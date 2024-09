Perdita capelli dopo l’estate: come prevenire la caduta autunnale

La perdita di capelli dopo l’estate è un problema che riguarda molte donne, soprattutto quando l’autunno coincide con la nascita di un bebè. In questo caso, infatti, alle ragioni proprie della perdita di capelli legate alla stagionalità si sommano quelle dovute a un naturale indebolimento della chioma conseguente a un periodo particolarmente impegnativo come quello dell’attesa, del parto e dell’allattamento.

La situazione non deve comunque destare particolari ansie: la perdita dei capelli autunnale si definisce infatti temporanea proprio perché destinata a risolversi nell’arco di poche settimane senza lasciare strascichi. Il che non significa che la si possa trascurare: mettere in atto un piano di cure mirate dopo l’estate è utile, infatti, per fare in modo che il problema rientri il più velocemente possibile. Servono quindi prodotti mirati, dalla detersione fino alla cura, che aiutino a dare forza al bulbo, purifichino il cuoio capelluto e diano vitalità e pienezza alla capigliatura.

Le cause della caduta dei capelli

La caduta dei capelli nelle donne nel periodo autunnale preoccupa, e non poco. Vedere i capelli sul cuscino oppure raccolti a piccole ciocche nella spazzola è una fonte di ansia come dimostra uno studio commissionato a Netsonda dal gruppo Insparya che si occupa di cura dei capelli. In base ai dati raccolti il 52% degli italiani intervistati concorda sul fatto che la caduta o il semplice diradamento dei capelli abbia un impatto negativo sul benessere mentale, sulla percezione del proprio aspetto fisico e in generale sulle relazioni sociali.

Un italiano su cinque associa la perdita dei capelli a una minore accettazione sociale e all’isolamento. La caduta dei capelli nelle donne all’arrivo dell’autunno però non deve preoccupare più di tanto. Rientra infatti nella categoria dei cosiddetti diradamenti temporanei che possono avere soluzione. Mentre l’alopecia vera e propria, infatti, si lega a situazioni ormonali e può quindi solo essere rallentata ma non risolta, la caduta temporanea come quella autunnale trova soluzione in un arco di tempo più o meno contenuto.

La ragione principale della caduta dei capelli nelle donne nel periodo autunnale si lega alla stagionalità. Il periodo estivo infatti rappresenta uno stress notevole per la capigliatura. I raggi Uv non sono dannosi solo per la pelle ma anche per il cuoio capelluto e per i bulbi: l’irraggiamento continuo determina infatti una condizione di infiammazione cronica che porta a far cadere i capelli prima che terminino il loro naturale ciclo di vita. Nei mesi estivi per altro la quantità di capelli in fase di crescita (la cosiddetta fase anagen) è maggiore ed è più rapida la loro crescita: questo significa che in autunno è più elevato il numero di capelli che raggiungono la fase terminale (quella telogen) e che finiscono fisiologicamente per cadere. Da ultimo non va trascurato il fatto che il rientro dalle vacanze coincide spesso con un periodo di stress che agisce in modo negativo sulla qualità e la forza della chioma.

Cosa succede dopo il parto

La situazione si fa ancora più complessa se l’arrivo dell’autunno coincide con il momento del parto o con l’allattamento. Si tratta infatti di due momenti che per i cambiamenti ormonali e l’impegno fisico dei nove mesi determinano un fisiologico indebolimento della chioma. I capelli in genere cominciano a cadere più del solito tre, quattro mesi dopo il parto. La colpa è tutta degli ormoni: se durante l’attesa, infatti, gli estrogeni mantengono i follicoli in piena attività dando forza alla chioma, il brusco crollo dei livelli ormonali e il contemporaneo aumento della prolattina che si verificano con la nascita del piccolo li mette a riposo.

Lo stress e il carico di responsabilità che caratterizzano la fase del post-partum poi può generare in alcune donne una condizione di ansia e frustrazione che incide in maniera diretta sulla forza del bulbo. I follicoli piliferi, infatti, sono a contatto con le fibre nervose e reagiscono a particolari neuromediatori che, in condizioni ottimali, regolano la crescita dei capelli. Stanchezza, ansia e depressione alterano i livelli di questi neuromediatori favorendo la caduta dei capelli nelle donne dopo il parto.

