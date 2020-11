Allenamento all’ora di colazione mette d’accordo calorie e consumi

Che la colazione sia uno dei pasti più importanti della giornata è risaputo, ma un recente studio inglese è andato oltre, dimostrando un ulteriore beneficio per la nostra salute. Secondo un gruppo di ricercatori dell’Università di Bath, infatti, fare colazione prima dell’allenamento aiuta il nostro organismo a bruciare più carboidrati. Lo studio in questione è stato recentemente pubblicato sulla rivista scientifica American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism.

La ricerca su un campione ristretto

In tutto i ricercatori hanno preso in esame un campione composto da 12 adulti di sesso maschile e lo hanno suddiviso in due gruppi:

– il primo gruppo doveva consumare una colazione a base di porridge al latte due ore prima di eseguire una sessione di allenamento in bicicletta;

– il secondo gruppo doveva osservare un digiuno di 12-14 ore prima di dedicarsi alla corsa.

Al termine dell’esperimento si è osservato:

– uno smaltimento dei carboidrati più rapido durante l’esercizio. I carboidrati “bruciati” comprendevano non solo quelli della colazione, ma anche quelli dalle scorte immagazzinate a livello muscolare (per esempio, il glicogeno);

– una maggior velocità nei processi digestivi in chi aveva fatto la prima colazione.

Glicemia sotto controllo

Gli autori sottolineano che questo studio ha dimostrato per la prima volta che la colazione è in grado di accelerare l’eliminazione del glucosio dal flusso sanguigno e dai muscoli. Attenzione però, avvertono gli esperti, che una colazione troppo ricca di grassi produrrebbe, invece, una risposta diversa, alterando il controllo del glucosio. Pertanto, concludono, prima di modificare la propria colazione, è consigliabile consultare il medico di fiducia.

Lo sapevi che? Una sana colazione dovrebbe apportare circa il 20% delle calorie totali giornaliere.

Fonti / Bibliografia Preexercise breakfast ingestion versus extended overnight fasting increases postprandial glucose flux after exercise in healthy men | American Journal of Physiology-Endocrinology and MetabolismThe aim of this study was to characterize postprandial glucose flux after exercise in the fed versus overnight fasted state and to investigate the potential underlying mechanisms. In a randomized o...

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.