Un uovo al giorno non fa male al cuore

È stato recentemente pubblicato uno studio che riabilita il consumo delle uova: uno al giorno non provoca danni al cuore. La ricerca è stata pubblicata su American Journal of Clinical Nutrition da alcuni ricercatori canadesi del Population Health Research Institute (Phri), della McMaster University e dell’Hamilton Health Sciences, che hanno dimostrato che mangiare un uovo ogni giorno non aumenta il rischio di malattie cardiovascolari.

La ricerca sulle uova ha coinvolto quasi 200.000 persone

Per lo studio sono stati ripresi i dati provenienti da tre ricerche svolte in 50 diversi Paesi. Del campione totale di 177mila persone, 146mila erano sani e 31mila affetti da malattie cardiovascolari. Dall’analisi delle abitudini alimentari del campione non sono emersi danni alla salute associati al consumo di uova, anche quotidiano. Ma poiché la maggior parte degli individui aveva consumato al massimo un uovo al giorno, i ricercatori consigliano di non superare questa quantità.

Né infarto né colesterolo più alto

Nel dettaglio, è risultato che un uovo al giorno non aumenta il rischio di malattie cardiovascolari o mortalità, anche in coloro che hanno una storia familiare di malattie cardiovascolari o di diabete. E non è stata rilevata alcuna associazione significativa tra il consumo di uova e maggiori livelli di colesterolo nel sangue. Per concludere, l’autrice dello studio Mahshid Dehghan ha dichiarato che: “Questi risultati sono ampiamente applicabili sia agli individui sani sia a quelli con malattie cardiovascolari”.

Da sapere! L’uovo è un nutrimento di elezione, ricco di proteine e grassi, oltre che di vitamine e dei minerali più importanti per lo sviluppo dell’organismo.

