Asma: si riduce con la dieta low carb

I sintomi dell’asma potrebbero diminuire con una dieta a basso contenuto di carboidrati. Ecco perché

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

I topi di laboratorio sono strati nutriti con una dieta a basso contenuto di carboidrati (detta anche dieta chetogenica o low carb). In particolare è stato somministrato un regime alimentare contenente soprattutto grassi ma pochi carboidrati e proteine. Al termine dell’esperimento, i ricercatori hanno osservato che le cavie avevano ridotto in modo rilevante l’infiammazione del tratto respiratorio. Il motivo dipenderebbe da un cambiamento del metabolismo cellulare causante una riduzione della divisione delle cellule linfoidi innate. Secondo i ricercatori tedeschi, i pazienti asmatici reagirebbero con una grave infiammazione dei bronchi a basse concentrazioni di alcuni allergeni. Questo stato è anche accompagnato da una maggiore produzione di muco che rende la respirazione ancora più difficile.

Gli Specialisti Rispondono

Gli Specialisti Rispondono

Gli Specialisti Rispondono

