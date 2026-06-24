Dopo il parto molte donne possono sperimentare una sensazione di gonfiore addominale, aria nella pancia o vero e proprio meteorismo, un disturbo spesso sottovalutato ma piuttosto comune nel periodo del puerperio.

Questo fenomeno è legato ai profondi cambiamenti che l’organismo attraversa nelle settimane successive alla nascita del bambino: il ritorno graduale della motilità intestinale, le variazioni ormonali, la possibile stitichezza e la ridotta mobilità nei primi giorni possono infatti favorire l’accumulo di gas intestinali.

Anche il tipo di parto, naturale o cesareo, può influenzare la comparsa e l’intensità dei sintomi. Si tratta nella maggior parte dei casi di una condizione fisiologica e temporanea, che tende a risolversi spontaneamente. Conoscere le cause e i possibili rimedi può però aiutare le neomamme a gestire meglio il disagio e a riconoscere quando è opportuno chiedere un parere medico.

Le cause

L’aria nella pancia e il meteorismo post-parto derivano da una combinazione di fattori fisici e fisiologici che caratterizzano il puerperio.

Nelle prime settimane, l’attività intestinale subisce un forte rallentamento dovuto ai rapidi cali ormonali e alla sedentarietà forzata dei primi giorni; a questo si aggiungono gli effetti di eventuali farmaci o anestetici somministrati durante il travaglio.

Anche la stitichezza, molto frequente in questa fase, ostacola il corretto transito dei gas, amplificando il gonfiore addominale. In caso di parto cesareo, inoltre, la manipolazione chirurgica dell’addome rallenta ulteriormente la motilità viscerale, accentuando il disturbo.

Infine, non va sottovalutato l’impatto della gravidanza sui muscoli addominali e sul pavimento pelvico: il loro temporaneo rilassamento influisce sulla capacità di gestire ed espellere i gas. Nella maggior parte dei casi, la situazione migliora progressivamente con il recupero del tono muscolare e il ripristino della normale regolarità.

Post parto naturale

Dopo un parto vaginale, il gonfiore e la difficoltà a espellere l’aria sono amplificati da dinamiche fisiche e psicologiche specifiche del travaglio. Durante la fase espulsiva, il pavimento pelvico e i muscoli addominali subiscono un forte stress che crea un temporaneo trauma muscolare: privi del loro normale tono, questi muscoli non riescono a generare la pressione necessaria per spingere fuori i gas, che finiscono per accumularsi nell’addome.

A questo blocco meccanico si aggiunge l’azione della stitichezza post-parto. Fattori come la disidratazione da sforzo e l’uso di integratori di ferro induriscono le feci, creando un vero e proprio “tappo” che intrappola l’aria.

Infine, la paura di sentire dolore a causa di punti di sutura o emorroidi spinge molte neomamme a trattenersi; questo irrigidimento involontario impedisce il rilassamento dello sfintere, ostacolando la naturale emissione dei gas.

Post cesareo

In caso di taglio cesareo, il meteorismo tende a presentarsi in forma generalmente più intensa e dolorosa. L’intervento chirurgico comporta la manipolazione temporanea degli organi interni e una riduzione della motilità intestinale, una condizione fisiologica nota come ileo paralitico post-operatorio.

Questo rallentamento, amplificato dall’azione rilassante degli anestetici e dei farmaci antidolorifici oppioidi somministrati dopo l’operazione, blocca il transito, provocando forti tensioni addominali, crampi e un accumulo massiccio di aria.

Per contrastare questa stasi gassosa, i protocolli sanitari raccomandano una mobilizzazione precoce: alzarsi dal letto e camminare già nelle prime ore successive all’intervento, compatibilmente con il dolore della ferita, stimola meccanicamente la peristalsi viscerale. Questo movimento costante riattiva le pareti intestinali, agevolando la frammentazione e la rapida espulsione delle bolle di gas intrappolate.

