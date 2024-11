Come curare bene i punti di sutura post parto

Possono essere applicati sia in caso di cesareo, sia in caso di episiotomia. È importante medicarli, in modo che guariscano rapidamente e non espongano al rischio di infezioni. Ne parliamo con la ginecologa Stefania Piloni.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Se la ferita del cesareo brucia, oppure compaiono secrezioni giallastre, significa che non è guarita bene e quindi è bene contattare il ginecologo per un eventuale controllo. Potrebbe infatti trattarsi di un’infezione.

Ricoprire quindi la ferita con una garza asciutta, applicandovi un cerotto per tenerla ferma e impedire che possa entrare in contatto con gli indumenti. nella bella stagione, evitare di esporre la cicatrice al sole: potrebbe scurirsi in modo permanente, perché i raggi Uv “fissano” la melanina, il pigmento che colora la pelle.

Per almeno una settimana sarebbe importante evitare di bagnare la ferita per esempio facendo la doccia e soprattutto il bagno, cercando invece di lavarsi “a pezzi”.

La donna che ha partorito con il cesareo solitamente viene dimessa dall’ospedale 4 giorni dopo l’intervento e dopo una visita ginecologica di controllo. Nel periodo in cui resta ricoverata, è il personale che provvede alla corretta igiene della zona e a disinfettare la cute. A volte i punti sono rimossi proprio nel corso della visita pre-dimissione. In altri casi, la donna torna in ospedale dopo qualche giorno per proprio per togliere i punti e controllare che la ferita stia guarendo bene, senza rischio di infezioni.

I bordi della ferita risulterebbero irregolari e frastagliati, quindi più difficili da curare e da rimarginarsi. L’ostetrica esegue allora un’iniezione di anestetico sul perineo (che spesso la partoriente non avverte nemmeno), quindi effettua un taglio di due o tre centimetri. In questo modo il capo e, poi, il corpo del bambino riescono a uscire più facilmente, senza causare lacerazioni. Una volta che il piccolo è venuto al mondo, si applicano alcuni punti riassorbibili.

Anche i rimedi naturali sono efficaci e possono essere assunti anche in allattamento (per sicurezza è meglio chiedere al ginecologo). “Una volta che sono terminate le perdite del dopo parto, per ammorbidire la cicatrice è possibile effettuare massaggi circolari in zona, ogni sera dopo l’igiene intima, utilizzando un olio di mandorle o l’olio utilizzato prima del parto” suggerisce la professoressa Stefania Piloni, ginecologa ed esperta di medicina naturale. “Prima di riprendere i rapporti sessuali è utile applicare un gel all’aloe, che ha effetti cicatrizzanti e idrata a fondo. Inoltre non ha controindicazioni per l’allattamento”.

Se si avverte dolore in posizione seduta, utilizzare un salvagente o un anello apposito in gomma (che è in vendita nei negozi di articoli sanitari) può dare sollievo.

In caso di infiammazione che causa dolore , è opportuno chiedere al ginecologo se sia utile applicare del ghiaccio e un prodotto Per facilitare la guarigione può essere utile collocare apposite salviettine tra l’assorbente e la ferita dell’episiotomia. Per alleviare il fastidio dei punti, poi, si possono applicare impacchi di ghiaccio e una crema analgesica.

Solitamente non è necessario tornare in ospedale per la rimozione dei punti di sutura post parto. Questi infatti sono riassorbibili e scompaiono spontaneamente nel giro di 5-6 giorni. Nel frattempo, però, è importate avere cura della zona, mentre l’incisione si rimargina completamente, perché spesso la donna avverte fastidio e bruciore, soprattutto al passaggio dell’urina e durante la defecazione.

Occorre una disinfezione regolare con prodotti specifici, la medicazione per tutto il tempo necessario e una igiene corretta. Vediamo come fare per disinfettare le ferite in gravidanza.

