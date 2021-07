Il latte non innalzerebbe i livelli di colesterolo nel sangue, né il rischio di malattie cardiovascolari, ma solo, di poco, l’indice di massa corporea. È il risultato di uno studio condotto dall’Università di Reading e pubblicato sulla rivista scientifica “International Journal of Obesity”.

Studio genetico su 2 milioni di persone

Si è basato su una meta-analisi di dati di circa 2 milioni di persone per i quali è stato valutato il consumo di latte con un approccio genetico. Nel dettaglio i ricercatori hanno scoperto che esisteva una variazione nel gene della lattasi, un enzima associato alla digestione degli zuccheri del latte (lattosio), e che la presenza di questa variazione genetica era utile per identificare chi consuma livelli più elevati di latte.

I risultati

Il campione portatore della variazione genetica, associato a un maggior consumo di latte nella dieta, aveva:

– un indice di massa corporea più alto;

– un maggior grasso corporeo;

– un livello più basso di colesterolo buono e cattivo;

– un valore significativamente più basso (14%) di rischio di cardiopatia coronarica.

Quest’ultimo risultato farebbe ipotizzare i ricercatori che la riduzione dell’apporto di latte potrebbe non essere necessaria per prevenire le patologie cardiovascolari.

Questo studio è stato compiuto perché precedenti ricerche avevano sondato il nesso causale tra una maggiore assunzione di latticini e malattie cardiovascolari come obesità e diabete.

Perché il colesterolo è più basso?

Che cosa resta ancora da scoprire, conclude il dottor Karani, responsabile dello studio, è se l’abbassamento dei livelli di colesterolo osservato nei partecipanti dipenda dal grasso contenuto nei prodotti lattiero-caseari o da un altro fattore al momento sconosciuto.

Da sapere BMI Il BMI (body mass index) o indice di massa corporea è un valore che mette in relazione il peso corporeo con l’altezza e si calcola dividendo il peso per il quadrato dell’altezza espressa in metri. Il risultato ottenuto si confronta poi con i 4 intervalli di riferimento di peso stabiliti dall’OMS: sottopeso, normopeso, sovrappeso e obesità. Vedi come calcolarlo qui.

