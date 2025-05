Come preparare la pelle all’abbronzatura

Per vivere in serenità, e in bellezza, la stagione del sole è importante preparare con cura la pelle all’abbronzatura. Esfoliare, idratare a fondo e rinforzare le difese cutanee sono i gesti chiave che assicurano da un lato una tintarella senza macchie che duri a lungo luminosa e dall’altro fanno in modo che i raggi Uv, che rappresentano un’aggressione decisa e pericolosa per l’equilibrio cutaneo, producano il minor danno possibile alla pelle.

E’ bene quindi partire con un certo anticipo e stendere una precisa tabella di marcia con gesti di cura precisi che richiedono l’impiego di cosmetici mirati, efficaci ma sempre molto delicati per rispettare l’equilibrio e il benessere della cute. Ricordando anche l’importanza di un’azione dall’interno con un’alimentazione ricca di antiossidanti e il supporto di integratori specifici che possono essere assunti anche dalle mamme, al termine dell’allattamento.

Esfoliazione

Sia sul viso che sul corpo la qualità della cute determina la qualità dell’abbronzatura che si ottiene, la sua luminosità e la sua durata: nelle settimane che precedono l’esposizione diretta al sole è bene quindi lavorare sodo per migliorare la grana della pelle, renderla più morbida e luminosa, pronta a ricevere i raggi del sole che la colorano con uniformità.

Il primo passaggio è l’esfoliazione. Eliminare le cellule morte serve innanzitutto a togliere la patina di grigiore che rischia di rendere meno vitale l’abbronzatura. Ma non solo: l’esfoliazione leviga la superficie della cute in modo che possa abbronzarsi con omogeneità e stimola il rinnovamento cutaneo così che la tintarella risulti più vitale. Senza dimenticare che liberare i pori da impurità e cellule morte permette una miglior penetrazione dei prodotti idratanti e nutrienti che è importante applicare, da questo momento in avanti, per preparare la pelle all’abbronzatura.

Ideale da usare sotto la doccia, anche più volte la settimana vista la sua delicatezza, lo Scrub Abbronzatura Perfetta di Biofficina Toscana lava dolcemente, ammorbidisce e rigenera la pelle con un’azione esfoliante superficiale grazie allo zucchero combinato con estratti di elicriso e verbasco che, insieme alla glicerina, ammorbidiscono e addolciscono.

Lo Scrub 3 in 1 di Spuma di Sciampagna è un prodotto multifunzionale: con i suoi granuli di zucchero porta via dolcemente le cellule morte purificando a fondo la pelle, mentre con l’olio di macadamia offre riparazione e morbidezza al corpo.

E’ a base di zucchero anche & Other Stories Perfect Pistachio Body Scrub che associa all’azione esfoliante un effetto emolliente e ammorbidente assicurato da olio di macadamia, burro di karité, oli di mandorle dolci e di Limnanthes alba, fonte di naturale di vitamina E. Ulteriore punto a favore: un irresistibile e goloso profumo di pistacchio, cioccolato e vaniglia.

Oltre che per via meccanica, con i granelli dello scrub, l’esfoliazione può essere eseguita anche per via enzimatica attraverso l’impiego di formulazioni, particolarmente indicate per il viso, che contengono enzimi di derivazione vegetale in grado di rompere i legami tra le cellule per eliminare quelle morte e contemporaneamente attivare il rinnovamento profondo.

In alcune formule come Skin Prep Crema Esfoliante Enzimatica di Filorga, l’esfoliazione enzimatica ad opera degli enzimi di papaia si combina con quella meccanica di delicatissime particelle di sabbia vulcanica per un rinnovamento profondo della pelle che così si prepara, uniforme e compatta, all’abbronzatura.

Idratazione

Se l’idratazione è un gesto fondamentale in ogni momento dell’anno, lo è a maggior ragione in questo periodo proprio in funzione di preparare la pelle all’abbronzatura. Innanzitutto perché una cute perfettamente idratata è liscia, morbida, compatta e si abbronza in modo più intenso e luminoso. Ma anche perché l’esposizione ai raggi della piena estate prosciuga le riserve idriche della cute: se arriva al sole già povera di acqua, rischia di diventare arida e di segnarsi con screpolature e ruvidità che tolgono compattezza al colorito.

La skincare per preparare la pelle all’abbronzatura prevede quindi di intensificare l’azione idratante. Sul corpo diventa basilare l’applicazione dopo ogni doccia di una formula nutriente e restitutiva, da massaggiare delicatamente dai piedi fino al collo.

