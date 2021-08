La nuova etichetta del vino indicherà anche le calorie

Etichetta più trasparente anche per il vino: entro la fine del 2022, infatti, dovrà riportare anche le calorie. È il risultato del nuovo accordo provvisorio raggiunto a Bruxelles sulla Pac (Politica agricola comune) che ora dovrà superare l’esame dei ministri dell’agricoltura e anche dell’Europarlamento.

Più informazioni con l’etichetta digitale “e-label”

La nuova etichetta digitale del vino avrà un Qr Code che permetterà al consumatore di conoscere, oltre al contenuto di calorie, anche gli ingredienti e gli eventuali allergeni.

Molto apprezzata dalle aziende vitivinicole della Comunità Europea, in primis da quelle italiane, che offrono un’ampia gamma produttiva per il confezionamento e la gestione del magazzino, perché eviterà alle imprese di dover stampare etichette in più di 22 lingue, a seconda dei Paesi in cui i vini dovranno essere esportati.

A riferirlo è Paolo Castelletti, il Segretario Generale dell’Unione Italiana Vini (UIV).

Obbligatori anche i pittogrammi entro la fine del 2023

Valutati positivamente dalle aziende anche i pittogrammi sulle avvertenze sanitarie che l’etichetta dovrà riportare:

Logo donna incinta

Logo divieto di guida in stato di ebrezza

Divieto di consumo ai minori.



Non più di 2 bicchieri al giorno

In accordo con la dieta mediterranea, il numero di bicchieri di vino raccomandato da bere ogni giorno è due.



Lo sapevi che? 100 ml di vino contengono circa 70 calorie.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.