Piccole perdite di urina che si presentano quando si fanno sforzi anche minimi, come sollevare il neonato, ridere o tossire, e che possono creare un certo imbarazzo.

L’incontinenza da sforzo post parto è un disturbo molto frequente che colpisce circa il 50% delle donne dopo un parto vaginale. È causata dalla pressione esercitata dall’utero sulla vescica durante la gravidanza e dall’indebolimento dei muscoli del pavimento pelvico dovuto alle spinte e al passaggio del feto alla nascita.

Sebbene molte donne recuperino spontaneamente, parlarne con il ginecologo già alla visita di controllo dopo il parto è fondamentale per impostare una corretta riabilitazione del pavimento pelvico. Il percorso prevede inizialmente esercizi specifici guidati da un’ostetrica o da un fisioterapista che possono essere proseguiti a casa per almeno tre mesi, affiancati all’occorrenza da biofeedback o elettrostimolazione per rinforzare la muscolatura.

Intervenire tempestivamente permette di risolvere il problema e migliorare la qualità della vita della neomamma.

Le cause

L’incontinenza da sforzo dopo il parto può essere legata a diverse cause, spesso correlate tra di loro:

modificazioni del corpo durante l’attesa: nei nove mesi l’utero, aumentando progressivamente di volume per accogliere il feto che cresce, determina una pressione sulla vescica stimolando una frequente minzione parto: nel corso del travaglio e soprattutto durante la fase espulsiva le spinte ripetute e il passaggio del feto attraverso i tessuti fasciali e muscolari della zona pelvica possono determinarne un indebolimento. Nel momento in cui i muscoli pelvici indeboliti non sostengono adeguatamente la vescica e gli organi pelvici, il controllo urinario risulta non ottimale.

Come riconoscerla e quali sono i sintomi più frequenti

L’incontinenza da sforzo è un problema piuttosto comune, soprattutto tra le donne che partoriscono naturalmente, cioè con un parto vaginale. Quasi la metà di loro recupera immediatamente la tonicità della muscolatura vescicale e pelvica. Un ulteriore 10% recupera l’elasticità dei tessuti che regolano la minzione nell’arco di un paio mesi, mentre per il restante 40% il processo di recupero è decisamente più lento.

In ogni caso circa il 50% delle donne che hanno partorito per via vaginale possono presentare un problema di incontinenza da sforzo post parto. Riconoscerla è semplice dal momento che si presenta con sintomi molto chiari:

perdita involontaria di urina quando si compiono piccoli sforzi, ad esempio quello di tossire, sollevare un peso come può essere il neonato o semplicemente ridere. E’ la cosiddetta incontinenza da sforzo, quella che può comparire dopo il parto perdita involontaria di una piccola quantità di urina nel momento in cui compare lo stimolo alla minzione. E’ un sintomo tipico dell’incontinenza da urgenza che si presenta in genere in caso di infezioni urinarie o con l’età ma che può comunque essere presente nel post- parto.

Il consulto ginecologico è importante quindi nel caso in cui si abbia un’incontinenza da sforzo nel post parto per avere un quadro preciso della situazione e stabilire un corretto percorso riabilitativo.

Riabilitazione del pavimento pelvico

Per affrontare un problema di incontinenza da sforzo post parto occorre lavorare sui muscoli della zona genitale, il cosiddetto pavimento pelvico. Lo si può fare in modi diversi attraverso:

gli esercizi di riabilitazione per il pavimento pelvico : rappresentano il primo tipo di intervento che viene messo in atto nel momento in cui una neomamma accusa un problema di incontinenza da sforzo post parto. Si tratta di una serie di esercizi specifici che aiutano a ridare forza ai muscoli dell’area pelvica e vescicale con lo scopo finale di migliorare il controllo della minzione. Gli esercizi sono semplici ma devono essere necessariamente insegnati da un’ostetrica o da un fisioterapista abilitato perché l’esecuzione corretta ne determina l’efficacia. Si può iniziare già i primi giorni dopo il parto prevedendo un ciclo di trattamento in 5 a 10 sedute eseguite a cadenza settimanale o bisettimanale. Una volta acquisita la tecnica, è possibile eseguire gli esercizi a casa prevedendo comunque sempre una seduta di controllo con lo specialista per verificare che vengano eseguiti nel modo corretto e per monitorare i risultati.

