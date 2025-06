Protezione solare per i capelli di bambini e adulti: le regole da seguire e i prodotti da scegliere

La bella stagione non è un momento particolarmente felice per i capelli. Anche se sono in salute e in perfetta forma, come succede in gravidanza, e a maggior ragione quando sono più fragili come dopo il parto, vanno incontro in estate a una serie di ripetute aggressioni che possono compromettere l’equilibrio del cuoio capelluto nonché la morbidezza e la forza delle lunghezze favorendo una caduta più copiosa nel periodo autunnale.

E’ importante quindi offrire sempre una protezione solare ai capelli come si fa con la pelle, usando prodotti specifici, che si possono impiegare anche per i bambini quando sono più grandicelli. Per i neonati vale infatti sempre la regola di non esporli al sole fino ai sei mesi, per i bimbi piccoli è sufficiente un cappellino leggero. Importante anche trattare la chioma con dolcezza nel momento del lavaggio scegliendo shampoo delicati, balsami e maschere nutrienti e restitutivi.

Cosa succede in estate

Le attenzioni che in estate si dedicano a viso e corpo dovrebbero essere rivolte anche ai capelli perché le aggressioni della bella stagione hanno il medesimo impatto negativo sulla cute come sul cuoio capelluto e sulla fibra capillare. Le conseguenze sono immediate, e quindi subito visibili, ma ci sono danni anche a lungo termine che compaiono soprattutto in autunno, al cambio di stagione.

Secchezza e doppie punte : il sole, il caldo, l’aria secca dei locali condizionati, il contatto con la salsedine e il cloro attaccano la cheratina, la sostanza che costituisce i capelli danneggiando innanzitutto la cuticola, la parte più esterna. Le scagliette da cui è formata si sollevano e lasciano che l’acqua contenuta all’interno del capello evapori con facilità aprendo la strada alla disidratazione: la chioma diventa a poco sempre più arida, tendente al crespo, destrutturata e facile quindi alla formazione di doppie punte e capelli spezzati.

Opacità e ingiallimento: per azione degli Uv si innesca un processo di foto-ossidazione della cheratina che determina uno sbiadimento sia del colore naturale che, a maggior ragione, di quello artificiale. L'aridità accentua la problematica rendendo la chioma spenta e portando il colore a "scaricare" sempre più con un effetto di ingiallimento che toglie lucentezza alla capigliatura.

Indebolimento e fragilità: le radiazioni Uv innescano un processo infiammatorio a livello del cuoio capelluto dove risiedono i bulbi da cui nascono i capelli che porta a un invecchiamento precoce, responsabile di un indebolimento e di una maggior propensione alla caduta stagionale, quella che si verifica appunto in autunno come risposta agli stress estivi e che risulta ancora più copiosa quando l'organismo attraversa una fase delicata come il post-parto. Senza dimenticare che, anche a livello del fusto, l'esposizione solare e il calore che l'accompagna provocano la formazione di radicali liberi che ossidano le sostanze protettive, riducono la capacità di difesa del capello e ne determinano un assottigliamento che contribuisce a rendere la chioma meno piena e più fragile.

Le regole del giorno

Il primo gesto per preservare la salute e la bellezza dei capelli in estate è proteggerli dal sole con un prodotto specifico. Una regola che vale per tutti i tipi di capelli e in modo particolare per quelli più fragili come nel caso delle mamme che hanno appena partorito, per le chiome che hanno subito una decolorazione e per quelle chiarissime che non hanno la difesa naturale della melanina.

Come si scelgono : i solari per capelli contengono filtri solari che, al pari di quelli presenti nei protettivi per la pelle, hanno lo scopo di schermare i raggi così che non arrivino a fare danni. Si tratta per lo più di prodotti in spray, in crema o in olio che possono essere più o meno ricchi di componenti oleosi come gli oli di argan, lino, sesamo, ibisco e ricino , il profumato monoi, ricavato facendo macerare i fiori in un olio che si estrae dalla polpa del cocco, i generosi burri di karité, di avocado e di cacao . I protettivi vanno quindi scelti in base alla qualità del capello: i più corposi come le creme e i gel sono adatti alle chiome piene, lunghe, ricce , ai capelli spessi e voluminosi anche perché hanno una decisa azione ammorbidente, mentre è meglio preferire consistenze più leggere che non appesantiscono come i voile e le acque nel caso di capelli sottili, poveri di corpo, facili a sporcarsi.

