Proteggi il cuore con la dieta atlantica

In aggiunta alla dieta mediterranea, un’altra dieta apporterebbe importanti benefici alla salute umana, soprattutto agli anziani over 60: si tratta della dieta atlantica, un regime alimentare seguito dalla popolazione della Galizia e del Nord del Portogallo.

A dichiararlo è uno studio scientifico dell’Università Autonoma di Madrid e degli Istituti Ciberesp e Imdea, pubblicato sulla rivista Bmc Medicine.

Tanto pesce e cereali integrali

La dieta atlantica è caratterizzata da un regolare consumo di pesce, carne, prodotti lattiero-caseari, verdure, legumi, patate e pane di grano integrale, di segale e di mais. Inoltre prevede un consumo moderato di vino rosso o bianco a pranzo e cena (mezzo bicchiere a pasto). Portare in tavola questi alimenti, dichiarano i ricercatori, ridurrebbe il rischio di mortalità tra gli adulti più anziani.

Gli stessi autori dello studio avevano già osservato con una precedente ricerca che questa dieta era associata anche a:

· Minori casi di obesità;

· Migliori valori di colesterolo, trigliceridi e pressione sanguigna (tutti fattori di rischio cardiovascolare);

· Minor rischio di infarto del miocardio.

Ridotto il tasso di mortalità

Il risultato raggiunto al termine degli oltre dieci anni di studio su un campione di 3165 over 60 è stato che in tutti coloro che avevano seguito la dieta atlantica si era ridotto il tasso di mortalità del 33% rispetto a quelli che avevano adottato un altro stile di vita alimentare. Presumibilmente, ciò che è valido per gli anziani, poi è valido anche per tutti i membri della famiglia, compresi i bambini.

Dieta atlantica o dieta mediterranea?

Confrontandola con la dieta mediterranea, i ricercatori hanno infine osservato che la dieta atlantica apporterebbe una riduzione della mortalità molto vicina a quella ottenuta con la dieta Patrimonio dell’Umanità, riconosciuta come tale dall’Unesco nel 2010, cioè la dieta mediterranea.

Da sapere

