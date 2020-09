Via il doppio mento con la tecnologia soft

Tra i tanti problemi estetici che affliggono donne e uomini alla pari, più o meno in là con gli anni, c’è quello del doppio mento. Un punto delicato e difficile da trattare, dove per tante cause diverse, dalla genetica a un’alimentazione non corretta, le cellule adipose tendono ad accumularsi creando un antiestetico gonfiore che spesso viene accentuato dalla postura curva.

Vittime anche i magri

Anche persone magre e in perfetta forma fisica possono presentare questo inestetismo che può essere ereditato dalla propria famiglia o sopravvenire con l’età. Numerose ricerche hanno dimostrato, per esempio, che la ritenzione idrica nel corpo è spesso collegata con il volto più rotondo e il doppio mento. L’alcol, lo zucchero e il sale sono gli alimenti principali che provocano la ritenzione idrica nei tessuti con un accumulo di acqua che tende proprio a localizzarsi sotto il mento.

Colpa anche di tablet e smartphone

C’è poi il problema del rilassamento della parte, facile in una zona dove la cute risulta essere molto più sottile rispetto ad altri punti del corpo, povera di ghiandole sebacee e facile a perdere elasticità e compattezza. Il collo risente infine di abitudini e comportamenti sbagliati come l’uso ma soprattutto l’abuso di pc, tablet e smartphone: tenere il capo reclinato per ore provoca l’invecchiamento precoce della pelle del collo e del décolleté, segnando la parte anche in giovane età.

Superata la liposcultura

Fino a qualche tempo fa era possibile intervenire sul doppio mento solo con la liposcultura, intervento che per quanto soft è comunque delicato e non adatto a tutti. Soluzione alternativa può essere la tecnologia Onda Coolwaves che, dopo essere stata applicata con successo per la riduzione dei cuscinetti localizzati sulla parte bassa del corpo, oggi si impiega anche per la zona del sottomento. Grazie allo sviluppo di nuovi manipoli, in particolare del manipolo “Shallow”, la tecnologia è in grado di agire anche nell’area del doppio mento per ridurre lassità e adiposità.

Come funziona la nuova tecnologia

Tutto in modo non invasivo, indolore e con sicurezza: la metodica di Onda Coolwaves agisce utilizzando le microonde direttamente sulle cellule adipose riducendo il grasso sottocutaneo accumulato e restituendo elasticità e compattezza al tessuto epidermico, senza danneggiarlo in nessun modo. Le sedute durano in media dagli otto ai dieci minuti e ne sono sufficienti quattro, a distanza di un mese una dall’altra, per vedere significativi miglioramenti della parte che viene rimodellata recuperando una linea più armoniosa e compatta.

Da sapere! Durante il trattamento non si avverte nessun fastidio, se non un lieve senso di calore e subito dopo è possibile riprendere le consuete attività, perché non restano tracce visibili della seduta.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.