti di bellezza ma accuratamente selezionati. Le creme solari sono necessarie, sia che si vada al mare che in montagna, mentre per regolarsi al meglio in merito a make-up, skincare e haircare è bene prestare attenzione soprattutto a praticità e funzionalità.

Make-up multiuso e facile da applicare

Sono tante le donne che non amano truccarsi molto in vacanza, soprattutto al mare, ma ciò non vuol dire dover rinunciare a un make-up curato seppure minimal.

Per uniformare l’incarnato la scelta migliore è rappresentata da un fondotinta solare, in grado di minimizzare inestetismi e discromie e formulato appositamente per proteggere la pelle dai raggi solari. Tra i più apprezzati si distingue il fondotinta solare compatto in crema Rilastil Sun System SPF50+, che è anche resistente all’acqua. La confezione è dotata di specchio e di spugnetta per l’applicazione.

Rilastil, Sun System Fondotinta Compatto SPF50+. Prezzo: 15,45€

Utilizzare prodotti ibridi, che conciliano make-up e trattamento, permette di truccare il viso e di prendersene cura in un unico gesto. Yepoda, brand di cosmetici coreani, ha da poco lanciato la nuova linea The Yepoda Look che include The Cheek Peek (blush levigante e perfezionante), The Glow Getter (siero illuminante per un effetto glow naturale e un’idratazione intensa) e The Gloss Boss (olio labbra nutriente leggermente colorato). Ogni prodotto è declinato in diverse tonalità ispirate alle stagioni dell’armocromia. Le formule sono dermatologicamente testate e adatte a tutti i tipi di pelle.

Yepoda, The Yepoda Look. L’intera linea è disponibile su yepoda.it

Nel beauty case delle vacanze estive non può mancare un buon mascara waterproof, resistente all’acqua, al sudore e all’umidità. Deborah Like a Pro Waterproof è un mascara volumizzante effetto extension che promette fino a 36 ore di durata.

Deborah Milano, Mascara Like a Pro Waterproof. Prezzo: 13,23€

Viso e corpo: i must per una routine funzionale

Anche per la skincare e per la cura del corpo è importante avvalersi di prodotti multiuso che permettano di ottimizzare i tempi e, preferibilmente, che siano adatti a tutta la famiglia.

Eucerin pH5 Detergente Fluido è un detergente viso e corpo a base di Dexpantenolo che deterge con delicatezza e rinforza le naturali difese della pelle. Il formato da 400 ml è molto conveniente. Se si viaggia in aereo è sufficiente travasare il prodotto in appositi flaconcini da viaggio.

Eucerin, pH5 Detergente Fluido. Prezzo: 8,84€

La Roche-Posay firma alcune delle migliori creme solari per pelli sensibili. Se si hanno macchie sulla pelle (molto frequenti specialmente in gravidanza), per il viso si consiglia l’utilizzo di un prodotto specifico come Anthelios UVMune 400 50+, una protezione solare dalla texture fluida estremamente leggera che previene l’insorgenza di nuove discromie e agisce anche su quelle già presenti.

La Roche-Posay, Anthelios UVMune 400 SPF50+. Prezzo: 14,99€

Isdin si rivolge a tutta la famiglia e a tutti i tipi di pelle con Transparent Spray Set Skin SPF30, uno spray protettivo per il corpo completamente invisibile dalla piacevole azione rinfrescante. Resiste all’acqua e al sudore, inoltre può essere vaporizzato anche sulla pelle bagnata.

Isdin, Transparent Spray SPF30. Prezzo: 27,99€

Se ci si trova al mare, è buona abitudine ritemprare la pelle dopo l’esposizione al sole. Tornano utili sia le maschere viso doposole, a base di ingredienti lenitivi quali camomilla e avena come quella di FaceD, che i doposole per il corpo.

FaceD, Instant Refreshing Aftersun Mask. Prezzo: 4,90€

Per nutrire la pelle e idratarla a fondo sono particolarmente consigliati i doposole bifasici. Uno dei migliori è quello di Rebeya, arricchito da ingredienti attivatori dell’abbronzatura che aiutano a far durare la tintarella più a lungo.

Rebeya, Doposole Bifasico Viso e Corpo. Prezzo: 30,00€

Ci sono prodotti beauty che sono dei veri e propri passepartout e uno di questi è sicuramente l’acqua termale spray, tra l’altro una delle cose da portare assolutamente per le vacanze al mare con i bambini. Può essere usata sia sul viso che sul corpo per rinfrescare la pelle, idratarla e lenirla se è arrossata. L’acqua termale torna utile anche in presenza di stati infiammatori, punture di insetto e irritazioni post depilazione. Avène propone un pratico formato da 50 ml, per nulla ingombrante e comodo da tenere in borsa.

Avène, Acqua Termale Spray (x2). Prezzo: 9,66€

Cura dei capelli: dalla protezione al trattamento

Anche i capelli hanno bisogno di attenzioni specifiche quando ci si trova in vacanza. Davines SU Hair Milk è il latte protettivo spray per capelli di Davines formulato per difendere i capelli dal sole e proteggerli da salsedine e vento, in modo da preservarne la struttura e mantenere brillante il colore. Con flavonoidi e antiossidanti, nutre senza appesantire e lascia i capelli morbidi e setosi oltre che più facili da pettinare anche dopo una lunga giornata trascorsa al sole.

Davines, SU Hair Milk. Prezzo: 25,00€

La bellezza dei capelli passa prima di tutto dalla salute della cute. Scalp Hug è la nuova linea haircare di Mulac interamente dedicata al benessere del cuoio capelluto. Shampoo, maschera e siero della linea purificano, riequilibrano e rinforzano la cute creando le condizioni ottimali per capelli più freschi, sani e leggeri. I prodotti possono essere acquistati singolarmente oppure in kit per una routine completa.

Mulac, Scalp Hug – Kit Scalp Care. Prezzo: 50,12€ in offerta su mulaccosmetics.com

Per i capelli della mamma (e non solo) è bene portare in valigia una spazzola districante utilizzabile sia sui capelli asciutti che sui capelli bagnati. Pratica e compatta, Tangle Teezer Mini Ultimate Detangler districa i nodi ed è adatta anche ai capelli dei più piccoli.

Tangle Teezer, Mini Ultimate Detangler. Prezzo: 9,94€

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In copertina foto di Kindel Media Via Pexels.com

In breve Meglio non sovraccaricarsi e scegliere prodotti di pratico utilizzo e multifunzione. Le protezioni solari viso e corpo in spray, per esempio, sono le più comode in assoluto. Sono consigliati i prodotti ibridi tra make-up e skincare che permettono di truccarsi e, al contempo, di prendersi cura della pelle.

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