Anche dormire poco e magari in orari non consueti come spesso succede quando arriva un bebè altera i naturali ritmi del corpo con riflessi diretti sulla pienezza della chioma. In ogni caso la caduta autunnale non deve mettere più di tanto in ansia: le ragioni della perdita di capelli ci sono come ci sono le soluzioni perché si risolva nell’arco di poche settimane o al massimo al termine dell’allattamento.

Rimedi naturali anticaduta

Anche se la perdita dei capelli autunnale è del tutto naturale, non va trascurata. Prevedere un piano di cure mirate con prodotti specifici può essere un prezioso supporto per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Si parte come sempre dallo shampoo. Capelli fragili che tendono a cadere hanno bisogno di essere lavati con la massima dolcezza.

Mandorla, camomilla e riso dello Shampoo Pura Dolcezza proposto da L’Erbolario contrastano aridità e perdita di elasticità della fibra: la formula delicata è adatta anche all’uso quotidiano.

Si può optare per uno shampoo delicato oppure per una formula detergente che già dal lavaggio aiuti a preservare la forza della chioma. Biothymus AC Active Coadiuvante Attivo Anticaduta Donna Shampoo Ristrutturante lo fa con ingredienti specifici che supportano il ciclo di vita del capello, tra i quali peptidi, aminoacidi e vitamine oltre al pantenolo idratante.

Restituire idratazione alla chioma è basilare infatti per rendere la fibra più elastica e resistente. Sublime Karité Shampoo Disciplinante Idratante di René Furterer ripristina i flussi di idratazione e nutrimento all’interno della fibra capillare grazie a una combinazione di karité, olio essenziale di ylang ylang e ceramidi.

L’estratto di fico d’India dello Shampoo Dissetante al Fico d’India di Klorane agisce in profondità come un vero serbatoio di idratazione che cattura e incapsula le molecole d’acqua nel cuore delle fibre di cheratina mentre in superficie sigilla le squame della cuticola con un effetto luminosità immediato.

Con estratto di Serenoa Repens e carnitina che migliorano il ciclo vitale del follicolo pilifero e offrono forza al capello, lo Shampoo Trattante Rinforzante di Lafarmacia. ripara e protegge mentre deterge con dolcezza.

Trattamenti mirati dopo lo shampoo

Al lavaggio dovrebbe sempre seguire un’azione di reidratazione e riparazione intensiva. Si possono scegliere balsami leggeri che senza appesantire ripristinino con efficacia le riserve idro-lipidiche della fibra rinvigorendola. Ideale per i capelli disidratati dal sole e dal caldo estivo, il Balsamo Hyalu-3 di Biopoint agisce con efficacia contro secchezza e opacità con l’acido ialuronico mentre con gli acidi grassi Omega 3 crea un film idrolipidico che ripara e protegge.

Della linea Defence Hair di BioNike fa parte il Balsamo Crema Nutriente con trimetilglicina, molecola di derivazione vegetale, con proprietà̀ idratanti, anti-disidratazione e condizionanti a cui si aggiungono oli di mandorle dolci e jojoba nutrienti e protettivi.

Gli oli vegetali sono una ricchezza preziosa per la fibra che, grazie all’apporto di acidi grassi insaturi, si ricostituisce ritrovando compattezza, elasticità e forza. Lavera sceglie per il Balsamo Riparatore della linea Repair & Deep Care oli di argan e macadamia bio per riparare i capelli danneggiati e riportarli in equilibrio.

Perfetto per i capelli più sottili e per chi ama i prodotti rapidi nell’utilizzo, il Balsamo Istantaneo SOS Castagna di Biofficina Toscana non ha bisogno di essere sciacquato: si vaporizza a capelli umidi in modo che i suoi componenti, la castagna del Mugello e la cheratina vegetale, rigenerino a fondo i capelli sciupati.

Balsamo Spray Express Oil Nutritive di Schwarzkopf Gliss offre cura e nutrimento a capelli fragili e danneggiati: particolarmente versatile si usa senza risciacquo su capelli asciutti o bagnati ma si può anche aggiungere a balsami e maschere a risciacquo per potenziarne l’efficacia rigenerante.

L’alternativa al balsamo è la maschera, formula in genere più ricca che lavora con decisione grazie al tempo di posa sul capello e che costituisce un efficace supporto in caso di perdita di capelli. Importante è applicarla con cura, solo sulle lunghezze e non sulle radici per evitare che si appesantiscano, lasciando che agisca per almeno tre minuti. Al termine serve un risciacquo accurato con acqua tiepida: l’acqua molto calda tende a inaridire ancora di più la fibra rendendola opaca e indebolendola.

