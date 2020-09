I surgelati alleati della nuova dieta mediterranea

La dieta mediterranea riconosce e promuove l’uso dei surgelati, rinnovandosi in “nuova” dieta mediterranea. Per essere al passo con i tempi, senza rinunciare ai principi di una sana alimentazione.

I surgelati protagonisti in cucina

Pur essendo “patrimonio immateriale dell’umanità”, per il suo essere un modello di stile di vita alimentare sano, vario, equilibrato e gustoso, la dieta mediterranea è seguita solo da 4 italiani su 10, come evidenziato dall’European Journal of Public Health.

Il motivo? Il poco tempo a disposizione per preparare i cibi che, però, può essere superato se si usano i prodotti surgelati. A “validare” l’uso dei surgelati nella nuova dieta mediterranea c’è anche il Crea che nelle Linee Guida per una sana alimentazione italiana, definisce questi prodotti una corretta alternativa nutrizionale agli stessi alimenti freschi.

Tanti vantaggi

I vantaggi legati all’utilizzo dei surgelati sono molti. Tra questi vale la pena ricordare:

l’ampia scelta di tipologie in commercio (pesce, verdura, legumi, ecc.);

la pronta disponibilità in ogni periodo dell’anno, potendoli conservare nel freezer di casa;

le stesse proprietà nutrizionali di quelli freschi, poiché le nuove tecniche di surgelazione come l’IQF (Individually Quick Frozen)

adottano velocissimi tempi di surgelazione che mantengono inalterati i principi nutritivi, anche quelli soggetti a ridursi significativamente col passare del tempo, come vitamina C e acido folico.



Apprezzati dagli italiani

È quanto emerge nell’ultimo Rapporto annuale Consumi dell’Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) che ha osservato come nel 2019 il consumo dei surgelati sia aumentato in volume del + 1,3% rispetto al 2018 per un consumo pro-capite di 14,1 kg annui.

Il parere dell’esperto

Per stare al passo con i tempi, i surgelati sono essenziali. È quanto riferisce il dottor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare e nutrizionista, per spiegare l’aumento dei consumi dei surgelati che stanno diventando protagonisti della nuova dieta mediterranea. “Sono alimenti eccellenti – commenta Donegani – alleati della salute e del benessere, accessibili a tutti e con elevati valori nutrizionali. Perfetti per ricette bilanciate, in linea con le indicazioni nutrizionali, fatti con materie prime dalla filiera corta e sostenibile. Insomma l’ideale per lo stile di vita mediterraneo”.

Lo sapevi che? Le virtù della dieta mediterranea sono state scoperte negli anni settanta dallo scienziato americano Ancel Keys .

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.