Prendersi cura della pelle quando si è al mare è importantissimo. Raggi UV, vento e salsedine sono tutti fattori di rischio per il benessere della nostra pelle che, specialmente dopo una prolungata esposizione al sole, appare disidratata e secca.

Occorre un’adeguata skincare post mare, una routine di bellezza focalizzata su pochi semplici passaggi, dall’idratazione alla riparazione. Non è necessario utilizzare tanti cosmetici, specialmente se non ci si trova a casa e bisogna scegliere prima di partire i prodotti beauty da portare in vacanza. Ne bastano pochi, ma devono essere selezionati in modo attento e oculato.

Tutto parte dalla detersione, che deve pulire in profondità la pelle senza aggredirla. Si continua con l’utilizzo di prodotti lenitivi e rinfrescanti, come il tonico, e con l’applicazione di sieri e creme viso adatti alle proprie esigenze. L’utilizzo di doposole viso e corpo aiuta a prolungare l’abbronzatura.

Detersione delicata ma efficace

Una delle prime cose da fare quando si torna dalla spiaggia è lavare il viso. Sulla pelle si accumulano sabbia e salsedine, che si aggiungono al sebo, e nondimeno residui di crema solare che vanno accuratamente rimossi. Il modo migliore per assicurarsi un viso davvero pulito è la doppia detersione, di ispirazione coreana ma ormai ampiamente diffusa anche in Occidente.

Prevede l’utilizzo di un detergente oleoso e di uno schiumogeno, da usare in quest’ordine per rimuovere ogni traccia di sporcizia. Yepoda propone un pratico kit contenente la mousse detergente The Bubble Double, a base di acido salicilico ed estratto di melograno, e il balsamo The Calm Balm con olio di cocco e olio di oliva.

Yepoda, The Cleansing Duo – Doppia Detersione. Prezzo: 43,00€ su yepoda.com

In alternativa, è possibile personalizzare la doppia detersione componendola con i propri prodotti preferiti oppure alternarla all’utilizzo di un semplice detergente. Tra i migliori per il periodo estivo si distingue quello della linea Rilastil Aqua, idratante e riequilibrante grazie a un’alta concentrazione di acido ialuronico e ceramidi.

Rilastil, Aqua Detergente Viso Idratante e Riequilibrante. Prezzo: 4,04€

Se si preferiscono i detergenti oleosi è bene puntare su formulazioni a base di ingredienti lenitivi come la centella asiatica, utile anche in presenza di rossori e irritazioni. SKIN1004 Light Cleansing Oil è consigliato soprattutto a chi nel periodo estivo risente di comedoni e punti neri.

Skin1004, Madagascar Centella Light Cleansing Oil. Prezzo: 17,49€

Lenire e rinfrescare dopo l’esposizione al sole

Dopo aver pulito il viso, è buona abitudine utilizzare un tonico. L’ideale è adoperare prodotti rinfrescanti e lenitivi che restituiscano alla pelle una gradevole sensazione di comfort.

Quando ci si trova in vacanza sono particolarmente comodi gli spray per il viso come Acqua alle Rose Acqua Spray Viso Rinfrescante, una vera e propria coccola skincare a base di rosa damascena.

Acqua alle Rose, Acqua Spray Viso Rinfrescante. Prezzo: 5,99€

L’acqua termale spray è uno di quei prodotti multitasking che non dovrebbero mai mancare nella valigia per le vacanze. Da usare contro le irritazioni, sulle punture di insetto e perfino sulle scottature, può essere vaporizzata sul viso al termine della detersione a mo’ di booster idratante doposole. Una delle migliori in commercio è l’acqua termale Avène, disponibile in diversi formati.

Avène, Acqua Termale Spray. Prezzo: 13,95€

Idratazione e riparazione

Durante l’esposizione al sole la barriera cutanea si indebolisce e la pelle perde tantissima acqua che va necessariamente reintegrata con una buona idratazione. Sieri e creme per il viso provvedono a questa esigenza avvalendosi di ingredienti idratanti e antiossidanti che aiutano anche a riparare i danni cellulari.

Korff Sun Secret è un siero doposole in gocce dall’azione idratante e anti-rughe. La formula, arricchita dallo speciale DNA Safe Complex, idrata, previene l’invecchiamento e rigenera i tessuti danneggiati.

Korff, Sun Secret Gocce Viso Doposole. Prezzo: 19,50€

L’Erbolario Prima & Poi Siero Antiage Protettivo può essere usato prima e dopo l’esposizione al sole. Contiene un potente mix di attivi antiossidanti e protettivi – tra cui olio di amaranto ed estratto di polpa di Anguria del Kalahari, utili a prevenire l’invecchiamento cutaneo – e un lipoaminoacido che funziona come intensificatore di abbronzatura.

