Il burnout materno è una condizione di esaurimento psico-fisico che compare soprattutto nei primi mesi di vita del bambino. La mamma, e in generale chi si occupa del bebè, va spesso incontro a questa condizione che, pur non essendo un disturbo clinicamente riconosciuto, causa malessere e stanchezza, e può impedire di instaurare un legame sereno con il proprio bambino.

Questo problema diffuso non va ignorato. È bene parlarne con il ginecologo, l’ostetrica o la psicologa per affrontarlo con serenità.

I sintomi da non sottovalutare

Sentirsi stanche e sovraccariche di impegni dopo la nascita di un bambino è normale, a causa delle ore di sonno perse, delle fatiche del post parto, oltre che del fatto di dover gestire altri fratellini.

Il burnout, però, è qualcosa di diverso e di più intenso, anche se non va confuso con un disturbo clinico vero e proprio come la depressione post partum o altri disturbi dell’umore dell’epoca perinatale. È importante riconoscerlo da alcuni segnali caratteristici, distinguendolo dal baby blues o da forme depressive vere e proprie, per poter affrontare ogni situazione nel modo adeguato.

Il burnout materno è in realtà una sindrome caratterizzata da un insieme di manifestazioni, come:

continua stanchezza , che perdura anche quando non si è in attività

, che perdura anche quando non si è in attività irritabilità e nervosismo

insofferenza verso le esigenze del neonato e in generale verso le necessità degli altri

e in generale verso le necessità degli altri impressione che qualsiasi attività anche semplice sia un peso insopportabile

senso di colpa perché si provano queste sensazioni.

Nella depressione post partum i sintomi sono diversi e comprendono:

alterazione del ritmo del sonno

tristezza e voglia di piangere

senso di inadeguatezza per il proprio ruolo

ansia

perdita di interesse verso quello che piace.

Distinguere tra burnout e depressione post partum è importante.

Leggi qui per capire quando si tratta di vera depressione.

Le cause principali

Le cause che portano alla comparsa del burnout materno sono numerose e possono essere sia di tipo psicologico-emotivo sia pratico-organizzativo. Spesso riguardano in misura maggiore la figura materna, che vive le conseguenze di parto e allattamento, ma non di rado il burnout può riguardare entrambi i genitori per la gestione del carico famigliare.

Mancanza di riposo : soprattutto nei primi mesi di vita del bambino, le interruzioni del sonno notturno per l’allattamento e i risvegli del piccolo sono frequenti. Le fasi del riposo sono interrotte ed è facile sentirsi stanchi e irritabili, tanto che si parla anche di burnout materno dei quattro mesi per indicare il periodo più impegnativo e più a rischio di affaticamento.

: soprattutto nei primi mesi di vita del bambino, le interruzioni del sonno notturno per l’allattamento e i risvegli del piccolo sono frequenti. Le fasi del riposo sono interrotte ed è facile sentirsi stanchi e irritabili, tanto che si parla anche di per indicare il periodo più impegnativo e più a rischio di affaticamento. Difficoltà organizzative : quando arriva un bambino si riorganizzano i ritmi di casa, bisogna ripartire da zero per accordare le esigenze di tutti e questo richiede un certo adattamento che può causare stress

: quando arriva un bambino si riorganizzano i ritmi di casa, bisogna ripartire da zero per accordare le esigenze di tutti e questo richiede un certo Carico mentale eccessivo : è necessario provvedere sia al nuovo nato, sia al resto della famiglia , quindi pensare alla spesa ma anche all’allattamento, occuparsi del bebè ma andare a prendere i fratellini a scuola, tenere in ordine la casa, telefonare al pediatra e molto altro ancora. Tenere a mente tutto questo può essere ancor più faticoso degli impegni fisici.

