Molte donne si ritrovano a fronteggiare una massiccia perdita di capelli dopo il parto e in allattamento. Questo tipo di caduta, anche se può spaventare e creare preoccupazioni, è assolutamente fisiologico e di solito rientra entro il primo anno di vita del bambino.

Mettendo in atto alcuni accorgimenti è possibile correre ai ripari, cercando di arginare il problema e tenerlo sotto controllo. In questo frangente, ancora molto delicato per via dell’allattamento al seno, è però opportuno fare ricorso a rimedi sicuri che non comportino alcun rischio per il neonato.

Adottare buone abitudini, come un regime alimentare equilibrato, è fondamentale. Possono essere di aiuto i prodotti per capelli con specifica azione rinforzante e anticaduta come shampoo, fiale e lozioni.

Per quanto riguarda gli integratori, invece, vanno assunti sempre con estrema cautela dopo essersi confrontati con il proprio medico curante o con il ginecologo. Alcuni particolari ingredienti, specialmente in dosaggi elevati, possono infatti passare nel latte materno e nuocere al bambino.

Le cause

La caduta dei capelli dopo il parto e in allattamento ha un nome ben preciso. Si parla, infatti, di Telogen Effluvium Post-Partum. La caduta inizia di solito in maniera massiva tra il 2° e il 4° mese dopo il parto e si risolve spontaneamente entro 6-12 mesi.

Si tratta di un fenomeno fisiologico, molto comune e legato principalmente a cause ormonali. La prima causa è, infatti, il crollo degli estrogeni che avviene subito dopo il parto, con conseguente aumento della prolattina in allattamento. Cosa succede? Gli estrogeni influenzano il ciclo vitale del capello perché ne prolungano la fase di crescita (fase anagen). La loro riduzione, al contrario, porta al passaggio alla fase successiva (fase telogen) che è quella di riposo e caduta.

Bisogna considerare anche che durante la gravidanza le ghiandole sebacee funzionano in modo completamente diverso.

Gli estrogeni bilanciano gli ormoni androgeni (come il testosterone, presenti anche nell’organismo femminile) e le ghiandole producono una quantità inferiore di sebo. È per questo che molte future mamme riferiscono di notare capelli più luminosi e meno grassi nel corso della gestazione. Dopo il parto, invece, questo meccanismo viene meno e, solitamente, ci si ritrova con un cuoio capelluto grasso e magari con forfora, evenienza che porta più facilmente i capelli a indebolirsi e a cadere.

Un altro fattore che provoca la caduta dei capelli in allattamento e dopo il parto è lo stress, aggravato dallo scarso riposo e dalla stanchezza. Allo stesso modo una carenza di nutrienti specifici, come ferro, zinco, vitamine del gruppo B e vitamina D, contribuisce a incrementare sia l’indebolimento dei capelli che la loro caduta.

Cosa fare

Non esiste una soluzione miracolosa per il Telogen Effluvium Post-Partum. È possibile, però, tenere a bada la caduta dei capelli rivedendo le proprie abitudini in termini di stile di vita e haircare. Correggere il tiro ed evitare errori quotidiani anche apparentemente banali in alcuni casi fa la differenza.

Per quanto riguarda l’alimentazione, si consiglia una dieta equilibrata che assicuri un corretto apporto di tutti i nutrienti.

Prediligere fonti di proteine, vitamine, ferro e acidi grassi aiuta a sostenere i capelli in questa fase critica e a rinforzarli. Rivolgersi a un nutrizionista esperto di alimentazione in gravidanza e in allattamento è una buona idea: avere a disposizione un piano personalizzato, creato su misura delle proprie esigenze, è sempre di grande supporto.

Bisogna prestare attenzione, ovviamente, a come si trattano i capelli nella vita di tutti i giorni. Andrebbero evitate le acconciature troppo strette come code o trecce ed è fondamentale ridurre al minimo l’utilizzo di piastre e phon troppo caldi.

Meglio acconciare i capelli con pieghe morbide e, se possibile, farli asciugare all’aria o comunque utilizzando l’asciugacapelli a basse temperature. Andrebbero evitati anche i trattamenti chimici aggressivi come decolorazioni, permanenti o stirature.

Esistono prodotti capelli anticaduta specifici per la donna, formulati per rinvigorire e irrobustire la struttura del capello. La scelta è davvero molto ampia, ma ciò che conta è che si tratti di prodotti delicati formulati con ingredienti che assolvano a tutti gli effetti funzione di trattamento.

Normalmente, quando i capelli cadono più del solito, ci si aiuta con gli integratori anticaduta. I più diffusi ed efficaci sono perlopiù a base di biotina e di minerali, ma attenzione perché non tutti i prodotti in commercio sono compatibili con l’allattamento.

Prima di assumere qualsiasi tipo di integratore bisogna consultarsi con il proprio medico o con il ginecologo: è d’obbligo scegliere integratori specifici per il post parto e iniziare a usarli solo dopo aver avuto l’approvazione di un esperto.

Prodotti utili

Quando ci si approccia alla scelta dei prodotti per capelli da usare nel post parto e durante l’allattamento è importante sapere quali sono i migliori ingredienti e nondimeno quali sono gli step della haircare routine su cui focalizzarsi maggiormente.