L’Erbolario, Primo & Poi Siero Antiage Protettivo. Prezzo: 20,90€

Dopo aver applicato il siero si procede con la crema viso. Per l’estate è meglio usare texture leggere, come quelle in gel. Paula’s Choice Pro-Collagen Peptide Plumping Moisturizer è un gel-crema impalpabile con acido ialuronico e 3X Pro-Collagene Peptide Complex (un complesso a base di peptidi) che idrata la pelle fino a 24 ore, rendendola visibilmente tonica e rimpolpata, e sostiene i normali livelli di elastina e collagene.

Paula’s Choice, Pro-Collagen Peptide Plumping Moisturizer. Prezzo: 56,00€

Se la pelle è arrossata dopo il mare meglio correre ai ripari con una crema dalla specifica azione rigenerante e lenitiva. Face Recovery Cream di Adesso Beauty idrata la pelle in profondità, ripristinandone il film idrolipidico, e grazie all’estratto di calendula neutralizza e placa i rossori. L’acido ialuronico idrata e rimpolpa, restituendo al viso compattezza e turgore.

Adesso Beauty, Face Recovery Cream. Prezzo: 35,00€ su adessobeauty.com

Maschere doposole e patch occhi per un’azione intensiva

Le maschere viso doposole sono un toccasana per la pelle arrossata, secca e che tira. Sono da preferire soprattutto gli ingredienti lenitivi ed emollienti, come la calendula e il pantenolo.

Li contiene Yepoda The Recovery Moment, maschera viso in tessuto imbevuta di attivi (tra cui anche la niacinamide, levigante e riequilibrante) che promette una pelle idratata e notevolmente più luminosa.

Yepoda, The Recovery Moment. Prezzo: 8,00€

Anche il contorno occhi ha bisogno di cure. Nel periodo estivo, infatti, si è più predisposte ad avere problemi di occhiaie e gonfiore, causati dalla disidratazione ma anche da uno stile di vita diverso rispetto al solito.

I patch occhi aiutano a decongestionare la zona perioculare e, al contempo, minimizzano le piccole rughe e i segni della stanchezza. Tra i più venduti online ci sono quelli del brand coreano Mizon, a base di centella asiatica e acido ialuronico.



Mizon, Cicaluronic Vegan De-Puffing Eye Gel Patch. Prezzo: 16,99€

Quando le temperature sono elevate e l’afa non dà tregua sono di grande aiuto i patch contorno occhi effetto freddo. Quelli di Garnier riducono borse e occhiaie e donano una sensazione di freschezza immediata.



Garnier SkinActive, Patch Occhi Hydra Bomb e Cryo Jelly. Prezzo: 17,99€

Per il corpo

Viene spesso trascurata, ma anche la pelle del corpo necessita di cure e attenzioni dopo il mare. L’utilizzo di prodotti idratanti e nutrienti aiuta a mantenere la pelle morbida ed elastica, anche in seguito all’esposizione al sole.

Freshly Glow Edition Body Oil è un olio corpo illuminante con ben 12 oli vegetali e miche minerali naturali che rivestono la pelle con un finish glow irresistibile.

Freshly, Glow Edition Body Oil. Prezzo: 22,46€

I doposole lenitivi sono l’ideale per chi ha una pelle sensibile che tende ad arrossarsi facilmente. Per una vacanza al mare in famiglia c’è il Doposole Baby di Linea MammaBaby. Testato anche per la pelle dei bambini, è arricchito con olio di amido di riso e aloe vera che rinfrescano e riequilibrano la pelle in presenza di arrossamenti e scottature. Contiene l’estratto di Sigesbeckia Orientalis, ingrediente noto per le sue proprietà calmanti e rigeneranti. Può essere usato sia sul viso che sul corpo.



Linea MammaBaby, Doposole Baby. Prezzo: 17,00€ su lineamammababy.net

Hawaiian Tropic Hydrating After Sun è un altro ottimo doposole idratante. Mantiene la pelle idratata a lungo (fino a 24 ore) sfruttando l’azione dell’aloe vera. La texture si assorbe in fretta, senza ungere, e la fragranza tropicale è un piacere per i sensi.

Hawaiian Tropic, Hydrating After Sun. Prezzo: 13,49€

Per far durare di più l’abbronzatura è consigliato l’utilizzo di un doposole specifico come Lancaster Golden Tan Maximizer. Dalla texture fondente e leggera, prolunga l’abbronzatura fino a un mese e lenisce la pelle dopo l’esposizione solare. Lo speciale Tan Activator Complex Lancaster, a base di olio di Buriti di origine naturale, intensifica la produzione di melanina e garantisce un’abbronzatura dorata, uniforme e duratura.

Lancaster, Golden Tan Maximizer. Prezzo: 27,40€

In copertina Foto di Andrea Piacquadio Via Pexels

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In breve La skincare post mare deve idratare, lenire e rinfrescare la pelle. Tornano utili detergenti delicati, sieri e creme viso dall’azione riparatrice e prodotti doposole che aiutano a prolungare la durata dell’abbronzatura.

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