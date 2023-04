Laura Latino, da avvocato di successo a Just4Mom

Avvocata di origini messinesi, Laura Latino è content creator e “una mamma come tante alla continua ricerca di un equilibrio fra la gestione dei figli e del lavoro” , che ha deciso di raccontare la sua maternità, e tutti gli alti e bassi, attraverso i suoi canali social e un progetto editoriale. La redazione di Bimbisaniebelli ha deciso di intervistarla anche per avere qualche consiglio su come gestire figli e routine familiare. Laura infatti ha due splendide bambine: Lavinia di 6 anni e Elisabetta Sofia di 3.

Come gestire il rapporto con i figli senza (troppa) apprensione

“Provo a fare tutto, a dare tutto a non far mancare niente a nessuno, ma la perfezione non esiste e neppure una formula magica per far sempre funzionare le cose sempre al meglio. Ho momenti di grande slancio emotivo in positivo, quando mi sembra che tutto vada come deve, e momenti di sconforto, quando non riesco ad avere tutto sotto controllo”.

Ci racconta dell’ottimo rapporto con le due figlie che segue tutti i giorni e che sprona affinché siano libere di esprimersi e soprattutto indipendenti. Poco favorevole da sempre alle punizioni, afferma di essere comunque una mamma severa ma al tempo stesso non troppo ansiosa o scrupolosa. Proprio per questo consiglia alle future mamme di “non farsi prendere dal panico” e continua dicendo che “nessun genitore nasce sapendolo fare: piano piano si prendono le misure e si impara”.

E proprio sulla necessità di avere come riferimento i genitori sottolinea Laura “sento dire ancora troppo spesso “mio marito è bravo: mi aiuta con i bambini”; ebbene, no, un padre non aiuta, ma fa il suo dovere proprio come la madre. La collaborazione è l’unico segreto per far funzionare la vita di coppia e con i figli. La cosa fondamentale è farlo insieme, mamma e papà.”

Accettarsi dopo una o più gravidanze

Dopo due splendide gravidanze, Laura afferma di essere cambiata tantissimo a livello emotivo e psicologico. “Quando diventi genitore non ci sei più tu al primo posto ed anche il mondo ti sembra un posto peggiore di quanto non lo fosse prima. Sono sicuramente più stressata, è difficile ritagliarsi del tempo per se stesse e ciò inevitabilmente incide nella propria sfera personale”. In aggiunta la diagnosi di diastasi addominale dopo il secondo parto nel 2019 ha sicuramente avuto delle conseguenze che però accetta in modo pacifico. “La mia pancia non è più quella di un tempo, non mi piace, dovrei fare di più (in termini di esercizi mirati e trattamenti estetici) per migliorarne l’aspetto, ma appunto, come dicevo, ormai passo in secondo piano, quindi faccio ciò che posso e convivo e accetto pacificamente la nuova me”.

Il progetto Just4Mom

Laura ha lanciato nel 2016 Just4Mom, un progetto editoriale che è cresciuto di pari passo con la sua prima gravidanza, nel quale ha cercato di “condividere le mie paure, il senso di inadeguatezza che si finisce per provare quando ci si ritrova catapultate nel viaggio della maternità”. Ed è proprio per questo che sottolinea come un magazine che parli di maternità, oltre a fornire risposte ai dubbi sui bambini, anche essere di supporto emotivo per la lettrice. “Dovrebbe trasmettere un senso di inclusione e rassicurare la madre facendo capire che non è sola”.

“Sul magazine Just4Mom, così come all’interno dei relativi canali social, insieme alla redazione, trattiamo i più svariati argomenti legati al mondo dei bambini e della famiglia. Cerchiamo sempre di offrire risposte, spunti di riflessione e occasioni di confronto e condivisione”. “Il viaggio della maternità è ancora troppo tortuoso” continua Laura, “compagni che non fanno il loro dovere, mancanza di supporto alle famiglie da parte dello Stato e quasi totale assenza di opportunità per le madri lavoratrici”.