Leocrema Crema Corpo Idratante Cocco ha una formula che, per quanto leggera e di immediato assorbimento e quindi perfetta per quando ci si deve rivestire velocemente, garantisce fino a 72 ore di un’idratazione profonda. La profumazione al cocco evoca immediatamente l’estate e rende piacevolissimo il gesto dell’applicazione.

Chi ama le formule corpose e generose trova in Ceramide Protect di Mixa il prodotto ideale da usare quotidianamente su tutto il corpo. Il 10% di ceramidi, glicerina e squalano presente nel trattamento assicura un’azione di rinforzo della barriera cutanea offrendo morbidezza anche alle pelli più secche, screpolate e spente.

Mamme superindaffarate e sempre di fretta? Una formula spray risolve in velocità il gesto dell’idratazione. BioNike propone nella gamma Defence My Body Hydraoil, un olio idratante intensivo spray con olio di cotone che potenzia la funzione barriera della cute, nutre e ripara. Delicatissimo, è adatto anche alle pelli più fragili.

Le neomamme che oltre ad idratare hanno necessità di apportare tono e compattezza alla pelle, possono trovare nell’Olio Corpo Multivitaminico di MammaBaby un prezioso alleato. A base di oli naturali di karitè, argan, rosa mosqueta, crusca di riso, arricchito con estratto di centella e con un’elevata concentrazione di vitamine (A, B, C, E, F), ripristina gli equilibri cutanei e restituisce compattezza.

Il gesto dell’idratazione è particolarmente importante per la pelle del viso, soprattutto nel caso in cui per natura tenda ad essere secca e spenta. Alla classica formula idratante che si usa mattina e sera è bene quindi affiancare un prodotto che potenzi le riserve idriche cutanee grazie a un elevato apporto di sostanze idratanti come l’acido ialuronico, il pantenolo, la niacinamide, gli estratti di aloe vera e di alghe.

Prima della crema si può applicare ad esempio un siero come Hydro Refresh Lavera, che sceglie l’alga bruna raccolta sulle coste rocciose dell’Europa, combinata con l’acido ialuronico naturale per aiutare la pelle a trattenere acqua e mantenersi così in equilibrio, morbida e vitale.

Le gocce di Holy Hydration! Thirst Burst Drops proposte da E.l.f. sono un concentrato di idratazione e luminosità grazie a una formula con niacinamide, acido ialuronico e complesso di ibisco: si possono usare da sole, applicarle prima della crema, ma anche mescolarle al fondotinta o alla crema colorata per migliorare all’istante la qualità della pelle.

La maschera, scelta su misura, è il trattamento intensivo che non può essere dimenticato in previsione delle vacanze, programmandola anche due volte la settimana.

Moisturizing & Glowing di Sephora è una pratica maschera in tessuto che si può indossare anche mentre si fa altro perché non cola e non sporca: è imbevuta con un siero a base di acido ialuronico più estratto di lytchi, che idrata con soli 10 minuti di posa.

Se all’azione idratante si vuole combinare un effetto anti-età per prevenire il fotoinvecchiamento dovuto all’esposizione solare, un mese prima di mettersi al sole si può rinforzare la pelle utilizzando le fiale Biocollagenix Trattamento Concentrato Antietà di Esi che all’acido ialuronico associa il collagene marino tonificante e principi attivi antiossidanti per potenziare le difese cutanee.

Non sono da dimenticare poi alcuni punti delicati come il contorno occhi e labbra dove l’azione del sole su una pelle fragile può favorire la comparsa di rughette o accentuare quelle già presenti.

Per questo serve utilizzare ogni giorno una formula nutriente e rigenerante, da picchiettare con delicatezza su queste due aree. Fa parte della nuova linea CollagenAttivo de L’Erbolario il Contorno Occhi e Labbra, un trattamento delicato e generoso che impiega collagene, acido ialuronico e vitamina C per idratare, dare compattezza e prevenire il fotoinvecchiamento.

Solari e preparatori

La cosmetica mette a disposizione anche formulazioni specifiche per preparare la pelle all’abbronzatura sotto forma in genere di creme, che da un lato nutrono e ammorbidiscono e dall’altro attivano la produzione di melanina, il pigmento che dà colore alla pelle, in modo che la tintarella si sviluppi velocemente e risulti più intensa.

Rougj+ Activa Bronze si può usare per viso e corpo: contiene Unipertan veg in grado di aumentare del 40% la produzione di melanina oltre a proteggere dall’invecchiamento, riboflavina che contribuisce a rendere più rapido il processo dell’abbronzatura, un coenzima antiossidante e glicerina emolliente.