Ma se proteggere il fusto è importante, ancora di più lo è non lasciare che il cuoio capelluto resti esposto senza schermi protettivi; è fondamentale quindi che nei punti dove i capelli si aprono oppure dove sono più radi, magari per una particolare acconciatura come le trecce, si utilizzi un solare vero e proprio. Esistono spray invisibili con SPF fino al 50+ che possono funzionare bene a questo scopo perché non ungono e non lasciano tracce e si possono impiegare quindi non solo al mare o in piscina, ma anche in città.

; è fondamentale quindi che nei punti dove i capelli si aprono oppure dove sono più radi, magari per una particolare acconciatura come le trecce, si utilizzi un solare vero e proprio. Esistono fino al 50+ che possono funzionare bene a questo scopo perché non ungono e non lasciano tracce e si possono impiegare quindi non solo al mare o in piscina, ma anche in città. Quando si usano: i solari per capelli vanno utilizzati ogni volta che ci si espone al sole, al mare, in piscina ma anche in tutte le situazioni in cui si sta a lungo all’aria aperta. Sono perfetti anche per proteggere i capelli da salsedine e cloro perché le componenti grasse che contengono formano un sottilissimo film che agisce come una barriera fisica isolante, anche contro altre aggressioni esterne come quella del vento e della sabbia rendendo al tempo stesso i capelli morbidi e docili al pettine.

Come si applicano: si vaporizzano su tutte le lunghezze oppure si applicano con cura e pazienza distribuendoli con le dita lungo tutto il fusto senza dimenticare le punte che sono la parte più sottile e fragile del capello. Importante, come nel caso dei solari per la pelle, rispettare la regola di rinnovare l'applicazione ogni due ore e sempre dopo che si bagna la testa. Se i capelli sono lunghi, dopo l'applicazione del solare sarebbe opportuno raccoglierli per evitare il più possibile che siano esposti e quindi si disidratino e indeboliscano.

: si vaporizzano su tutte le lunghezze oppure si applicano con cura e pazienza distribuendoli con le dita lungo tutto il fusto senza dimenticare le punte che sono la parte più sottile e fragile del capello. Importante, come nel caso dei solari per la pelle, rispettare . Se i capelli sono lunghi, dopo l’applicazione del solare sarebbe opportuno raccoglierli per evitare il più possibile che siano esposti e quindi si disidratino e indeboliscano. E i bambini? Fermo restando che sotto i sei mesi non dovrebbero mai essere esposti al sole , dopo questa età e finchè sono molto piccoli è fondamentale che utilizzino un cappellino leggero e traspirante, che non solo protegge i capelli, ma tiene a freno anche il rischio di pericolosi colpi di sole. Per i bambini più grandi e in modo particolare per le bambine con i capelli lunghi che tendono ad arruffarsi e a diventare indomabili con la sabbia e la salsedine si può usare un protettivo specifico per capelli , puntando su formulazioni ad azione idratante e nutriente.

Cappello sì oppure no? Sicuramente rappresenta una valida protezione per i capelli e il cuoio capelluto, ma deve essere leggero per non far sudare e peggiorare la condizione di irritazione e prurito già scatenata dal sole e da altri agenti irritanti. Meglio evitare quindi cappelli stretti in materiali sintetici, mentre sono perfetti cappelli in tessuti naturali, di foggia ampia, con la visiera per proteggere tutta la testa, gli occhi e il viso dal sole.

Sicuramente rappresenta una valida protezione per i capelli e il cuoio capelluto, ma deve essere leggero per non far sudare e peggiorare la condizione di irritazione e prurito già scatenata dal sole e da altri agenti irritanti. Meglio evitare quindi cappelli stretti in materiali sintetici, mentre sono perfetti cappelli in tessuti naturali, di foggia ampia, con la visiera per proteggere tutta la testa, gli occhi e il viso dal sole. Se si resta a lungo in un locale dove l ’aria condizionata toglie umidità e impoverisce la fibra nelle sue riserve idriche può essere utile procurarsi un trattamento idratante in spray da vaporizzare di tanto in tanto sui capelli, scegliendolo in una versione leggerissima se le chiome sono fini oppure più corposo per i capelli grossi e ricci.

Per una massima efficacia, la protezione dai raggi Uv, sia per la pelle come per i capelli, dovrebbe sempre declinarsi in versione dentro e fuori. Prima, durante e anche dopo l'esposizione, quindi, può essere utile l'assunzione di un integratore che nel caso della chioma vede come ingredienti di punta zinco, rame, biotina e antiossidanti come la vitamina C. Va comunque assunto sempre su indicazione del dermatologo o del farmacista e non può essere usato in gravidanza e in allattamento.

Le regole della sera

Per quanto si usi la protezione solare, i capelli subiscono pur sempre uno stress quando sono esposti al sole. Ecco perché a sera è importante dedicare alla chioma attenzioni specifiche.