Ha un forte azione riparatrice e ricostituente la maschera Defy Damage KBond20 di Joico che assicura risultati anche dopo una sola applicazione.

Revlon propone Eksperience Hydro Nutritive Maschera Idratante, impacco ad azione intensiva che si avvale dell’azione nutriente e riparatrice degli oli di avocado e macadamia uniti al burro di murumuru.

Anche la maschera può essere senza risciacquo: pratica e veloce da usare, K18 Leave-in Molecular Repair Hair Mask utilizza l’innovativa tecnologia K18peptide per ridurre i danni causati alla fibra e, al tempo stesso, ridonare forza, morbidezza ed elasticità alla chioma: il prodotto è in grado di raggiungere gli strati più profondi del capello dove rinsalda le catene polipeptidiche e i legami disolfuri spezzati, responsabili della forza e dell’elasticità del capello.

Prodotti utili

Il trattamento della perdita di capelli autunnale si completa con formulazioni mirate che aiutano il cuoio capelluto a ritrovare equilibrio, forza e pienezza. Lozioni, fiale e sieri impiegano complessi vitaminici, in particolare vitamine B5, E e PP, oligoelementi, sali minerali e aminoacidi come cistina, biotina e metionina capaci di fornire nuova energia al bulbo per favorire la crescita di capelli sani e forti.

Sostanze come l’adenosina e il guaranà danno nuova energia, derivati proteici rinforzano la cheratina, zuccheri come il ramnosio migliorano la qualità del cuoio capelluto, estratti vegetali di achillea, lupino bianco, salvia, kigelia africana, ginkgo biloba, arnica, elicriso, vite rossa, ortica, ippocastano e capelvenere agiscono in direzioni diverse per proteggere, stimolare la microcircolazione, dare ossigeno, nutrimento e vitalità. Ha una formula 99,9% naturale Energizing Seasonal Superactive, una lozione messa a punto da Davines in maniera specifica per affrontare la caduta temporanea, stagionale o dovuta a stress.

Gli estratti di serenoa repens presenti in dose pari al 4% in Erilia Kipexil Lozione Spray Rinnovamento Capillare sono ricchi di fitosteroli, trigliceridi, flavonoidi che inibiscono l’enzima 5-alfa-reduttasi all’origine della caduta.

E’ a base di acqua di guaranà Bioclin Bio-Force Lozione Rinforzante arricchita con un estratti di rucola, noce verde e uva per stimolare il follicolo.

Elgon propone la Lozione Cosmetica Riparatrice della Linea Refibra con cheratina, estratto di alghe idrolizzate e proteine del grano, acido ialuronico che penetrano nel capello e lo ristrutturano dall’interno, donando nuova forza e morbidezza anche alle chiome danneggiate.

I prodotti rinforzanti hanno tempi di azione e di impiego diversi: alcuni agiscono in trenta giorni con applicazioni giornaliere, altri richiedono almeno due mesi di utilizzo con una frequenza di due, tre volte la settimana.

Basilare comunque è la regolarità: per ottenere risultati soddisfacenti contro la perdita di capelli vanno applicati con la frequenza consigliata sempre sul cuoio capelluto pulito, meglio se accompagnando l’applicazione con un massaggio che favorisce la penetrazione del prodotto e in più, stimolando l’afflusso di sangue, migliora la nutrizione del bulbo. Si appoggiano le dita aperte a rastrello sul cuoio capelluto all’altezza della nuca e si eseguono piccole rotazioni con le mani in modo da far “scorrere” la pelle sulla testa. Poi si risale via via verso la fronte proseguendo con il massaggio per almeno un minuto.

In copertina foto di Yan Krukau by Pexels.com

In breve La caduta dei capelli nelle donne che si presenta in autunno non deve preoccupare. Si tratta di un fenomeno temporaneo legato ai danni che il follicolo subisce in estate per azione di sole, caldo e sudore. Importante è intervenire programmando un piano di cure puntuali che comprendono shampoo delicati, balsami e maschere ricostituenti nonché lozioni capaci di rinvigorire i bulbi e dare vitalità e forza alla chioma.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.