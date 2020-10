Perdere peso dopo un infarto? Ecco il segreto!

Dopo un infarto se si vuol curare la propria salute e perdere peso per sentirsi meglio, c’è un trucco che si può seguire: bisogna mettersi a dieta in coppia. Sembra infatti che coinvolgere il partner e fare attenzione insieme al cibo, permetta di raggiungere migliori risultati.

Più del doppio delle probabilità di successo

È quanto emerge da uno studio presentato al Congresso della Società Europea di Cardiologia, poco tempo fa. “Il miglioramento dello stile di vita dopo un infarto è una parte cruciale della prevenzione” – ha spiegato Lotte Verweij, ricercatrice dell’Università di scienze applicate di Amsterdam.

“Il nostro studio mostra che quando i coniugi si uniscono allo sforzo di cambiare le abitudini, i pazienti hanno maggiori possibilità di diventare più sani, in particolare quando si tratta di perdere peso“.

Lo studio ha rilevato che i pazienti che avevano un compagno che partecipava con loro avevano, nell’arco di un anno, più del doppio delle probabilità di raggiungere risultati positivi in almeno una delle aree prese in considerazione (l’aumento dell’esercizio fisico, la perdita di peso, il non fumare).

Per questioni pratiche e psicologiche

“I pazienti con partner che hanno aderito al programma di perdita di peso ne hanno perso di più rispetto ai pazienti con un partner che non ha aderito al programma – ha spiegato la dottoressa Verweij – Le coppie hanno spesso stili di vita simili e cambiare le abitudini è difficile quando solo una persona sta facendo lo sforzo. Entrano in gioco questioni pratiche, come fare la spesa, ma anche sfide psicologiche, in cui un partner di supporto può aiutare a mantenere la motivazione”.

Da sapere UNISCE LA COPPIA La dieta di coppia rinforza il legame tra i partner, aumenta la motivazione e aiuta a sostenersi nei momenti di crisi. Seguire entrambi un’alimentazione controllata, aiuta reciprocamente nel non cedere al desiderio o alla smania di cibo proibito.

