La menopausa è una fase naturale della vita di ogni donna, ma quando arriva prima del previsto può suscitare dubbi e preoccupazioni, soprattutto se si manifesta in un’età in cui si sta ancora pensando a una gravidanza.

Si parla di menopausa precoce quando la funzione delle ovaie si interrompe prima dei 45 anni, con la conseguente riduzione della produzione di ormoni sessuali, in particolare degli estrogeni, e la progressiva cessazione delle mestruazioni.

Non si tratta semplicemente di una menopausa che arriva qualche anno prima: è una condizione che merita attenzione medica perché la carenza ormonale anticipata può avere conseguenze sulla fertilità, sulla salute delle ossa, sull’apparato cardiovascolare e sul benessere psicofisico.

Per comprendere meglio questa condizione è importante distinguere la menopausa precoce da quella che viene definita tempestiva, ovvero quella che si verifica nell’età considerata fisiologica. In genere la menopausa naturale compare tra i 45 e i 55 anni, con un’età media intorno ai 50-51 anni. Si parla invece di menopausa precoce quando si manifesta tra i 40 e i 44 anni. Se la perdita della funzione ovarica avviene prima dei 40 anni, la definizione medica più appropriata è insufficienza ovarica prematura (POI, dall’inglese Premature Ovarian Insufficiency).

Quest’ultima distinzione non è soltanto terminologica. L’insufficienza ovarica prematura, infatti, non coincide necessariamente con la cessazione definitiva e irreversibile dell’attività delle ovaie: a differenza della menopausa naturale può presentare periodi di attività ovarica intermittente con una possibile, seppur ridotta, ripresa delle mestruazioni e, in alcuni casi, perfino una gravidanza spontanea.

Per parlare di menopausa, inoltre, è necessario che le mestruazioni siano assenti da almeno 12 mesi consecutivi in assenza di altre cause che possano spiegare l’interruzione del ciclo. Prima di questo momento possono comparire irregolarità mestruali e altri segnali legati alle variazioni ormonali. Riconoscere tempestivamente i segnali e rivolgersi al ginecologo è quindi fondamentale: una diagnosi corretta permette di individuare le possibili cause, valutare gli effetti sulla salute e considerare le terapie più adatte.

Le cause principali della menopausa precoce

Le cause della menopausa precoce sono diverse e non sempre facilmente identificabili. Alla base di questa condizione c’è una riduzione anticipata della funzionalità ovarica che può dipendere da fattori genetici, malattie autoimmuni, trattamenti medici o, in alcuni casi, da motivi ancora sconosciuti.

1. Fattori genetici ed ereditarietà

La predisposizione genetica può influenzare lo sviluppo e il funzionamento delle ovaie, favorendo un esaurimento anticipato della riserva ovarica. Tra le condizioni più note troviamo:

sindrome di Turner: un’anomalia cromosomica che può compromettere lo sviluppo ovarico

un’anomalia cromosomica che può compromettere lo sviluppo ovarico premutazione del gene FMR1: associata alla sindrome dell’X fragile, aumenta il rischio di insufficienza ovarica prematura, senza determinarla necessariamente

associata alla sindrome dell’X fragile, aumenta il rischio di insufficienza ovarica prematura, senza determinarla necessariamente altre alterazioni genetiche: alcune varianti possono interferire con la maturazione dei follicoli e la produzione ormonale.

Anche la familiarità può avere un ruolo: avere una madre o una sorella che ha avuto una menopausa precoce può aumentare il rischio, ma non significa che la condizione si manifesterà necessariamente.

2. Malattie autoimmuni

In alcune donne il sistema immunitario può attaccare erroneamente i tessuti dell’organismo, comprese le ovaie, compromettendone la funzionalità.

Questo fenomeno può essere associato a patologie come la tiroidite di Hashimoto, il morbo di Graves, il morbo di Addison e il diabete di tipo 1. La presenza di una malattia autoimmune, tuttavia, non comporta automaticamente un’insufficienza ovarica.

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3. Interventi chirurgici alle ovaie

Alcune operazioni ginecologiche possono ridurre la riserva ovarica, soprattutto quando comportano la rimozione di parte del tessuto sano. È il caso, per esempio, degli interventi per endometriosi o cisti ovariche.

Una situazione diversa è l’ovariectomia bilaterale, cioè l’asportazione di entrambe le ovaie: se eseguita prima della menopausa naturale determina l’interruzione immediata della funzione ovarica e una menopausa chirurgica.

