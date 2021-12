Malattie cardiovascolari: contrordine, i carboidrati fanno bene

Secondo un recente studio australiano condotto all’Università di Monash di Melbourne e pubblicato sulla rivista scientifica British Medical Journal, un consumo moderato di carboidrati e grassi saturi ridurrebbe il rischio di malattie cardiovascolari.

Diminuiscono il rischio infarto

Per 15 anni consecutivi, è stata monitorata la dieta di 10mila donne di età compresa tra i 50 e 55 anni.

Al termine dell’indagine, i ricercatori hanno osservato che nelle donne la cui dieta conteneva tra il 41 e il 44% di carboidrati era ridotto del 44% il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari.

Le altre donne del campione che avevano mangiato quantità molto alte o molto basse di carboidrati, presentavano una salute meno buona.

Proteggono anche dal rischio diabete tipo 2

Una dieta con una quota moderata di carboidrati ridurrebbe anche il rischio di contrarre:

· il diabete di tipo 2 (79% in meno),

· ipertensione e obesità (tra l’86 e il 99% in meno).

Riabilitati anche i grassi saturi

Questa ricerca, insieme ad altre recenti meta-analisi, riabiliterebbe anche i grassi saturi poiché non esisterebbero legami significativi con la mortalità o con le malattie cardiovascolari, come da sempre ritenuto. L’importante, come al solito, è non esagerare e consumarli in piccole quantità.

È la dieta nel suo insieme che fa la differenza

I risultati della ricerca farebbero pensare che sia importante concentrarsi sul regime alimentare nel suo insieme e non sui singoli nutrienti. Resta inteso, concludono gli autori, che: “la migliore dieta per la salute è quella che incorpora cereali integrali, verdure e frutta, proteine sane come pesce, legumi, noci e semi, latte non aromatizzato e yogurt; è raccomandabile ancora concentrarsi su scelte di grassi sani”.

Curiosità DOVE SI TROVANO I GRASSI SATURI

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.