: rappresentano il primo tipo di intervento che viene messo in atto nel momento in cui una neomamma accusa un problema di incontinenza da sforzo post parto. Si tratta di una serie di esercizi specifici che aiutano a ridare forza ai muscoli dell’area pelvica e vescicale con lo scopo finale di migliorare il controllo della minzione. perché l’esecuzione corretta ne determina l’efficacia. Si può iniziare già i primi giorni dopo il parto prevedendo un ciclo di trattamento in 5 a 10 sedute eseguite a cadenza settimanale o bisettimanale. Una volta acquisita la tecnica, è possibile eseguire gli esercizi a casa prevedendo comunque sempre una seduta di controllo con lo specialista per verificare che vengano eseguiti nel modo corretto e per monitorare i risultati. il biofeedback: viene utilizzato uno strumento elettromedicale che nel momento in cui vengono eseguiti gli esercizi permette, mediante un’apposita sonda vaginale inserita in modo del tutto indolore, di rilevare l’attività dei muscoli del pavimento pelvico. L’apparecchio restituisce in tempo reale informazioni sul lavoro muscolare: visive sotto forma di grafico e uditive sotto forma di segnale. Questo permette un maggior controllo sia per l’operatore che per la donna permettendole di comprendere meglio la corretta esecuzione degli esercizi di rafforzamento del pavimento pelvico. Le sessioni durano in genere dai 20 a 30 minuti : una volta imparata la tecnica, è possibile continuare anche a casa gli esercizi in modo da risolvere nel più breve tempo possibile l’ incontinenza da sforzo post parto .

viene utilizzato uno che nel momento in cui vengono eseguiti gli esercizi permette, mediante un’apposita sonda vaginale inserita in modo del tutto indolore, di rilevare l’attività dei muscoli del pavimento pelvico. L’apparecchio restituisce in tempo reale informazioni sul lavoro muscolare: visive sotto forma di grafico e uditive sotto forma di segnale. Questo permette un maggior controllo sia per l’operatore che per la donna permettendole di comprendere meglio la corretta esecuzione degli esercizi di rafforzamento del pavimento pelvico. : una volta imparata la tecnica, è possibile continuare anche a casa gli esercizi in modo da risolvere nel più breve tempo possibile l’ . l’elettrostimolazione: è un trattamento non invasivo e indolore che sfrutta un campo elettromagnetico di elevata intensità per stimolare i muscoli del pavimento pelvico rafforzandoli in modo da rendere più efficace il controllo della minzione. Le sedute durano dai 20 ai 30 minuti: si consiglia in genere un ciclo di una decina di sedute eseguite due volte alla settimana, tenendo conto che i risultati si cominciano a notare già dopo un paio di sedute e continuano a migliorare nelle settimane successive.

Scopri qui gli esercizi per il pavimento pelvico

Cosa consiglia la ginecologa

Abbiamo parlato con la dottoressa Elisabetta Colonese, specialista in ostetricia e ginecologia a Milano, chiedendole quale consiglio darebbe a una neomamma che si trova ad affrontare un problema di incontinenza da sforzo post parto.

«L’incontinenza urinaria dopo il parto è un disturbo frequente, legato alle modificazioni che la gravidanza e il parto provocano nei muscoli del pavimento pelvico che sostengono la vescica e contribuiscono al controllo della minzione. Il mio primo consiglio è di parlarne con la ginecologa già durante la visita di controllo, a circa 6-8 settimane dal parto. È importante infatti capire insieme alla specialista se le perdite di urina si verificano durante uno sforzo, come tossire, starnutire o sollevare il bambino, oppure se sono associate a un bisogno di urinare improvviso e difficile da controllare .

Il trattamento di prima scelta è la riabilitazione del pavimento pelvico, attraverso un percorso personalizzato con un’ostetrica o una fisioterapista specializzata. Gli esercizi mirati aiutano a recuperare la forza e la funzionalità dei muscoli perineali e a migliorare il controllo della vescica. Il percorso dovrebbe durare almeno tre mesi, con esercizi da proseguire regolarmente anche a casa. In alcuni casi possono essere utili tecniche come il biofeedback, che aiuta la donna a riconoscere e controllare meglio la contrazione dei muscoli, o l’elettrostimolazione.

È importante anche prevenire la stitichezza, mantenere una corretta idratazione e riprendere gradualmente l’attività fisica. Durante l’allattamento, inoltre, la riduzione degli estrogeni può favorire secchezza vaginale e disturbi urinari, per i quali esistono trattamenti specifici che devono sempre essere consigliati dallo specialista.

Se le perdite persistono nonostante la riabilitazione, consiglio una visita uroginecologica per valutare ulteriori possibilità di trattamento.

Il messaggio conclusivo che vorrei trasmettere alle neomamme è che l’incontinenza urinaria dopo il parto, pur essendo frequente, non deve essere vissuta come una conseguenza inevitabile della maternità. È un problema che si può trattare e intervenire precocemente favorisce il recupero e migliora la qualità della vita».

Foto Sora Shimazaki by Pexels

In breve L’incontinenza urinaria colpisce il 50% delle donne dopo un parto naturale per l’indebolimento del pavimento pelvico, causando piccole perdite sotto sforzo. Si può comunque risolvere se viene adeguatamente trattata con esercizi mirati, biofeedback o elettrostimolazione.

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