4. Chemioterapia e radioterapia

Alcuni trattamenti oncologici possono danneggiare i follicoli ovarici e compromettere la produzione ormonale. Il rischio dipende dal tipo e dal dosaggio dei farmaci chemioterapici, dalla durata delle cure, dall’età della donna e dall’eventuale esposizione delle ovaie alle radiazioni.

La perdita della funzione ovarica può essere temporanea oppure permanente. Per questo, prima di iniziare un trattamento oncologico, è importante valutare con gli specialisti le possibilità di preservazione della fertilità.

5. Altri fattori di rischio

Alcune condizioni meno frequenti possono contribuire all’insufficienza ovarica, tra cui determinate malattie metaboliche ereditarie (come la galattosemia) e rare infezioni che coinvolgono il tessuto ovarico.

Anche il fumo di sigaretta è associato a un anticipo dell’età della menopausa. Per quanto riguarda l’esposizione a sostanze tossiche e inquinanti ambientali, invece, le evidenze scientifiche sono ancora in evoluzione.

6. Forme idiopatiche: quando la causa è sconosciuta

In una parte significativa dei casi non è possibile individuare una causa precisa. Si parla allora di insufficienza ovarica prematura idiopatica, una condizione nella quale gli accertamenti non permettono di identificare l’origine del problema.

L’assenza di una causa riconoscibile non rende la diagnosi meno importante: anche in questi casi è fondamentale rivolgersi a uno specialista per valutare la salute ormonale, proteggere il benessere generale e individuare il percorso terapeutico più adatto.

I sintomi da non sottovalutare

La menopausa precoce può manifestarsi con segnali simili a quelli della menopausa naturale. Tra i più comuni ci sono le irregolarità del ciclo mestruale, che possono evolvere fino all’assenza delle mestruazioni (amenorrea), le vampate di calore e le sudorazioni notturne.

Possono comparire anche secchezza vaginale, calo del desiderio sessuale, sbalzi d’umore e disturbi del sonno.

I sintomi possono variare molto da donna a donna, sia per intensità sia per frequenza. Ecco quali sono i principali:

alterazioni del ciclo mestruale: le mestruazioni possono diventare irregolari, più distanziate o interrompersi del tutto. In alcuni casi, le variazioni del ciclo rappresentano il primo segnale della riduzione della funzionalità ovarica

le mestruazioni possono diventare irregolari, più distanziate o interrompersi del tutto. In alcuni casi, le variazioni del ciclo rappresentano il primo segnale della riduzione della funzionalità ovarica vampate di calore e sudorazioni notturne: sono tra i disturbi più caratteristici e sono legati alla riduzione degli estrogeni. Possono provocare improvvise sensazioni di calore, arrossamento e sudorazione, anche durante il riposo notturno

sono tra i disturbi più caratteristici e sono legati alla riduzione degli estrogeni. Possono provocare improvvise sensazioni di calore, arrossamento e sudorazione, anche durante il riposo notturno secchezza vaginale e fastidi intimi: la diminuzione degli estrogeni può rendere i tessuti vaginali più sottili e meno elastici, causando secchezza, bruciore, irritazione e talvolta dolore durante i rapporti sessuali

la diminuzione degli estrogeni può rendere i tessuti vaginali più sottili e meno elastici, causando secchezza, bruciore, irritazione e talvolta dolore durante i rapporti sessuali disturbi del sonno: difficoltà ad addormentarsi, risvegli frequenti e sonno poco riposante possono essere favoriti dalle sudorazioni notturne e dalle variazioni ormonali

difficoltà ad addormentarsi, risvegli frequenti e sonno poco riposante possono essere favoriti dalle sudorazioni notturne e dalle variazioni ormonali cambiamenti dell’umore: irritabilità, ansia e maggiore vulnerabilità emotiva possono accompagnare questa fase

irritabilità, ansia e maggiore vulnerabilità emotiva possono accompagnare questa fase calo del desiderio sessuale: può essere associato alle variazioni ormonali, alla secchezza vaginale, al dolore durante i rapporti e al disagio emotivo.

Quando rivolgersi al ginecologo

Non bisogna sottovalutare soprattutto le alterazioni del ciclo mestruale, in particolare quando si verificano prima dei 40-45 anni e si accompagnano ad altri sintomi compatibili con una riduzione degli estrogeni.

