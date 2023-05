Festa della mamma: giorno, origini e idee per festeggiare

La festa della mamma è una delle ricorrenze preferite dalle famiglie: si tratta, infatti, di un’occasione per celebrare una delle figure più importanti a tutte le età, e a maggior ragione per i bambini. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla data e le origini di questa celebrazione e alcune idee per trascorrere una giornata speciale in famiglia.

Festa della mamma: in che giorno si festeggia?

In Italia, la festa della mamma si celebra ogni anno la seconda domenica di maggio. Come la Pasqua, dunque, è una festa “mobile”, la cui data cambia ogni anno. L’appuntamento, appunto, è sempre per la seconda domenica di maggio, mese che la religione cattolica dedica alla Madonna, la madre di tutte le madri. Tuttavia, non si tratta di una festa religiosa, bensì laica, nata per accendere le luci sulle mamme.

In passato si festeggiava l’8 maggio. Nel 2000, però, si è deciso di spostarla alla domenica centrale di maggio per varie ragioni, essenzialmente per allinearsi a quanto avviene in molti altri stati (come gli Stati Uniti) e per farla coincidere con un giorno festivo e permettere dunque alla famiglia di stare più facilmente insieme. Non tutte le nazioni, comunque, seguono questo calendario: nel Regno Unito, per esempio, si festeggia la quarta domenica di quaresima, in Norvegia la seconda domenica di febbraio, in Tailandia il 12 agosto e così via.

Festa della mamma: le origini della ricorrenza

La festa della mamma ha origini molto antiche: secondo le fonti giunte fino ai nostri giorni, infatti, già nel mondo greco romano, nelle numerose feste legate alle divinità femminili si festeggiavano anche le mamme. Nell’età medioevale e rinascimentale, invece, la tradizione si è un po’ persa: abbiamo traccia di feste per la maternità della Madonna, la “Madre di Dio”, ma non di celebrazioni per le madri. Per la prima festa della mamma “moderna” bisogna arrivare fino all’800, al termine della guerra civile americana, quando la pacifista Ann Reeves Jarvis promosse una serie di incontri, picnic e altri momenti conviviali per favorire l’amicizia tra le madri di Nordisti e Sudisti. Qualche anno dopo, Anna Jarvis, figlia di Ann Reeves Jarvis, probabilmente ispirata dalle gesta della madre, cominciò a organizzare una serie di appuntamenti dedicati alle madri, che raccolsero un seguito sempre maggiore, tanto che nel 1914 il presidente americano Woodrow Wilson decise di istituire la festa della mamma. Lo stesso presidente Wilson scelse di far cadere la ricorrenza la seconda domenica di maggio (periodo dell’anno in cui era morta Anna Jarvis), data che venne poi adottata da molti altri Paesi.

Festa della mamma in Italia

In Italia, nel 1933, durante il fascismo, venne istituita la “Giornata della madre e del fanciullo”, che però aveva una ragione di tipo propagandistico, in quanto le mamme erano il fulcro della politica natalista del regime fascista.

La festa della mamma così come è intesa oggi, è nata a metà degli anni ’50, a seguito di due eventi diversi.

Nel 1956 Raul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera (in Liguria), decise, in collaborazione con l’Ente fiera del fiore della pianta ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, di istituire una giornata per festeggiare la mamma. L’anno successivo, invece, don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tordibetto ad Assisi, ebbe l’idea di celebrare la mamma nel suo forte valore religioso, come luogo di incontro e di dialogo delle varie culture tra loro. Da allora, ogni anno, la parrocchia di Tordibetto organizza per la festa della mamma importanti manifestazioni a carattere religioso e culturale. Dalla fine degli anni ’50-inizio degli anni ’60 la festa si è diffusa in tutta Italia ed è stata tramandata fino ai giorni nostri.

Idee per festeggiare la Festa della mamma

Che cosa fare per rendere la festa della mamma speciale? Ecco qualche idea facile, ma d’effetto.

