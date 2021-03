Pistacchi: un aiuto in più per rafforzare il sistema immunitario

Il sistema immunitario, in prima linea contro l’aggressione dei virus, è un meccanismo complesso che si può mantenere efficiente e forte con diverse strategie. Anche mangiando in modo sano ed equilibrato, naturalmente. La conferma arriva da uno studio dell’International Food Information Council, in base al quale una persona su tre riferisce che le proprie abitudini alimentari sono diventate più sane nel corso dell’ultimo anno.

Cibo & salute

Ben il 22% degli intervistati dichiara di essere preoccupato di come le proprie scelte alimentari possano influenzare la salute fisica o mentale. La dieta giusta può essere di grande aiuto nel rafforzare il sistema immunitario e potenziare le difese. Ci sono alimenti particolarmente in questa direzione e tra questi sono da ricordare in modo particolare i pistacchi americani, concentrati di gusto ma soprattutto di sostanze nutrienti, dalle vitamine ai minerali, dalle proteine agli antiossidanti.

Gli esperti sono concordi nell’affermare che tutta la frutta a guscio, di cui i pistacchi sono ottimi rappresentanti, deve essere considerata come una parte integrante di una dieta nutriente che supporta l’organismo in ogni sua attività, anche quella di difesa dalle aggressioni esterne. Senza dimenticare che con il loro basso contenuto di sodio e di zucchero, i pistacchi americani sono considerati da sempre un alleato prezioso per la salute del cuore.

Il parere dell’esperto

Poco calorici se consumati nelle giuste quantità (una manciata ogni giorno è perfetta), i pistacchi americani sono anche un valido supporto per mantenere stabile il peso e controllare il livello di zuccheri nel sangue evitando oscillazioni dell’ago della bilancia. “I pistacchi rappresentano un comodo e veloce spuntino, ottimo da consumare dopo un allenamento oppure ogni volta che si ha bisogno di uno snack nutriente per calmare la fame fino al pasto successivo» conferma il dottor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto in nutrizione ed educazione alimentare. “In questi ultimi tempi così difficili per la salute e il benessere poi, i pistacchi sono preziosi anche per la loro ricchezza in sostanze nutritive capaci di modulare in senso positivo le prestazioni del sistema immunitario” continua l’esperto.

Tante sostanze preziose

Ma quali sono gli elementi che rendono i pistacchi così preziosi? Innanzitutto le vitamine del gruppo B, B1, B6 e folato, utili a combattere le infezioni, e poi zinco, magnesio e selenio che possono ridurre il rischio e la gravità delle infezioni virali. Le proteine di cui sono ricchi rafforzano il sistema immunitario, aiutando a mantenere sane le cellule immunitarie così che possano efficacemente eliminare quelle danneggiate insieme a batteri e virus. Nei pistacchi troviamo poi il rame che aiuta a produrre anticorpi, polifenoli e carotenoidi pronti a incrementare l’attività di alcune cellule immunitarie, ridurre l’infiammazione e potenziare il meccanismo di difesa antiossidante dell’organismo più il gamma-tocoferolo, potente antiossidante, in grado di accelerare i tempi di recupero e ridurre l’infiammazione delle vie aeree.

Lo sapevi che? Ultimo elemento di forza, ma non in ordine di importanza, sono i prebiotici, fibre e molte altre sostanze presenti nei pistacchi, che funzionano come prezioso alimento per i batteri probiotici, preziosi per mantenere sano l’intestino. E si sa che quando l’intestino è in salute, l’organismo è più forte nei confronti delle aggressioni che lo indeboliscono.

