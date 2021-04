Superfood o beauty food?

Perché parlare di superfood? Non ci sono dubbi: un’alimentazione equilibrata presiede al benessere dell’intero organismo, pelle compresa. È ormai chiaro infatti che esiste un legame stretto tra la cute e la dieta: una tavola varia e ricca di nutrienti preserva la bellezza dell’epidermide al contrario di una squilibrata e distratta che apre la strada a carenze, inestetismi e invecchiamento precoce.

Ricchi di nutrienti

«Alcuni alimenti, definiti superfood sono un sostegno valido per la pelle proprio perché estremamente ricchi di sostanze nutrienti, protettive e rivitalizzanti» commenta la dottoressa Alessandra Vasselli, cosmetologa, docente all’Università Cattolica e membro del comitato direttivo AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia). «Tra i superfood ci sono frutta, verdura, semi ma anche alghe e oli vegetali che contengono in elevate percentuali vitamine e minerali, antiossidanti e acidi grassi essenziali, carotenoidi e flavonoidi, tutte sostanze in grado di agire a diversi livelli per proteggere la pelle dalle aggressioni esterne e interne che la indeboliscono, mantenerla vitale e contrastare i segni del tempo, dalle rughe alle macchie scure» commenta l’esperta.

Alga spirulina

Un valido esempio è l’alga spirulina. «Piccola ma preziosa, contiene proteine, aminoacidi, vitamina A, E e molte del gruppo B, oltre a sali minerali come ferro, calcio, potassio, fosforo, selenio, zinco, rame e un’alta percentuale di Omega 3 e 6. È un valido integratore alimentare ma anche un ingrediente cosmetico molto utilizzato per la sua capacità di ossigenare la pelle che sempre più spesso è asfittica per via dello smog e di lunghe permanenze nei luoghi chiusi» precisa Vasselli. «Potenzia le difese della cute grazie alla presenza di tirosina ed antiossidanti e in più è capace di regalare forza e vitalità alle chiome rade e deboli».

Curcuma

L’impiego dei superfood, che se funzionano per la pelle si possono anche definire beauty food, segue mode e tendenze. Ora è molto popolare la curcuma «una spezia indiana, da sempre utilizzata nella medicina ayurvedica per le attività decongestionanti, antinfiammatorie e rinforzanti sul sistema immunitario. Ricchissima di manganese e di ferro, ma anche di potassio, magnesio e vitamine C e B6 è ottima assunta come integratore ma diventa anche un prezioso ingrediente cosmetico per formulazioni che aiutano la pelle a contrastare il colorito grigiastro tipico delle donne che vivono nelle grandi città e a combattere la comparsa dei principali segni dell’invecchiamento cutaneo» commenta ancora Vasselli.

Moringa

Ultima ma non per ordine di importanza, la moringa che viene chiamata anche albero miracoloso per le sue tante e straordinarie virtù per la salute. «È un concentrato di Omega 3 e vitamine A, C e del gruppo B, calcio, potassio, sodio; nei semi sono presenti poi gli isotiocianati che la rendono perfetta per la cura della pelle esposta a smog e altri inquinanti come la luce blu dei device» spiega Vasselli. Ha forti valenze detossinanti, in più è antiossidante, nutriente e aiuta quindi a preservare la giovinezza dei tessuti.

Da sapere ANCHE COME COMPONENTI DELLE CREME I superfood possono entrare in maniera diretta nell’alimentazione portandoli sulla tavola con regolarità, oppure si possono assumere sotto forma di integratori ma, come spiega ancora la dottoressa Vasselli «sempre più spesso diventano anche preziosi ingredienti per formule cosmetiche destinate alla cura del viso, del corpo e dei capelli».