1. Realizzare dei lavoretti

La tradizione vuole che siano i bambini a preparare i doni alla mamma, da soli o con l’aiuto del papà se troppo piccoli: disegni, bigliettini, poesie, origami, mandala, filastrocche, lavoretti sono sempre molto apprezzati dalle mamme. Via libera anche agli acrostici, componimenti poetici nei quali si usano le lettere che compongono il nome della mamma per formare delle frasi. Per esempio, Viola potrebbe diventare vivace, instancabile, ottima cuoca, luce amorevole. Si possono copiare alcune idee anche dai lavoretti creativi per la festa del papà.

2. Preparare una torta

In alternativa ai lavoretti creativi, si potrebbe preparare un buon dolce, da gustare poi tutti insieme. Per esempio, la torta allo yogurt senza uova. Basta mettere un vasetto di yogurt alla vaniglia in una ciotola, aggiungere un vasetto di zucchero, un vasetto di olio di semi e mezzo vasetto di acqua frizzante. Mescolare bene e poi unire tre vasetti di farina e una bustina di lievito per dolci. Amalgamare bene. Infarinare e imburrare una tortiera, aggiungere il composto, quindi cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti. A fine cottura, lasciare intiepidire e poi aggiungere lo zucchero a velo. Il tocco in più? Usare una tortiera a forma di cuore. Oltretutto, cucinare con i bambini è educativo e anche divertente.

3. Organizzare un picnic

Se la giornata lo permette, si può organizzare un bel picnic nel giardino di casa o al parchetto più vicino. A seconda dei gusti della mamma e delle esigenze della famiglia, si possono preparare dei semplici tramezzini o panini, oppure della pasta fredda, delle pizzette e focaccine, un’insalata di riso venere con salmone e pomodorini: non c’è che l’imbarazzo della scelta. E se piove? Niente paura, si può improvvisare un picnic casalingo, sul divano o sul tappeto della sala.

4. Regalare dei fiori

I fiori sono un grande classico: probabilmente si tratta di un regalo poco originale, ma in genere molto gradito dalle donne. Alla festa della mamma si possono regalare i fiori preferiti dalla mamma oppure si possono scegliere le varietà in base al loro significato. Per esprimere gratitudine e ammirazione, per esempio, è ottima l’Alstroermeria, l’Azalea invece esprime la femminilità e la temperanza. Regalare una Dalia equivale a dire un grazie sentito e sincero, mentre scegliere la Potentilla, che simboleggia l’amore materno, è come esprimere adorazione.

5. Ideare una sorpresa

Per una festa della mamma davvero originale, i bambini, con l’aiuto di qualche adulto, possono ideare una bella sorpresa per la mamma. Per esempio, possono allestire una sorta di beauty-farm casalinga, armandosi di maschere, oli per massaggi, sali da bagno. Oppure possono preparare un piccolo show di danza, canto, acrobazie, indovinelli, a seconda delle abilità dei componenti della famiglia.

6. Fare un’esperienza insieme

Quale miglior modo di celebrare la festa della mamma se non stando tutti insieme? Per l’occasione si può regalare a tutta la famiglia un’esperienza da condividere, come una giornata a un parco divertimenti o in un museo adatto ai bambini, uno spettacolo teatrale o un film al cinema, un evento family-friendly. In molte città si possono trovare proposte adatte a tutte le età, per esempio la Scala di Milano, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, il Teatro dei Piccoli di Napoli offrono spesso eventi musicali classici o pop a misura di bambino.

7. Partire per una gita

Se il meteo è clemente e la mamma ama trascorrere del tempo all’aria aperta e viaggiare, non c’è nulla di meglio di una bella gita fuori porta, magari anche per più giorni. Per viaggiare coi bambini in tutta tranquillità basta seguire alcune semplici regole e tutto andrà per il meglio.