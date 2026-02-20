Permessi allattamento: come richiederli e fino a quando

Argomenti trattati
Una madre che lavora, anche part-time purchè sia dipendente, può richiedere direttamente al proprio datore di lavoro i permessi per l’allattamento concessi dall’articolo 39 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Le ore di permesso sono due al giorno e possono essere fruite consecutivamente oppure suddivise: salgono a quattro nel caso di parto gemellare o plurimo mentre scendono a una se la donna ha un part-time che non arriva alle sei ore giornaliere e a mezz’ora se il piccolo frequenta il nido.
Quando sussistono particolari condizioni, come ad esempio nel caso di una mamma lavoratrice autonoma, è il padre, purchè dipendente, che può usufruire dei permessi per l’allattamento. La richiesta va fatta al proprio datore di lavoro mentre si devono rivolgere direttamente all’Inps alcune categorie di lavoratrici, a entrambi i padri.
Come richiedere i permessi per l’allattamento
Innanzitutto, come specificato nel portale Inps, è importante sapere che hanno diritto ai permessi per l’allattamento:
- le madri biologiche, ma anche adottive e affidatarie purchè siano lavoratrici dipendenti a tempo determinato o indeterminato
- i permessi sono previsti anche per le madri che lavorano part-time purchè raggiungano le 6 ore di lavoro giornaliero
Anche i padri possono usufruire dei permessi per l’allattamento purchè sussistano precise condizioni:
- la madre è deceduta oppure a causa di una grave infermità non può occuparsi del bambino
- la madre ha rinunciato alle ore di riposo. L’allattamento infatti è facoltativo: se una madre non vuole usufruirne basta che non faccia domanda. In questo caso, se lo desidera, potrà presentarla il padre
- la madre è lavoratrice autonoma
- il neonato è affidato solo al padre
- nel caso di parto plurimo. Le ore di riposo giornaliero raddoppiano e una parte può essere richiesta dal padre.
Sono cumulabili?
Le ore di riposo giornaliero previste dalla legge per le madri lavoratrici sono 2 al giorno che diventano 4 in caso di parto gemellare o plurimo. Se la madre fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, ad esempio un micronido istituito sul posto di lavoro, la durata del permesso scende a mezz’ora.
Nel caso in cui la madre sia una lavoratrice part-time con un contratto che prevede meno di 6 ore lavorative al giorno, il permesso scende a una sola ora giornaliera.
Le due ore di permesso per l’allattamento possono essere fruite in modo consecutivo, ad esempio uscendo prima da lavoro oppure tornando a casa all’ora di pranzo, oppure suddivise, ad esempio 1 ora al mattino e 1 ora al pomeriggio, 1 ora in entrata e 1 ora in uscita.
I permessi per l’allattamento non sono cumulabili con le ore di altri permessi retribuiti fruiti nello stesso giorno. Ad esempio, se la madre o il padre fruiscono di una giornata interamente coperta da ferie o dal congedo parentale, non possono godere anche dei riposi orari per allattamento. E’ possibile comunque combinare i permessi per allattamento con altre assenze parziali, purché siano correttamente contabilizzati e rientrino nei limiti giornalieri previsti dalla normativa. Se una mamma, ad esempio, torna al lavoro per mezza giornata può comunque usufruire del riposo per allattamento, di una o due ore in base alle ore di lavoro.
Fino a quando si possono chiedere
Le mamme, o in alternativa i padri, hanno diritto a chiedere i permessi per l’allattamento fino al compimento del primo anno di vita del bambino. La durata effettiva del periodo in cui è possibile usufruire dei permessi per allattamento dipende in ogni caso dall’età del bambino nel momento in cui si rientra al lavoro. Due esempi per chiarire:
- se una madre ha deciso di suddividere il periodo di congedo di maternità, che per legge prevede un’astensione obbligatoria dal lavoro di 5 mesi, in un mese prima del parto e 4 mesi dopo la nascita del piccolo, avrà diritto ai permessi per allattamento per 8 mesi finchè il bambino compie l’anno di età
- se invece una mamma, oltre al congedo di maternità obbligatorio, ha deciso di utilizzare anche ulteriori 3 mesi di congedo parentale, può avere diritto ai permessi per l’allattamento per 6 mesi fino al compimento dell’anno del bambino.
La domanda Inps
I permessi per allattamento sono periodi di assenza retribuita (al 100% della retribuzione oraria) a carico dell’INPS che vengono però anticipati in busta paga dal datore di lavoro. La domanda per i permessi va quindi inoltrata direttamente al proprio datore di lavoro indicando il periodo e le modalità con cui si intende usufruire del permesso.
Fanno eccezione alcune categorie di lavoratrici (lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l’Inps sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione) che devono invece presentare domanda direttamente alla sede Inps di appartenenza.
Diversa la modalità di richiesta per i padri che usufruiscono dei permessi di allattamento al posto della madre: in questo caso la domanda va inoltrata sia al proprio datore di lavoro che alla sede Inps di appartenenza per via telematica.