: è necessario , quindi pensare alla spesa ma anche all’allattamento, occuparsi del bebè ma andare a prendere i fratellini a scuola, tenere in ordine la casa, telefonare al pediatra e molto altro ancora. Tenere a mente tutto questo può essere ancor più faticoso degli impegni fisici. Isolamento sociale: occuparsi di un bambino assorbe tempo ed energia perché il piccolo dipende in tutto dai genitori e dalla madre in modo particolare. Soprattutto se si hanno anche altri bambini, il tempo è interamente dedicato a loro e la donna non riesce a ricavare uno spazio fisico e mentale da dedicare a se stessa, rinunciando ai contatti sociali che, soprattutto nei primi mesi, sono importanti per mantenere relazioni e avere un confronto sul proprio ruolo.

Questi fattori, messi insieme, possono creare una condizione di fatica psico-fisica per la mamma, che dovrebbe rivolgersi a un professionista senza nutrire sensi di colpa o di inadeguatezza.

Come chiedere aiuto

Se si vivono queste sensazioni, è importante parlarne subito con una figura professionale di fiducia. Non si deve avere timore o vergogna di confessare questi sentimenti contrastanti che sono assolutamente normali.

Ammettere di essere in difficoltà è il primo passo per sentirsi meglio, dimenticando l’ansia sociale che spesso impone alle donne di essere perfette e gratificate con l’arrivo di un bambino. Nascondere il malumore e la stanchezza, non ammettere lo stato di esaurimento rischia di impedire l’instaurarsi di un buon rapporto con il piccolo.

Il ginecologo, l’ostetrica, la psicologa dei corsi pre-parto sono figure importanti che possono aiutare a superare il burnout materno. Il consiglio è anche di parlare in modo chiaro e onesto con il partner e i famigliari, senza voler apparire perfette a tutti i costi, ma ammettendo la propria stanchezza e la necessità di avere un po’ di spazio per sé.

Anche gli amici sono importanti in questo periodo, soprattutto se hanno a loro volta figli, per condividere esperienze, scambiarsi consigli e riuscire a ironizzare sulla propria situazione.

Strategie pratiche per prevenire il burnout nella gestione quotidiana

Oltre che affidarsi agli altri, famigliari o esperti che siano, è possibile ridurre il carico mentale e fisico del burnout anche pretendendo meno da se stesse. Il benessere che se ne trarrà andrà tutto a vantaggio del rapporto sereno con il bambino.

Non pretendere troppo: bisogna lasciare da parte i condizionamenti sociali e mentali che impongono di fare tutto perfettamente. Non ha importanza se la casa è un po’ in disordine, se il bucato è solo piegato e non stirato o se si prepara un piatto veloce di spaghetti. Il bambino e l’intera famiglia non ne risentiranno e sarà tempo ed energia risparmiato per se stesse. Delegare, ma sul serio: quando si affida al partner o a un famigliare una mansione, che sia una delega totale, fidandosi anche se il compito non sarà fatto alla perfezione. La rinuncia al controllo permette di alleviare una buona parte di carico mentale sulla realtà e responsabilizza gli altri. Ritagliarsi momenti senza sensi di colpa: bisogna ricordare di non essere solo una persona che “funziona” per gli altri, ma anche un individuo con proprie necessità di tempo e di riposo. Lo stress emotivo sopportato a lungo può essere nocivo nel rapporto con gli altri e anche con il neonato. Un po’ di attenzione a se stessa rappresenta invece un fattore protettivo che riduce gli effetti dello stress. È sufficiente un riposo pomeridiano (mentre qualcuno sorveglia il bambino) o una cena con le amiche o una corsetta di mezz’ora per ritrovarsi. Volersi bene, dedicarsi del tempo: ammettere la propria difficoltà non significa essere deboli, ma voler essere una persona completa e una madre più matura e assertiva, a tutto beneficio del rapporto con i figli.

In breve Il burnout materno è una condizione di esaurimento psico-fisico che si verifica soprattutto nei primi quattro mesi di vita del bambino. Non è come la depressione, ma non va sottovalutata ed è bene parlarne con il ginecologo o la psicologa.

Fonti / Bibliografia Mental Health, Brain Health and Substance Use

Maternal Burnout Syndrome: Contextual and Psychological Associated Factors - PMCBackground: Becoming a parent is one of the most significant experiences in a woman’s life. Including substantial and long-lasting mental, social, and physical charge, the parenting experience may also be a potentially stressful and overwhelming ...

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