Per quanto riguarda la formulazione, sono da prediligere ingredienti che stimolano la microcircolazione del cuoio capelluto e che irrobustiscono il fusto del capello. Estratto di caffeina e di ginseng, per esempio, riattivano la circolazione e favoriscono l’ossigenazione dei follicoli. Ingredienti come biotina e niacinamide migliorano la qualità del capello e preservano l’equilibrio della barriera cutanea, mentre la cheratina e gli aminoacidi come l’arginina donano volume e supportano il capello nella sua fase di crescita.

Utilizzare con costanza uno shampoo rinforzante e anticaduta è altamente consigliato, insieme a un balsamo o a una maschera specifici. Tra i migliori c’è Davines Energizing Shampoo, pensato appositamente per chi ha capelli fragili e soggetti a caduta. Deterge la cute in modo profondo ma gentile e stimola il microcircolo. Abbina ingredienti quali caffeina, niacinamide, tè verde e oli essenziali dalla piacevole azione rinfrescante.

Davines. ENERGIZING Shampoo. Prezzo: 14,20€

In commercio, soprattutto tra le proposte di farmacia e parafarmacia, sono disponibili anche shampoo anticaduta specifici per la donna pensati per contrastare caduta dei capelli, diradamento e assottigliamento.

Biothymus, Active Donna Shampoo Anticaduta Volumizzante. Prezzo: 10,18€

Per il post parto e l’allattamento è consigliato, per esempio, lo Shampoo Anticaduta Rinforzante di Dermomamma. Con formula vegan, sfrutta l’azione sinergica di uno speciale complesso rinforzante e di oli naturali stimolanti come lavanda e rosmarino.

Dermomamma, Shampoo Anticaduta Rinforzante. Prezzo: 19,90€

Sono efficaci anche sieri, lozioni e fiale, veri e propri trattamenti dall’azione intensiva da applicare alle radici tutti i giorni per una prima fase di attacco ed eventualmente, una volta superato il periodo più critico, da usare di tanto in tanto come trattamento di mantenimento. Se si hanno capelli grassi che tendono a sporcarsi in fretta è importante scegliere texture non eccessivamente untuose.

Vanta ottime recensioni il siero anticaduta di Freshly, formulato con il 99,9% di ingredienti naturali che migliorano la circolazione del cuoio capelluto e rinforzano i follicoli piliferi.

Freshly, Trattamento Serum Capillare Anticaduta Hair Growth & Density Treatment. Prezzo: 21,42€

La linea Kérastase Genesis comprende un efficace Siero Fortificante Anti-Caduta a base di arginina, caffeina e radice di zenzero. Adatto ai capelli fragili e diradati, promette buoni risultati con un utilizzo costante e prolungato.

Kérastase, Genesis Siero Fortificante Anti-Caduta. Prezzo: 44,99€

Può essere usato in allattamento anche il Siero Capelli ai Peptidi ed Estratto di Pisello di Aroma-Zone. Rende i capelli più densi e forti, prolunga la fase di crescita e contrasta la caduta cronica legata al cambio di stagione, allo stress o a eventuali squilibri ormonali.

Aroma-Zone, Sérum Cheveux Anti-Chute. Prezzo: 12,50 €

La scelta è altrettanto vasta per quel che riguarda le fiale anticaduta. Se ne trovano di valide sia nella grande distribuzione che in profumeria e farmacia. Quelle di Equilibra godono di un buon rapporto qualità-prezzo e sono formulate con il 98% di ingredienti di origine naturale tra cui aloe vera e olio di Argan.

Equilibra, Tricologia Fiale Anti-Caduta. Prezzo: 7,95€

Contengono attivi vegetali rigorosamente selezionati le fiale per capelli di Medavita. I vari ingredienti, tra cui l’estratto di zenzero, l’arnica e l’olio di rosmarino, contrastano le alterazioni funzionali alla base della caduta del capello.

Medavita, Trattamento Intensivo Anti-Caduta 13 Pack. Prezzo: 63,00€

Le fiale Phytocyane Phyto sono espressamente consigliate dal brand per il post gravidanza. Restituiscono volume e forza ai capelli, tenendo a bada la caduta grazie a un estratto di tulipano brevetto esclusivo Phyto e all’estratto di ginkgo biloba.

Phyto Paris, Phytocyane Trattamento Anticaduta Donna. Prezzo: 37,22€

Come già sottolineato, gli integratori anticaduta non sono del tutto banditi ma è importante usarli solo se compatibili con l’allattamento. Tra i più indicati ci sono i multivitaminici per le neo-mamme come quelli di Bioscalin e Multicentrum. Questi integratori molto spesso sopperiscono a carenze generali influendo in modo positivo anche su salute e aspetto dei capelli.

Giuliani, Bioscalin Post-Partum. Prezzo: 41,05€

Multicentrum, Neo Mamma DHA. Prezzo: 23,50€

Qualora la caduta dei capelli dovesse rivelarsi particolarmente intensa o se il problema non dovesse rientrare dopo 12 mesi dal parto, il consiglio è rivolgersi per una consulenza a un dermatologo o a un tricologo. Lo specialista potrà strutturare un piano terapeutico su misura, abbinando ai prodotti e agli altri rimedi suggeriti delle terapie professionali.

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In copertina Foto di GPointStudio Via Magnific.com

In breve La caduta dei capelli in allattamento (fenomeno noto come Telogen Effluvium Post-Partum) è un fenomeno comune e fisiologico che solitamente rientra entro 6 o al massimo 12 mesi. Adottare una dieta equilibrata e strutturare una haircare routine ad hoc può essere di aiuto. L’assunzione di integratori va sempre concordata con un medico. Nei casi più gravi è preferibile rivolgersi a uno specialista.

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