Il lavaggio : deve essere accurato ma insieme delicato per eliminare sudore, impurità, salsedine, sabbia, cloro e residui di prodotti protettivi solari per capelli . Si può usare uno shampoo delle linee solari o specifico per capelli secchi e trattati perché il lavaggio sia non solo delicato ma anche restitutivo: basta una noce di shampoo, da massaggiare sul cuoio capelluto bagnato per procedere poi a lavare le lunghezze e a sciacquare con cura la testa, usando acqua tiepida, non calda che tende ad accentuare l’aridità e a impoverire ulteriormente la fibra. Per i bambini meglio scegliere shampoo specifici, delicati nell’azione lavante, rispettosi dell’equilibrio del cuoio capelluto e formulati in modo che non brucino gli occhi: basta comunque un lavaggio al giorno con lo shampoo ricordando però di sciacquare sempre i capelli con acqua ma senza shampoo dopo ogni bagno in mare o in piscina.

La rigenerazione: dopo il lavaggio è importante applicare sempre un balsamo oppure una maschera che, grazie a un ricco complesso di sostanze idratanti, nutrienti e restitutive come gli oli e i burri vegetali, è in grado di ripristinare la protezione naturale dei capelli alterata dall'esposizione, riportando a livelli ottimali l'idratazione, districando e restituendo elasticità e morbidezza alla fibra. Anche in questo caso la scelta del prodotto da usare può essere condizionata dal tipo di capello, ma anche dalle abitudini di utilizzo. I balsami spray, ad esempio, sono molto leggeri e facili da usare e si possono applicare anche durante il giorno quando si sciacquano i capelli dopo un bagno in mare o in piscina. Sono per altro la scelta ideale, pratica e voloce nell'impiego, per i bambini, soprattutto se hanno i capelli lunghi e difficili da tenere a bada. Balsamo e maschera si possono alternare nell'impiego avendo cura di applicarli solo sulle lunghezze e non alle radici per evitare che i capelli si appesantiscano, di lasciarli agire almeno per un paio di minuti e di eliminarli con un risciacquo prolungato.

I prodotti

E’ leggero, non unge e non appesantisce. Il Velo Solare per i Capelli SPF 10 de L’Erbolario ha una formula protettiva e lucidante a base di monoi, oli di cocco e di babassu più vitamina E antiossidante: con erogatore no-gas a tutela dell’ambiente, si vaporizza in tutte le condizioni di esposizione per preservare l’equilibrio e la morbidezza della chioma.

Insieme al cappellino, è importante bagnare spesso la testa dei bambini quando giocano all’aperto per evitare colpi di calore. Per questo può essere utile avere sempre a portata di mano l’Acqua Solare Baby di Linea MammaBaby, delicatissima e con un’immediata azione rinfrescante per viso, corpo e capelli, arricchita con estratti di camomilla bio e amamelide addolcenti e calmanti.

Lo Shampoo Dolce Laboratorio Silvana è ideale da usare a sera per un lavaggio profondo ma molto delicato. La formula è arricchita con olio di cotone e idrolizzato di seta che nutrono e proteggono, camomilla e aloe che calmano e aiutano a mantenere il cuoio capelluto sano e ben idratato. Senza lacrime per i piccoli, rispettoso per le mamme.

Dalla gamma Biopoint Solaire Hair, un protettivo ultra-leggero ad effetto invisibile. Hair Milk si prende cura di proteggere i capelli naturali e quelli colorati e decolorati grazie al Colour Protective System che previene opacità e inaridimento. Lo fa in tutta leggerezza, senza ungere offrendo idratazione e nutrimento grazie alla presenza nella formula di estratto di uva antiossidante e ceramidi restitutive.

Protective Spray & Leave-in della linea Morphosis Sun di Framesi è formulato con estratto biologico di pesca, proteine idrolizzate della mandorla e burro di karité. Crea una barriera naturale a difesa del capello con un tocco setoso e non unto. Inoltre idrata e districa: si usa durante l’esposizione, dopo lo shampoo e anche durante il giorno se serve perché non dà pesantezza.

Il Solare Bifasico Protettivo Capelli di Rougj + contiene un mix di oli nutrienti e ingredienti come arginina, betaina e pantenolo che alla protezione uniscono un’azione idratante e illuminante. Crea un sottile velo protettivo senza ungere e vestendo i capelli con un profumo esotico di cocco e vaniglia. Può essere applicato sui capelli asciutti o umidi, rendendolo il prodotto perfetto da utilizzare sia al mare che in città.

