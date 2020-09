Vuoi dimagrire? Mangia arance e mandarini e rafforzi pure le difese

Arance e mandarini sono un concentrato di salute, grazie alla presenza di vitamina C, antiossidanti e fibre. Ma non solo. Rappresentano anche un’arma in più per dimagrire. Il merito sarebbe di una molecola – la nobiletina – , presente proprio in questi agrumi, dalle proprietà dimagranti, che sembra proteggere anche dagli effetti negativi dell’obesità, dall’arteriosclerosi al diabete. La scoperta è frutto di uno studio condotto dagli esperti della University of Western Ontario in Canada e pubblicato sul Journal of Lipid Research.

Tiene a bada anche il colesterolo

I ricercatori hanno scoperto che, alimentando topi con una dieta ricca di grassi e di colesterolo e aggiungendo ai pasti una dose di nobiletina, gli animali non ingrassano e non sviluppano resistenza all’insulina come altri animali che seguono la stessa dieta senza però assumere la molecola. “Abbiamo anche dimostrato – spiega Murray Huff, autore del lavoro – che somministrando nobiletina alle cavie già obese e con gli effetti negativi dei chili di troppo già conclamati (insulino-resistenza, colesterolo alto, arteriosclerosi), la molecola riesce a far rientrare i sintomi” Addirittura, affermano “favorisce la regressione delle placche di arteriosclerosi”.

Effetti positivi sul diabete

Gli esperti hanno tentato di individuare il meccanismo d’azione della molecola che sembra efficace anche per dimagrire, ma a oggi sono riusciti soltanto a scoprire che la nobiletina agisce usando bersagli molecolari distinti da quelli colpiti da farmaci oggi in uso contro il diabete (come per esempio, la metformina). Arance e mandarini quindi, non solo aiutano a dimagrire ma tengono sotto controllo il diabete grazie all’espertina, un antiossidante che blocca gli zuccheri evitando così l’aumento della glicemia.

Da sapere!

