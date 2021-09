Il cuore sta meglio con le verdure a cena

Ancora una volta la dieta mediterranea si conferma una preziosa alleata della nostra salute! In particolare una dieta a base di verdure, soprattutto se consumate a cena, avrebbe un effetto benefico sul cuore. La scoperta, pubblicata sull’autorevole rivista scientifica Journal of American Heart Association, dimostrerebbe che oltre alla qualità degli alimenti, è importante anche il momento della giornata in cui gli alimenti vengono consumati.

Uno studio durato 15 anni

Un team di ricercatori dell’Università della Scienza e della Tecnologia di Harbin, la provincia più a nord della Cina, ha analizzato i dati di un vasto studio statunitense che ha coinvolto 28mila individui, comparando la cena con la colazione, il pranzo e i fuori pasto.

I risultati

Al termine della ricerca, rispetto alle varie malattie che possono colpire il cuore, è emerso che:

1. le persone che privilegiavano a cena gli zuccheri integrali e le proteine vegetali presentavano un minor un rischio cardiovascolare (10%) rispetto a coloro che consumavano zuccheri raffinati, bevande, dolci e proteine animali.

2. Un alto consumo di zuccheri raffinati a cena farebbe crescere del 63% il rischio di angina e del 47% il rischio di infarto rispetto ad un consumo limitato.

3. Un elevato consumo di proteine animali a cena farebbe aumentare del 44% il rischio di malattia coronarica e del 44% di angina.

4. Gli acidi grassi insaturi a cena avrebbero, invece, un effetto protettivo contro l’ictus.

In conclusione i ricercatori, oltre a caldeggiare il consumo degli alimenti della dieta mediterranea (frutta, verdure, cibi integrali e olio extravergine d’oliva), sottolineano quanto sia importante scegliere con attenzione i prodotti della cena. Insomma, è importante non solo cosa si mangia ma anche quando lo si mangia.

Una curiosità ACIDI GRASSI INSATURI: DOVE SONO Gli acidi grassi insaturi si trovano nel pesce azzurro, nella frutta secca e nell’olio extra vergine d’oliva.

