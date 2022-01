Il formaggio più sano è la ricotta, ecco perché

Secondo un gruppo di ricercatori americani del New York University Food Lab, la ricotta è il formaggio più sano che esista. È perciò consigliato anche a chi vuole dimagrire.

I benefici della ricotta

Nutrizionali: è prodotta dal siero residuo che si separa dalla cagliata durante la caseificazione. In pratica è la parte liquida del latte che resta dopo che il questo viene coagulato per produrre il formaggio. È una preziosa fonte di proteine del siero del latte, una delle forme più facilmente assorbibili dall’organismo, ricche di una grande varietà di aminoacidi. Alcuni sono anche una buona fonte di probiotici, come la feta, il formaggio di capra e quello a base di latte crudo o non pastorizzato.

Sostenibili: la ricotta è anche un alimento green, poiché deriva dai sottoprodotti avanzati dalla produzione del formaggio.

Salutari: va detto che anche formaggio, pecorino e gouda, come la l ricotta, rientrerabo tra i formaggi più salutari, se consumati con moderazione. Pur contenendo meno acqua e perciò più concentrati di calcio, saziano con quantità minori. Questi formaggi, tuttavia, essendo più concentrati, potrebbero avere un contenuto di sodio più alto. Non sono perciò consigliati a chi è iperteso o soffre di malattie renali, che dovrebbe optare per i formaggi più freschi, come appunto la ricotta.

Lo sapevi che? Esistono diversi tipi di ricotta, a seconda del latte da cui deriva il siero utilizzato: ricotta di latte vaccino, di pecora, di capra, di bufala o mista.

