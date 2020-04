Per bruciare le calorie fai una ricca colazione

Fare colazione è fortemente raccomandato da tutti i nutrizionisti poiché fornisce energia al corpo dopo il digiuno notturno, ma un recente studio pubblicato sul Journal Endocrinology & Metabolism da parte della Endocrine Society ha dimostrato un altro motivo per cui è prezioso farla: bruciare le calorie.

Merito della termogenesi

Secondo i ricercatori dell’Università di Lubecca in Germania una ricca colazione fa bruciare il doppio delle calorie rispetto a una cena abbondante. Inoltre, aiuta a prevenire patologie come l’obesità e il diabete.

Merito della termogenesi, un processo che misura la capacità del metabolismo e può variare in base all’ora dei pasti. In pratica ogni volta che ingeriamo un alimento, l’organismo consuma energia per l’assorbimento, la digestione, il trasporto e la conservazione dei nutrienti.

Come si è svolto lo studio

Per 3 giorni sono stati tenuti sotto controllo 16 uomini che avevano fatto una colazione a basso contenuto calorico e una cena ad alto contenuto calorico e viceversa. Al termine è risultato che:

– le stesse calorie consumate a colazione e a cena inducono una termogenesi di 2,5 volte più alta se erano consumate al mattino e non nel pasto serale;

– l’aumento della glicemia (lo zucchero nel sangue) e delle concentrazioni di insulina diminuiscono dopo una ricca colazione rispetto a una cena abbondante;

– una modesta colazione, cioè povera di calorie, determina un aumento dell’appetito, soprattutto di dolci.

Cosa consigliano gli esperti

Uno degli autori dello studio, Juliane Richter, dice che questa ricerca conferma l’importanza di un’abbondante colazione rispetto a una ricca cena per bruciare le calorie, perché dimostra come sia efficace nel ridurre il peso e nella prevenzione delle malattie metaboliche, in particolar modo in chi soffre di obesità e di diabete.

Da sapere! L’insulina è l’ormone che regola la concentrazione di glucosio (zucchero) nel sangue.

Fonti / Bibliografia University: Universität zu LübeckUniversität zu Lübeck. Im Focus das Leben

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.