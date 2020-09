È il momento delle detox water

Dimagrire bevendo acqua? Non è proprio così ma non si deve mai dimenticare che bere un paio di litri di acqua naturale al giorno è il segreto per mantenere pulito l’organismo, stimolare la diuresi, regalare bellezza alla pelle e combattere cellulite, gonfiore e cuscinetti. Se poi al posto dell’acqua si sceglie una detox water, un’acqua depurativa, i benefici sono ancora maggiori. La detox water è una bevanda fresca e aromatizzata che si prepara lasciando in infusione in acqua fredda frutta, verdura, radici, erbe e spezie. Le sue proprietà? In base ovviamente alle aggiunte che si scelgono, vanta un deciso effetto drenante e disintossicante, aiuta a depurare l’organismo, evita pesantezza e gonfiore.

Tanti benefici

Gli studi internazionali lo confermano: secondo i ricercatori del Journal of Ayurvedic and Integrated Medicine (JAIM) bere acqua infusa con frutta e verdura apporta benefici per l’organismo a livello fisico e mentale.

Preparazione senza fretta

Per la preparazione occorre calcolare un tempo di circa dodici ore, necessario perché frutta e verdura durante l’infusione in frigorifero rilascino le loro benefiche proprietà. Per aumentare gli effetti benefici dell’infusione è possibile pestare leggermente gli ingredienti prima di metterli a mollo in modo che rilascino i loro succhi all’interno dell’acqua. Ovviamente tante sono le ricette di detox water da scegliere in base a gusti e preferenze. In ogni caso è sempre bene scegliere ingredienti provenienti da agricoltura biologica in modo da evitare che nell’acqua finiscano pesticidi e altre sostanze tossiche.

Con limone, frutti rossi o…

Qualche ricetta di detox water da provare? Limone, cetriolo, zenzero e menta: il limone contiene la pepsina, sostanza che aiuta a bruciare i grassi e ad attivare il metabolismo, mentre il cetriolo e lo zenzero contribuiscono ad eliminare i liquidi in eccesso con in più la menta, ottimo rimedio contro i gas intestinali. Altre varianti possono essere mix di agrumi, kiwi, carote e sedano dal potere fortemente drenante oppure a base di frutti rossi come mirtilli, lamponi e ribes dall’azione antiossidante, utile soprattutto a fine estate per compensare i danni dovuti ai radicali liberi prodotti durante l’esposizione solare. Altre soluzioni fast per gustare le detox water? In commercio si trovano bustine per infusione in acqua fredda con una varietà completa di mix, pronti a soddisfare tutti i gusti. Ottime anche le acque funzionali mineralizzate che, oltre ad apportare vitamine e minerali diversi in base alle varie esigenze, sono aromatizzate con gusti differenti, piacevolmente freschi e dissetanti.

Da sapere 4 GIORNI DI DIGIUNO Se si fa un breve digiuno bevendo soltanto acqua con limone e miele, per esempio, si è visto che porta a riduzione del peso corporeo, della massa grassa e dei trigliceridi. Attenzione, però, perché si tratta di un trattamento da seguire solo sotto controllo medico e mai di propria iniziativa.

Fonti / Bibliografia Does short-term lemon honey juice fasting have effect on lipid profile and body composition in healthy individuals?Fasting is one of the fundamental treatments of naturopathy. Use of lemon and honey for various medicinal purposes were documented since ancient days but there is a lack of evidence on short-term effects of lemon honey juice fasting (LHJF). Hence, we ...

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.