Si usa per corpo e capelli con un gesto di protezione pratico e veloce. Hydraoil sun spray SPF30 di Face D, dal tocco asciutto e dal finish luminoso, contiene, insieme a filtri che schermano i raggi Uvb e Uva, vitamina E antiossidante e un complesso naturale di zuccheri aiuta a proteggere la pelle e i capelli dall’aggressione di sole, vento, salsedine.

DD Cream della nuova linea Riviera Protezione Mediterranea di Creattiva Professional è una crema multifunzione senza risciacquo che protegge, nutre e illumina i capelli. Si applica prima dell’esposizione per contrastare la secchezza e l’effetto crespo e anche dopo il sole per nutrire e dare morbidezza alla chioma. Il filtro naturale Gamma Orizanolo previene i danni causati dai radicali liberi preservando la brillantezza del colore mentre la combinazione mediterranea di Arancio, Limone, Bergamotto e Oliva disciplina i capelli facilitando la piega.

Pratico da portare in vacanza, perfetto per la cura dei capelli in estate, il Trio per Capelli Nutri & Ripara di Alma K si prende cura della fibra capillare e del cuoio capelluto grazie a due trattamenti essenziali in formato mini – Shampoo e Maschera Nutri & Ripara – arricchiti con oli di argan e baobab, vitamine e minerali del Mar Morto. Completa il kit una spazzola districante in silicone, in omaggio, con setole morbide e flessibili, ideale per massaggiare delicatamente il cuoio capelluto, stimolare la microcircolazione e districare anche i nodi più ostinati, senza spezzare i capelli.

Una pratica formula 2 in 1 che lava con dolcezza corpo e capelli sotto la doccia. Lo Shampoo Doccia Doposole della linea Nuxe Sun ha una formula delicata senza solfati che lascia i capelli leggeri, luminosi e delicatamente profumati sulle note di tiaré, arancia dolce e vaniglia. Arricchito con olio di cocco biologico per nutrire e districare, si presenta in un tubo realizzato con il 25% in meno di plastica rispetto al normale.

Con Monoï di Tahiti e Olio di Tamanu bio, Lo Shampoo Solare di Klorane purifica a fondo il cuoio capelluto e i capelli senza impoverirli grazie a una base lavante delicatissima e compensa l’azione inaridente del sole e della salsedine con la sua formula nutritiva e restitutiva.

La Crema Capelli Doposole di Biofficina Toscana contiene estratto di elicriso bio dalle proprietà protettive e lenitive combinato con estratto di verbasco bio toscano ricco in flavonoidi, polifenoli, saponine e glucosidi, dalle virtù lenitive, antinfiammatorie ed emollienti. Si usa dopo il lavaggio, lasciandola agire per qualche minuto e sciacquandola con acqua tiepida.

Un trattamento intensivo che contrasta efficacemente i danni del sole. La Maschera Dopo Sole Riparatrice della linea Sun Haircare di Diego Dalla Palma con lytchee sun protection aiuta a salvaguardare l’idratazione ottimale e a proteggere da sole, vento e radicali liberi, preservando la vivacità del colore sia naturale che trattato.

Honey Infused Hair Oil di Gisou è una preziosa ricetta di bellezza per la chioma. Arricchito con il nutriente Miele Mirsalehi e i pregiati Oli del Giardino delle Api aumenta la brillantezza dei capelli del +143%, idrata fino a 3 giorni e protegge dal calore fino a 230°C. Controlla inoltro il crespo e crea una barriera naturale contro le aggressioni esterne.

Sun Screen Hair Protector di Eterea Cosmesi Naturale è un fluido leggero con filtri Uvb e Uva arricchito con oli di fico d’India, carota, semi di ricino, argan, cocco e semi di lino dall’intensa azione idratante, ristrutturante e protettiva più cheratina vegetale che ripara e rinforza la fibra contenendo i danni del sole.

Con il 95% di ingredienti naturali, senza siliconi, il Balsamo Nutriente al germe di frumento Raush è ideale da usare dopo l’esposizione al sole perché con preziosi estratti di germe di frumento, equiseto e crusca apporta nutrimento prevenendo la secchezza e la fragilità della fibra capillare.

In breve Proteggere i capelli, proprio come si fa con la pelle, è un gesto chiave per mantenerli morbidi e vigorosi nonostante le tante aggressioni estive. I solari specifici per capelli vengono in aiuto: sono adatti anche ai bambini più grandicelli mentre per i più piccoli basta un cappellino. Importante, sia per i grandi che per i piccoli, un lavaggio delicato la sera e l’applicazione di un balsamo o di una maschera.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.