L’assenza delle mestruazioni, infatti, non è sempre sinonimo di menopausa precoce: può dipendere anche da gravidanza, stress, variazioni importanti del peso corporeo, disturbi tiroidei o altre condizioni.

Per questo è importante rivolgersi al ginecologo in presenza di cicli che diventano persistentemente irregolari o scompaiono, senza attendere necessariamente la comparsa di tutti i sintomi. Una valutazione tempestiva permette di individuare la causa dei disturbi e, se necessario, avviare gli accertamenti per una diagnosi corretta.

Come avviene la diagnosi

La diagnosi viene formulata dal ginecologo attraverso la valutazione dei sintomi, della storia clinica e di specifici esami del sangue. È importante approfondire tempestivamente eventuali irregolarità mestruali, soprattutto quando si accompagnano a vampate di calore, sudorazioni notturne e altri disturbi tipici della carenza estrogenica.

1. Anamnesi e valutazione clinica

Il ginecologo raccoglie informazioni sulla regolarità del ciclo, sui sintomi presenti e sulla storia familiare. Approfondisce inoltre la valutazione di eventuali interventi chirurgici alle ovaie, trattamenti oncologici e patologie autoimmuni o genetiche che possono rappresentare fattori di rischio.

2. Gli esami ormonali

L’esame principale è il dosaggio dell’FSH (ormone follicolo-stimolante). Quando la funzionalità ovarica diminuisce l’ipofisi tende ad aumentarne la produzione: valori elevati possono quindi indicare un’insufficienza ovarica.

Secondo le linee guida ESHRE 2024, per diagnosticare un’insufficienza ovarica prematura sono necessari:

irregolarità mestruali o assenza delle mestruazioni da almeno quattro mesi

valori di FSH superiori a 25 IU/L.

Se il risultato non è conclusivo, il dosaggio può essere ripetuto dopo 4-6 settimane. Il medico può richiedere anche l’estradiolo, per valutare la produzione di estrogeni.

3. Gli altri accertamenti

In base alla situazione clinica possono essere prescritti ulteriori esami per individuare eventuali cause o escludere altre condizioni. Tra questi:

test di gravidanza per escludere una gravidanza in presenza di amenorrea

per escludere una gravidanza in presenza di amenorrea esami della tiroide per verificare eventuali disfunzioni

per verificare eventuali disfunzioni test genetici come il cariotipo e la ricerca della premutazione del gene FMR1

come il cariotipo e la ricerca della premutazione del gene FMR1 esami immunologici per individuare eventuali patologie autoimmuni associate.

L’ecografia ginecologica può integrare la valutazione, ma non è sufficiente da sola per confermare la diagnosi. È importante informare il ginecologo anche di eventuali contraccettivi o terapie ormonali in corso, perché possono influenzare i risultati degli esami.

Terapie e rimedi: la Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) e lo stile di vita

La menopausa precoce richiede un percorso di cura personalizzato che ha l’obiettivo di alleviare i sintomi della carenza ormonale e, soprattutto, proteggere la salute nel lungo periodo. Il trattamento di riferimento è la Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS), affiancata da uno stile di vita sano e da controlli medici regolari.

La TOS consiste nella somministrazione di ormoni, principalmente estrogeni, per compensare la ridotta produzione ovarica. Nelle donne con insufficienza ovarica prematura è raccomandata, in assenza di controindicazioni, anche quando i sintomi sono lievi o assenti.

I suoi principali benefici sono:

alleviare vampate di calore e sudorazioni notturne

e sudorazioni notturne contrastare la secchezza vaginale e i disturbi genitourinari

e i disturbi genitourinari proteggere la densità ossea e ridurre il rischio di osteoporosi

e ridurre il rischio di osteoporosi contribuire alla tutela della salute cardiovascolare.

La terapia può essere somministrata per via orale oppure attraverso cerotti o gel cutanei. Se la donna conserva l’utero, agli estrogeni deve essere associato un progestinico per proteggere l’endometrio da una crescita eccessiva.

Un aspetto importante riguarda la durata: nelle donne con insufficienza ovarica prematura le linee guida internazionali raccomandano generalmente di proseguire la terapia almeno fino all’età della menopausa naturale, intorno ai 50-51 anni, salvo controindicazioni. Successivamente la necessità di continuare viene valutata insieme al medico.

La TOS non è però indicata indistintamente per tutte: la scelta del trattamento, del dosaggio e della modalità di somministrazione deve tenere conto della storia clinica e delle eventuali controindicazioni.

