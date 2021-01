Il cioccolato aiuta la mente, proprio come frutta e verdura

Da oggi i golosi di cioccolato hanno una scusa in più per concedersi un momento di piacere. Proprio come frutta e verdura, infatti, il cioccolato è un toccasana per le funzionalità della mente. Questo è tanto più vero quanto più è fondente il cioccolato. A rivelarlo è uno studio dell’Università di Birmingham pubblicato su Scientific Reports.

Ragionare meglio

Gli antiossidanti contenuti nel cioccolato sembrerebbero avere effetti positivi sulla mente, rendendola più agile e veloce nel ragionamento e nella soluzione di test. I ricercatori inglesi sono giunti a questa conclusione valutando l’azione di una bevanda al cacao arricchita di flavonoidi sulle capacità di ragionamento.

L’azione dei flavonoidi

Presenti nel cioccolato, specie se fondente, i flavonoidi sono antiossidanti naturali che si ritrovano in grandi quantità soprattutto in frutta e verdura. Analizzando i dati ricavati con risonanza magnetica, gli studiosi hanno scoperto come i flavonoidi vadano a migliorare la circolazione sanguigna e livelli di ossigenazione del cervello, rendendo perciò la mente più agile.

La prova del test

Grazie a queste proprietà dei flavonoidi, i partecipanti alla ricerca – dopo aver consumato la bevanda al cacao – hanno infatti visto migliorare le proprie performance nella soluzione di prove mentali. Questo miglioramento è riscontrato in particolare nei test più complessi e in condizioni anche non ottimali, come la riduzione dei livelli di ossigeno volutamente imposta dai ricercatori all’ambiente in cui veniva svolto il test.

Insomma, il cioccolato sembrerebbe davvero poter svegliare la mente e portare a ragionare meglio. Come sottolineano dagli studiosi, la “ricerca” dei flavonoidi deve, però, in primis partire dal consumo di frutta e verdura che, in generale, sono alimenti più sani e completi del cioccolato.

Lo sapevi che? Il cioccolato fondente è anche un vero e proprio elisir di bellezza: aiuta a restare in salute e a mantenere la propria bellezza.

Fonti / Bibliografia Can drinking cocoa make you smarter?Increased consumption of flavanols – a group of molecules which occur naturally in fruit and vegetables – can increase your mental agility, according to new research.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.