Per risvegliare l’incarnato prima che il sole lo colori si può usare una formulazione autoabbronzante a base di ingredienti come il DHA e l’eritrulosio che ossidano le cellule superficiali della cute “mimando” la tintarella. Importante usare sempre una minima dose di prodotto e stenderla con cura in modo uniforme, lavando subito le mani dopo l’operazione perché non si macchino.

L’Autoabbronzante Viso Elisir di Sole di Biopoint è proposto in pratiche gocce che si possono usare sole o aggiungere alla consueta crema per modulare a piacere l’intensità della colorazione. Arricchito con Vitamin-4 Complex a base di Vitamina A, E, C, F e oli vegetali di monoi, noce e tsubaki, con proprietà antiossidanti e nutrienti, idrata, uniforma e illumina la pelle regalando un effetto abbronzato già dopo un’ora dall’applicazione.

In ogni caso se si decide di esporsi al sole anche in situazioni cittadine per cominciare a dare un po’ di colore al viso è di rigore l’applicazione di un prodotto solare che, proprio per proteggere una pelle ancora pallida, deve avere un fattore di protezione (Spf) molto alto.

La Crema Solare SPF 50 dei Laboratori Silvana, pur essendo stata messa a punto per i bambini, è perfetta anche per il viso delle mamme nel caso di pelli delicate e per le primissime esposizioni al sole: ha una formula potenziata con Centella Asiatica e Cellule Staminali d’Uva che proteggono e rigenerano la pelle, prevenendo i danni causati dai raggi del sole e contrastando l’azione dei radicali liberi.

Sul corpo si può usare invece un solare in una pratica versione spray. Il Latte Spray Solare Spf 50+ dei Laboratori Silvana viene incontro alle esigenze di una cute sensibile e facile alle scottature grazie a un sistema filtrante Uva e Uvb ad ampio spettro per una protezione efficace su tutti i punti del corpo. Arricchito con Centella Asiatica e Cellule Staminali d’Uva, aiuta a preservare elasticità e morbidezza alla pelle. Importante ricordare di applicare il solare su tutti i punti esposti e di rimetterlo ogni due ore per avere la certezza di uno scudo sicuro contro i raggi.

Dieta

Per preparare la pelle all’abbronzatura è importante combinare all’azione “out” offerta dai cosmetici quella “in” di un’alimentazione e un’integrazione scelte con attenzione. La dieta prima del sole? Serve innanzitutto un pieno di idratazione per dissetare la pelle che si troverà presto in condizioni di grande caldo e quindi soggetta facilmente a perdere morbidezza.

Accanto all’acqua naturale si possono bere a piacere tè verde antiossidante e tisane, mentre sono sempre da evitare bevande dolci e gasate. Frutta e verdura non dovrebbero mai mancare sulla tavola: in particolare quelle colorate di rosso e arancione, le pesche e le carote, i pomodori e l’esotica papaya, i peperoni e le albicocche, il melone e l’anguria, contengono un’alta concentrazione di carotenoidi, pigmenti antiossidanti che rafforzano le difese della pelle perché non subisca danni durante l’esposizione.

Sempre per rendere più forte la pelle, si può ricorrere a un integratore che nel caso delle neomamme si consiglia di assumere solo al termine dell’allattamento.

Collagen Skin Lift UPSA è un integratore proposto sotto forma di gommose dal gusto piacevolissimo, ma senza zucchero che contengono Ovoderm® Complex, un attivo brevettato a base di collagene vegetariano, acido ialuronico, elastina e oltre 400 proteine in grado di rafforzare la pelle e proteggerla dallo stress ossidativo con un’azione preventiva sul fotoinvecchiamento.

Studiato per preparare la pelle al sole, Get Ready For The Sun è l’integratore proposto da Goovi: ricco di melone, dall’azione antiossidante, e fitoceramidi che favoriscono l’elasticità cutanea, è fonte di Vitamina C e Vitamina E, che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Il rame aiuta invece ad avere un’abbronzatura omogenea.

Gli integratori solari si dovrebbero assumere un mese prima dell’esposizione e per tutto il tempo in cui si resta al sole: chiedere il parere del medico o del farmacista è comunque sempre opportuno per avere precise indicazioni sia sul prodotto da usare sia sulle modalità di assunzione.

Carovit Forte Plus Programma Solare è a base di vitamine, minerali ed estratto di arancia rossa di Sicilia, particolarmente ricco di antiossidanti che aiutano a proteggere dagli effetti nocivi delle radiazioni solari, prevenendo lo stress ossidativo.

In breve Per preparare la pelle al sole è importante partire con una strategia mirata almeno un mese prima dell’esposizione diretta. Esfoliare con regolarità, idratare a fondo e rinforzare la cute sono gesti fondamentali per assicurarsi una tintarella intensa, omogenea e di lunga durata.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.