Un recente documento congiunto della Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia (FIGO) e della International Menopause Society (IMS), pubblicato nell’ottobre 2026 sull’International Journal of Gynecology & Obstetrics, propone un nuovo approccio alla terapia ormonale nelle donne con menopausa precoce e insufficienza ovarica prematura. Gli esperti sottolineano l’importanza di iniziare tempestivamente il trattamento, utilizzare dosaggi adeguati e proseguirlo fino all’età della menopausa naturale, quando indicato. La TOS viene considerata non soltanto uno strumento per alleviare i sintomi, ma anche una strategia per contrastare le conseguenze a lungo termine della carenza estrogenica e tutelare la salute cardiovascolare, ossea, cognitiva e sessuale.

Controindicazioni e rischi della TOS

Come ogni trattamento farmacologico, anche la Terapia Ormonale Sostitutiva presenta possibili controindicazioni ed effetti indesiderati.

La TOS è generalmente sconsigliata in presenza di un tumore al seno pregresso o in corso, di alcune neoplasie ormono-dipendenti, di trombosi venosa o embolia polmonare in atto o pregresse e di sanguinamenti vaginali non ancora diagnosticati. In alcune situazioni è possibile valutare alternative o modalità di somministrazione differenti con il supporto di uno specialista.

Tra i possibili effetti indesiderati si possono verificare tensione mammaria, gonfiore, nausea, mal di testa e sanguinamenti irregolari, soprattutto nei primi mesi di trattamento. Alcuni rischi, come quelli tromboembolici, variano anche in base alla formulazione e alla via di somministrazione: gli estrogeni applicati attraverso cerotti o gel, per esempio, presentano generalmente un rischio di trombosi inferiore rispetto a quelli assunti per via orale.

È importante precisare che, nelle donne con insufficienza ovarica prematura, la TOS sostituisce gli ormoni che l’organismo avrebbe normalmente prodotto fino all’età della menopausa naturale. Le evidenze disponibili non indicano un aumento del rischio di tumore al seno rispetto alle donne della stessa età senza questa condizione. Il rapporto tra benefici e rischi è quindi diverso rispetto a quello della terapia iniziata in età più avanzata. La scelta deve comunque essere sempre personalizzata e rivalutata periodicamente insieme al ginecologo.

Alimentazione e stile di vita

Accanto alla terapia farmacologica, alcune abitudini quotidiane possono contribuire a proteggere la salute cardiovascolare, metabolica e ossea. In particolare, è consigliabile:

seguire un’alimentazione equilibrata: privilegiare frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e fonti di grassi insaturi. È importante assicurare un adeguato apporto di calcio e vitamina D, fondamentali per la salute delle ossa

privilegiare frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce e fonti di grassi insaturi. È importante assicurare un adeguato apporto di calcio e vitamina D, fondamentali per la salute delle ossa praticare attività fisica regolarmente: camminata, corsa leggera, esercizi con i pesi e attività di resistenza aiutano a mantenere la massa ossea e muscolare e a proteggere il sistema cardiovascolare

camminata, corsa leggera, esercizi con i pesi e attività di resistenza aiutano a mantenere la massa ossea e muscolare e a proteggere il sistema cardiovascolare evitare il fumo e limitare l’alcol: entrambe le abitudini possono incidere negativamente sulla salute generale e sul benessere delle ossa

entrambe le abitudini possono incidere negativamente sulla salute generale e sul benessere delle ossa mantenere un peso corporeo adeguato: evitare sia il sottopeso sia il sovrappeso contribuisce alla salute metabolica e cardiovascolare

evitare sia il sottopeso sia il sovrappeso contribuisce alla salute metabolica e cardiovascolare curare il riposo e il benessere psicologico: dormire a sufficienza e dedicare attenzione alla gestione dello stress può aiutare ad affrontare meglio questa fase.

È importante anche non trascurare i controlli periodici, che possono comprendere la valutazione della densità minerale ossea, della pressione arteriosa e dei principali fattori di rischio cardiovascolare.

Foto di RDNE Stock project da Pexels

In breve La comparsa anticipata della menopausa può influire sulla fertilità, sull’equilibrio ormonale e sulla salute delle ossa e del cuore. Riconoscere i primi segnali e intervenire con un percorso terapeutico adeguato è fondamentale per prevenire le complicanze a lungo termine.

Fonti / Bibliografia pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

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