Osteoporosi, bere molto per avere ossa forti

Mangiare alimenti ricchi di calcio ed esporsi al sole è fondamentale. Ma non basta per proteggere lo scheletro e prevenire l’osteoporosi. Serve anche bere tanta acqua: in caso contrario, infatti, l’assorbimento del sale minerale così prezioso per le ossa è ridotto. A dirlo due differenti studi, uno condotto da un gruppo di ricercatori tedeschi e pubblicato su Osteoporosis International e l’altro realizzato da un gruppo di ricercatori italiani e pubblicato sul Journal of Clinical Gastroenterology.

L’acqua è una fonte naturale di calcio

Entrambe le ricerche hanno dimostrato che l’acqua è un’ottima fonte di calcio biodisponibile, cioè facilmente assimilabile. Addirittura sembra che il calcio dell’acqua sia meglio utilizzabile di quello contenuto nei cibi. Sicuramente è più facile da assumere: se non tutti mangiano latte e latticini, gli alimenti a più alto contenuto di calcio, tutti bevono acqua, anche se magari in quantità ridotte.

Fra l’altro, dai due studi è emerso che, a dispetto di quanto dicono alcuni falsi miti, il sodio presente nell’acqua minerale non ostacola l’assorbimento del calcio da parte dell’intestino.

I quantitativi ideali

“Il quantitativo di calcio che va giornalmente introdotto con la dieta deve essere di 1000 mg in età adulta, un po’ di più, 1200 mg, in adolescenza, e più ancora, al massimo 1500 mg quando si è anziani o in gravidanza. Da 30 grammi di formaggio grana si assumono 300 mg di calcio, molti però non consumano latte o latticini. Un litro d’acqua, ovviamente di tipo calcico, ne contiene dai 200 ai 400 mg” ha spiegato a Il Messaggero la professoressa Maria Luisa Brandi, presidente Firmo-Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso.

Le altre regole da seguire a tavola

Oltre all’acqua e ai latticini, altri fonti di calcio sono: tofu, pesce azzurro, polpi, calamari, gamberi, alcune verdure, frutta secca, legumi. È importante fare attenzione, invece, al sale da cucina e alle pietanze ricche di sodio, come gli insaccati, i dadi da brodo o gli alimenti in scatola: il sodio in eccesso, infatti, provoca l’aumento della perdita di calcio attraverso l’urina.

Semaforo arancione anche per gli alcolici: se assunti in grosse quantità diminuiscono l’assorbimento di calcio contenuto nei cibi e interferiscono con la normale rigenerazione ossea.

DA SAPERE Per prevenire l’osteoporosi, e non solo, sarebbe bene bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Sì anche a muoversi, a tenere sotto controllo il peso, a non fumare, a non esagerare con il caffè e a esporsi al sole, ovviamente con le dovute precauzioni.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.