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Rimedi pratici contro il gonfiore

Nella maggior parte dei casi, il meteorismo post-parto si risolve spontaneamente. Per accelerare il recupero dell’apparato digerente e ritrovare l’equilibrio intestinale, le neomamme possono però adottare alcune strategie mirate:

bere piccoli sorsi d’acqua frequentemente: un’idratazione costante ammorbidisce le feci ed evita l’effetto “tappo” che intrappola l’aria, senza però sovraccaricare lo stomaco

un’idratazione costante ammorbidisce le feci ed evita l’effetto “tappo” che intrappola l’aria, senza però sovraccaricare lo stomaco incrementare le fibre con cautela, integrando gradualmente frutta, verdura e cereali integrali. Un aumento troppo brusco di fibre in un intestino pigro rischierebbe di produrre l’effetto opposto, aumentando le fermentazioni gassose

integrando gradualmente frutta, verdura e cereali integrali. Un aumento troppo brusco di fibre in un intestino pigro rischierebbe di produrre l’effetto opposto, aumentando le fermentazioni gassose frazionare i pasti: consumare cinque piccoli pasti leggeri al giorno anziché due abbondanti evita il rallentamento digestivo e la conseguente produzione di gas

consumare cinque piccoli pasti leggeri al giorno anziché due abbondanti evita il rallentamento digestivo e la conseguente produzione di gas masticare a lungo: mangiare lentamente riduce l’aerofagia, ovvero l’ingestione involontaria di bolle d’aria durante la deglutizione

mangiare lentamente riduce l’aerofagia, ovvero l’ingestione involontaria di bolle d’aria durante la deglutizione limitare temporaneamente gli alimenti noti per produrre gas , come cavoli, broccoli, cipolle, legumi interi (meglio consumarli decorticati) e bevande gassate

, come cavoli, broccoli, cipolle, legumi interi (meglio consumarli decorticati) e bevande gassate camminare quotidianamente: anche una breve passeggiata a passo lento attiva un massaggio naturale sugli organi interni, stimolando l’espulsione meccanica dell’aria

anche una breve passeggiata a passo lento attiva un massaggio naturale sugli organi interni, stimolando l’espulsione meccanica dell’aria non ignorare lo stimolo: trattenersi per paura del dolore non fa che accumulare nuove feci e, di conseguenza, nuovo gas.

Oltre a queste buone abitudini, applicare una fonte di calore moderato come una borsa dell’acqua calda avvolta in un panno rilassa la muscolatura contratta dell’addome, favorendo lo scioglimento delle bolle di gas. Attenzione però: in caso di cesareo, la borsa dell’acqua calda non va mai posizionata sopra la ferita chirurgica!

Anche esercizi di respirazione profonda e tecniche di rilassamento possono contribuire a ridurre la tensione addominale e favorire il benessere generale durante il puerperio.

Quando preoccuparsi

Se il meteorismo è legato a una stitichezza ostinata, il medico può prescrivere trattamenti specifici, come emollienti fecali o lassativi compatibili con l’allattamento. È fondamentale, invece, richiedere un controllo medico immediato se al gonfiore si associano precisi campanelli d’allarme:

dolore addominale acuto che non passa con i comuni analgesici

che non passa con i comuni analgesici febbre o brividi di freddo

nausea o vomito persistenti

persistenti incapacità totale di evacuare e di espellere gas per molte ore

e di espellere gas per molte ore peggioramento improvviso dello stato di salute generale.

Al netto di queste rare complicazioni, il meteorismo post-parto resta una conseguenza temporanea e fisiologica della maternità. Con il progressivo recupero del tono muscolare, il ritorno alla regolarità e l’applicazione di piccoli accorgimenti quotidiani, la pancia ritroverà il suo naturale equilibrio.

In breve Molte neomamme sperimentano il meteorismo post parto, un disturbo innocuo ma fastidioso, che tende a risolversi spontaneamente nella maggior parte dei casi. Qualora non dovesse essere così, è bene sempre chiedere aiuto al medico.

Fonti / Bibliografia Postpartum gas: Causes, treatment, and home remediesIt is common for a person to experience increased flatulence, or postpartum gas, after giving birth. For most people, the gas will eventually go away on its own. Possible causes of postpartum gas include a pelvic floor injury, constipation, diet and lifestyle factors, and inflammatory bowel disease. Learn more here.

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